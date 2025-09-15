Tο «Πίρι Ρέις» ταράζει τα ήρεμα νερά - Σε κινητικότητα ο ελληνικός στόλος - Φωτογραφίες από τη νηοπομπή

Το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» βγαίνει για επιστημονικές έρευνες και ταράζει τα ήρεμα νερά του Αιγαίου. Η Αθήνα απάντησε άμεσα με αντι-Navtex, καταγγέλλοντας παραβίαση αρμοδιοτήτων και αμφισβήτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Πηγές του ελληνικού ΥΠΕΞ αναφέρουν πως το «Πίρι Ρέις» μπορεί να κάνει τέτοιου τύπου έρευνες στην περιοχή, ωστόσο, τίθεται ζήτημα αρμοδιότητας έκδοσης NAVTEX καθώς η πορεία του ωκεανογραφικού περιλαμβάνει σε σημαντικό βαθμό τμήματα του Αιγαίου που είναι εντός χωρικών υδάτων ελληνικών νησιών και, βεβαίως, πάνω από ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Για το λόγο αυτό, η Αθήνα απάντησε με δική της NAVTEX (154/25 του Σταθμού Λήμνου), η οποία απαντά στους ισχυρισμούς που εμμέσως πλην σαφώς προωθούνται με την κίνηση της Αγκυρας. Εν αναμονή του πώς θα κινηθεί το πλοίο τα επόμενα 24ωρα, η Αθήνα παρακολουθεί και επί του πεδίου.

Το τουρκικό ωκεανογραφικό θα παρακολουθείται στενά από τις ελληνικές αρχές. Ήδη παρατηρείται κινητικότητα στον ελληνικό στόλο.

Τουλάχιστον τέσσερα πολεμικά πλοία απέπλευσαν από το ναύσταθμο ώστε να μεταβούν στην περιοχή και να εποπτεύουν τις τουρκικές κινήσεις.

Φωτογραφίες από τη Νηοπομπή