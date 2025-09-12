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Φτηνά ρωσικά drones και ευκαιρίες για την ελληνική βιομηχανία
Ανεμοδείκτης
14:28 - 12 Σεπ 2025

Φτηνά ρωσικά drones και ευκαιρίες για την ελληνική βιομηχανία

Άγγελος Κωβαίος
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Η διαπίστωση δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη, αλλά η πρόσφατη πτήση και η κατάρριψη των ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, φανέρωσε μία νέα διάσταση του προβλήματος της Ευρώπης.

Όπως έγινε γνωστό, τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν εξαιρετικά χαμηλού κόστους, της τάξεως των 10.000 δολαρίων το κάθε ένα. Για την αναχαίτιση και την κατάρριψή τους όμως, χρησιμοποιήθηκαν (σύμφωνα με το Politico), μαχητικά F-16 και F-35 και αντιαεροπορικά συστήματα, κόστους δισεκατομμυρίων ευρώ.

Κατανοεί κανείς ότι η διάθεση τέτοιων μέσων για την αναχαίτιση drones είναι από οικονομικής άποψης εξοντωτική. Υπάρχουν όμως εναλλακτικές επιλογές, και μάλιστα βραχυπρόθεσμα εφαρμόσιμες, όπως η ανάπτυξη αντίστοιχων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ή ελαφρών anti-drone βλημμάτων, λέιζερ κ.ά. Αυτά θα μπορούσαν να είναι ευκαιρίες για την αναζωογόνηση και ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, όμως ποιος ασχολείται στα αλήθεια με αυτά;

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