Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν και η πραγματική είδηση

Το ενδιαφέρον των προσεχών ημερών, ίσως και εβδομάδων ή μηνών, φαίνεται ότι θα στραφεί στα ελληνοτουρκικά, όπου παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα ή/και νευρικότητα.

Η νέα ένταση με το Πίρι Ρέις και η ανταλλαγή Navtex μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας υπενθυμίζει ότι οι εκκρεμότητες (κατά την Τουρκία) στο Αιγαίο παραμένουν και ότι υπάρχει μέλλον, μέχρις ότου καταλήξει κάπου κάποια συζήτηση – αν συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ένα από τα ζητούμενα των επόμενων ημερών είναι και το αν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της επόμενης εβδομάδας. Αρχικά, η συνάντηση είχε θεωρηθεί περίπου βέβαιη. Τώρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει προς το παρόν κανένα προσδιορισμένο ραντεβού. Προφανώς, αν τελικά δεν γίνει, θα πρόκειται για είδηση…