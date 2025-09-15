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Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν και η πραγματική είδηση
Ανεμοδείκτης
15:30 - 15 Σεπ 2025

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν και η πραγματική είδηση

Άγγελος Κωβαίος
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Το ενδιαφέρον των προσεχών ημερών, ίσως και εβδομάδων ή μηνών, φαίνεται ότι θα στραφεί στα ελληνοτουρκικά, όπου παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα ή/και νευρικότητα.

Η νέα ένταση με το Πίρι Ρέις και η ανταλλαγή Navtex μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας υπενθυμίζει ότι οι εκκρεμότητες (κατά την Τουρκία) στο Αιγαίο παραμένουν και ότι υπάρχει μέλλον, μέχρις ότου καταλήξει κάπου κάποια συζήτηση – αν συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ένα από τα ζητούμενα των επόμενων ημερών είναι και το αν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της επόμενης εβδομάδας. Αρχικά, η συνάντηση είχε θεωρηθεί περίπου βέβαιη. Τώρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει προς το παρόν κανένα προσδιορισμένο ραντεβού. Προφανώς, αν τελικά δεν γίνει, θα πρόκειται για είδηση…

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 01:21
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