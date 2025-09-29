Η Μιλένα «έγραψε» με το «ποιος είναι ο Μάκης» (video)

Μπορεί να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε πλήρη εξέλιξη και αρχίζει να προσφέρει θέαμα.

Η υπόθεση προφανώς και είναι μία από εκείνες που θα ζορίσουν την κυβέρνηση, αφού φαίνεται ότι έχει πολλά πλοκάμια και, όσο και αν επιχειρείται ένας κλασικός συμψηφισμός, δεν αλλάζει σε τίποτε ότι συνέβησαν τόσα (και πιθανώς και πολλά άλλα) την τελευταία εξαετία.

Σε μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις της Επιτροπής, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη «μάζεψε το τραπέζι», παίρνοντας αφορμή από ένα απόσπασμα ηχογραφημένου διαλόγου για την επίμαχη υπόθεση («Εφόσον στέκει το Μαξίμου και στέκει και ο Μάκης, είσαι βράχος που δεν πέφτει. Λοιπόν, πάτα εκεί να τα γ@μήσεις όλα»). Με βάση αυτό ρώτησε επίμονα και επανειλημμένως τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη: «ποιος είναι ο “Μάκης”». Δεν πήρε βέβαια απάντηση, αλλά δεν χρειαζόταν κιόλας…

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