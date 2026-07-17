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ifo: Το κλίμα στη γερμανική ταξιδιωτική βιομηχανία επιδεινώνεται ελαφρώς
Ειδήσεις
09:04 - 17 Ιουλ 2026

ifo: Το κλίμα στη γερμανική ταξιδιωτική βιομηχανία επιδεινώνεται ελαφρώς

Reporter.gr Newsroom
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Το επιχειρηματικό κλίμα για τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και τους διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών στη Γερμανία επιδεινώθηκε ελαφρώς τον Ιούνιο. Ο σχετικός δείκτης του Ινστιτούτου ifo υποχώρησε στις -32,0 μονάδες τον Ιούνιο, από -30,3 μονάδες το Μάιο. Πριν από την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, το Φεβρουάριο, ο δείκτης βρισκόταν ακόμη στις -15,6 μονάδες.    

«Πολλοί ταξιδιώτες εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί ως προς τα σχέδια των διακοπών τους, ιδιαίτερα κατά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν», δηλώνει ο ειδικός του ifo για τον κλάδο, Patrick Höppner. Όπως επισημαίνει, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταγενέστερη ανάκαμψη των κρατήσεων: «Οι ταξιδιώτες που ανέβαλαν την κράτηση των διακοπών τους την άνοιξη ενδέχεται τελικά να επιλέξουν μια κράτηση ή ακόμη και διακοπές της τελευταίας στιγμής κατά την κορύφωση της θερινής ταξιδιωτικής περιόδου».

Η ζήτηση για πολλούς ευρωπαϊκούς και εκτός Ευρώπης προορισμούς της Μεσογείου παραμένει σταθερή ή παρουσιάζει άνοδο. Ο αριθμός των αεροπορικών επιβατών που αναχώρησαν από μεγάλο αεροδρόμιο της Γερμανίας με προορισμό την Ιταλία αυξήθηκε κατά 1,0% την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των επιβατών προς την Ισπανία παρέμεινε περίπου αμετάβλητος. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τις στατιστικές αεροπορικής κυκλοφορίας της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας.

Στον αντίποδα, όπως σημειώνει το ifo, οι αεροπορικές μετακινήσεις προς την Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 3,6%, προς την Κροατία κατά 4,2% και προς την Τουρκία κατά 2,7%. Συνολικά, ο αριθμός των αεροπορικών ταξιδιωτών μειώθηκε κατά 0,2%. «Σε αντίθεση με την περιοχή της Μεσογείου, πολλοί προορισμοί μεγάλων αποστάσεων χάνουν σήμερα την ελκυστικότητά τους», σημειώνει ο Höppner.

Το ποσοστό των ταξιδιωτικών επιχειρήσεων που αναμένουν αυξήσεις τιμών τους επόμενους μήνες μειώθηκε αισθητά τον Ιούνιο. Ως αποτέλεσμα, οι προσδοκίες για τις τιμές στον κλάδο, όπως καταγράφονται από τον δείκτη του ifo, υποχώρησαν σημαντικά. «Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η σημαντική πτώση των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών το Μάιο και τον Ιούνιο», εξηγεί ο Höppner. «Ωστόσο, το επίπεδο των τιμών εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από ό,τι πριν από την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου».

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας, το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυξήθηκε κατά 11,5% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

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