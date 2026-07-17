Αποχωρήσεων συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ - Παραιτήθηκε ο Ραγκούσης, ανεξαρτητοποιήθηκε ο Ζαμπάρας

Το «κύμα» αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεχίζεται, με το Γιάννη Ραγκούση να παραιτείται σήμερα (17/7) από το κόμμα.

Ειδικότερα, ο κ. Ραγκούσης μέσω μιας λιτής δήλωσης ανακοίνωσε την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

«Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β/Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!».

Παράλληλα, την ανεξαρτητοποίηση και αποχώρησή του από την ΚΟ του κόμματος έκανε γνωστή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη και ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μιλτιάδης Ζαμπάρας.