Βρετανία: Στο 3,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο λόγω της αύξησης των τιμών στα καύσιμα

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη Βρετανία αυξήθηκε στο 3,1% τον Αύγουστο, καθώς οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ κατέγραψαν απότομη άνοδο.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη μέτρηση, η οποία ήταν σύμφωνη με τις προβλέψεις των οικονομολόγων, ήταν η πρώτη καταγραφή πληθωρισμού που ξεπέρασε το 3% από το Μάρτιο.

Σε αυτό το φόντο, όπως μεταδίδει το CNBC, η βρετανική Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) ανέφερε ότι η απότομη άνοδος οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του κόστους των καυσίμων κίνησης, οι τιμές των οποίων αυξήθηκαν κατά 23% σε ετήσια βάση.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στη Βρετανία στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022

Να σημειωθεί ότι η μέση τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 9,1 πένες (0,12 δολάρια) ανά λίτρο μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, σύμφωνα με την ONS, με αποτέλεσμα οι μέσες τιμές να διαμορφωθούν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022. Παράλληλα, οι μέσες τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν κατά 14,2 πένες ανά λίτρο τον Αύγουστο.

Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η βρετανική ένωση αυτοκινητιστών RAC ανέφερε ότι οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ έχουν φτάσει, από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί εδώ και τέσσερα χρόνια.

Επισημαίνεται ότι η Βρετανία, ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε εξωτερικές ενεργειακές διαταραχές. Ο πληθωρισμός στη χώρα αυξήθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο, καθώς το ανώτατο όριο στις τιμές ενέργειας που καθορίζεται από την κυβέρνηση αναθεωρήθηκε απότομα προς τα πάνω.

Τον Αύγουστο, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και άλλων καυσίμων για τα νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 6% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την ONS την Τετάρτη.

Η Βρετανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια κρίση κόστους διαβίωσης, η οποία πυροδοτήθηκε από τον πληθωρισμό μετά την πανδημία και την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους που ακολούθησε τη μεγάλης κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Σημειώνεται επίσης ότι οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων, γνωστών ως gilts, υποχώρησαν σε όλη την καμπύλη αποδόσεων μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό την Τετάρτη. Η απόδοση του 30ετούς gilt, η οποία την Τρίτη ανήλθε σε υψηλό 28 ετών, καταγράφηκε τελευταία σχεδόν 2 μονάδες βάσης χαμηλότερα, στο 5,907%. Η απόδοση του benchmark 10ετούς gilt ήταν σχεδόν 3 μονάδες βάσης χαμηλότερη, στο 5,365%.

Στο μεταξύ η βρετανική λίρα παρέμεινε αμετάβλητη τόσο έναντι του αμερικανικού δολαρίου, όσο και έναντι του ευρώ.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δημοσιοποιούνται μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση της τελευταίας απόφασης νομισματικής πολιτικής από την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας, την Πέμπτη. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι αγορές αποτιμούν σε ποσοστό άνω του 80% την πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 3,75%, ενώ προεξοφλούν αύξηση στην επόμενη συνεδρίασή της, τον Νοέμβριο.

Η δύσκολη ισορροπία του Άντι Μπέρναμ

Η αύξηση του κόστους εντείνει επίσης τις πιέσεις στον νέο πρωθυπουργό της χώρας Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει την επιβάρυνση από το κόστος διαβίωσης, ενώ παράλληλα καλείται να διατηρήσει υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά και να καθησυχάσει την αγορά κρατικών ομολόγων.

Ο Τζέιμς Σμιθ, οικονομολόγος ανεπτυγμένων αγορών στην ING, ανέφερε σε σημείωμά του το πρωί της Τετάρτης ότι «τίποτα στα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Βρετανία δεν φωνάζει ότι υπάρχει ανάγκη για αύξηση των επιτοκίων».

«Το ερώτημα είναι κατά πόσο το ενεργειακό σοκ επεκτείνεται και σε άλλα τμήματα του καλαθιού του πληθωρισμού. Και υπάρχουν πολύ λίγες ενδείξεις ότι αυτό συμβαίνει», σημείωσε.

Ο Σμιθ αναφέρθηκε στον πληθωρισμό στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά, ο οποίος υποχώρησε στο **1,1% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο**.

«Παρόμοια εικόνα βλέπουμε όταν εξετάζουμε τα αγαθά και τις υπηρεσίες που η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία έχει προηγουμένως χαρακτηρίσει ως έχοντα “υψηλή” ή “πολύ υψηλή” ενεργειακή ένταση», ανέφερε.

«Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα, από τα φρούτα μέχρι τα αεροπορικά εισιτήρια και τα κυλικεία. Ακόμη και αν αφαιρέσουμε την επίδραση από την περσινή αύξηση των φόρων στο νερό και τα αυτοκίνητα, ο πληθωρισμός σε αυτές τις ενεργοβόρες κατηγορίες έχει στην πραγματικότητα υποχωρήσει φέτος. Και δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι αυτό άλλαξε τον Αύγουστο».

Ο Μπόγνταν Τόμα, εταίρος της McKinsey & Company, ανέφερε σε σημείωμά του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι οι τιμές της βενζίνης, οι οποίες βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, θα μπορούσαν να σηματοδοτούν «ένα αβέβαιο “χρυσό τρίμηνο” για τους καταναλωτές και τους λιανεμπόρους».

«Καθώς τα νοικοκυριά επωμίζονται τα έξοδα για την επιστροφή στα σχολεία και αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο υψηλότερων επιτοκίων, η ζήτηση ενόψει του τέταρτου τριμήνου ενδέχεται να παραμείνει υποτονική», ανέφερε.

«Το “χρυσό τρίμηνο” είναι κρίσιμο για την ετήσια κερδοφορία πολλών λιανεμπόρων μη διατροφικών προϊόντων, καθώς και ορισμένων λιανεμπόρων ειδών παντοπωλείου. Φέτος, ο ανταγωνισμός για λιγότερα και μικρότερα καλάθια αγορών θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα έντονος, ασκώντας πιέσεις στα περιθώρια κέρδους των λιανεμπόρων, τα οποία ήδη ξεκινούν από ένα δύσκολο σημείο».

«Απίθανο» να οδηγήσει ο πληθωρισμός την Τράπεζα της Αγγλίας σε αύξηση επιτοκίων

Ο Σκοτ Γκάρντνερ, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της J.P. Morgan Personal Investing, ανέφερε σε σημείωμά του ότι, αν και η αύξηση του πληθωρισμού είναι «απίθανο να πείσει την Τράπεζα της Αγγλίας να αυξήσει τα επιτόκια προς το παρόν», θα μπορούσε να προκαλέσει νέες ανησυχίες μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με τις προοπτικές του πληθωρισμού.

«Η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν ξεκίνησε πριν από περισσότερους από έξι μήνες, αλλά το υψηλότερο ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να μετακυλίεται στις τιμές των εισροών των επιχειρήσεων και στις δαπάνες των νοικοκυριών», πρόσθεσε.

«Ο δομικός πληθωρισμός και ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες παρέμειναν σχετικά ανθεκτικοί τον Αύγουστο, όμως οι έρευνες μεταξύ των επιχειρήσεων δείχνουν ότι οι εταιρείες αντιμετωπίζουν εκ νέου πιέσεις στο κόστος, ιδιαίτερα στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα είναι περιορισμένη και η αγορά εργασίας στη Βρετανία παραμένει αδύναμη, γεγονός που θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις στις καταναλωτικές δαπάνες τους επόμενους μήνες».

Ο Γκάρντνερ πρόσθεσε ότι η ομάδα του παρακολουθεί στενά τις πιθανές δευτερογενείς και τριτογενείς επιπτώσεις από το υψηλότερο κόστος σε ολόκληρη την οικονομία.

«Οι τιμές των τροφίμων έχουν αρχίσει να αυξάνονται σταδιακά, μετά την αύξηση του κόστους των λιπασμάτων νωρίτερα φέτος, όμως θα μπορούσαν να εμφανιστούν και άλλες πιέσεις εάν οι επιχειρήσεις αποφασίσουν να μετακυλίσουν το υψηλότερο κόστος στους καταναλωτές», ανέφερε.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί επίσης έναν σημαντικό, αλλά συχνά παραγνωρισμένο, παράγοντα που επηρεάζει την εικόνα του πληθωρισμού, καθώς η ζήτηση για μέταλλα, ημιαγωγούς και άλλα αγαθά της εφοδιαστικής αλυσίδας αυξάνεται. Προς το παρόν, είναι πολύ νωρίς για να πούμε εάν η άνοδος των τιμών της ενέργειας εξελίσσεται σε ένα ευρύτερο πληθωριστικό σοκ, όμως οι ανησυχίες θα εντείνονται. Πολλά εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή».