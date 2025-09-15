Βλέπουν τους δημοσκοπικούς οιωνούς Σαμαράς και Τσίπρας;

Η εφετινή ΔΕΘ ολοκληρώθηκε ως προς το πολιτικό σκέλος της και με βάση τα όσα ακούστηκαν από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, γίνεται πλέον ο δημοσκοπικός «λογαριασμός».

Όπως φαίνεται λοιπόν από τα πρώτα στοιχεία των ερευνών του Σεπτεμβρίου, το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται στη γνωστή στασιμότητα του τελευταίου 18μηνου. Η κυβέρνηση ανάλογα με τη συγκυρία (και αφότου μοίρασε προσδοκίες) «τσίμπησε» μια-δυο μονάδες, που δεν το λες και ανατροπή σκηνικού, η αντιπολίτευση μένει στα κυβικά της, αλλά ενισχύονται τα κόμματα στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και μένει το μυστήριο για το τι θα γίνει αν φτιάξουν κόμματα Τσίπρας και Σαμαράς.

Οσο και αν είναι παράδοξο να μετριούνται στις έρευνες κόμματα που προς το παρόν δεν υπάρχουν, οι δημοσκόποι βρίσκουν πάντως ένα υποθετικό σχήμα υπό τον Τσίπρα κάτω από το 10% και ένα αντίστοιχο υπό τον Σαμαρά κάτω από το 5%. Αν αξίζει τον κόπο και έχει νόημα δύο πρώην Πρωθυπουργοί να κατέβουν σε εκλογές με τέτοια ποσοστά, μόνο οι ίδιοι το ξέρουν…