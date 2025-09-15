ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Tο «Πίρι Ρέις» ταράζει τα ήρεμα νερά - Σε κινητικότητα ο ελληνικός στόλος - Φωτογραφίες από τη νηοπομπή
Πολιτική
09:55 - 15 Σεπ 2025

Tο «Πίρι Ρέις» ταράζει τα ήρεμα νερά - Σε κινητικότητα ο ελληνικός στόλος - Φωτογραφίες από τη νηοπομπή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» βγαίνει για επιστημονικές έρευνες και ταράζει τα ήρεμα νερά του Αιγαίου. Η Αθήνα απάντησε άμεσα με αντι-Navtex, καταγγέλλοντας παραβίαση αρμοδιοτήτων και αμφισβήτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Πηγές του ελληνικού ΥΠΕΞ αναφέρουν πως το «Πίρι Ρέις» μπορεί να κάνει τέτοιου τύπου έρευνες στην περιοχή, ωστόσο, τίθεται ζήτημα αρμοδιότητας έκδοσης NAVTEX καθώς η πορεία του ωκεανογραφικού περιλαμβάνει σε σημαντικό βαθμό τμήματα του Αιγαίου που είναι εντός χωρικών υδάτων ελληνικών νησιών και, βεβαίως, πάνω από ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Για το λόγο αυτό, η Αθήνα απάντησε με δική της NAVTEX (154/25 του Σταθμού Λήμνου), η οποία απαντά στους ισχυρισμούς που εμμέσως πλην σαφώς προωθούνται με την κίνηση της Αγκυρας. Εν αναμονή του πώς θα κινηθεί το πλοίο τα επόμενα 24ωρα, η Αθήνα παρακολουθεί και επί του πεδίου.

Το τουρκικό ωκεανογραφικό θα παρακολουθείται στενά από τις ελληνικές αρχές. Ήδη παρατηρείται κινητικότητα στον ελληνικό στόλο.

Τουλάχιστον τέσσερα πολεμικά πλοία απέπλευσαν από το ναύσταθμο ώστε να μεταβούν στην περιοχή και να εποπτεύουν τις τουρκικές κινήσεις.

Φωτογραφίες από τη Νηοπομπή

1000010990 08653

1000010991 d032b

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2025 - 11:01
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα
Οικονομία

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Τσουκαλάς: Γιατί οι τιμές θα μειωθούν από Σεπτέμβρη; Θα πάνε διακοπές;
Πολιτική

Τσουκαλάς: Γιατί οι τιμές θα μειωθούν από Σεπτέμβρη; Θα πάνε διακοπές;

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τις πλημμύρες: Το οικονομικό κόστος για την Ελλάδα
Περιβάλλον

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τις πλημμύρες: Το οικονομικό κόστος για την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ