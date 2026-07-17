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ΔΕΗ Fiber: Στην πρίζα και το internet με σταθερό τηλέφωνο
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
08:15 - 17 Ιουλ 2026

ΔΕΗ Fiber: Στην πρίζα και το internet με σταθερό τηλέφωνο

Reporter.gr Newsroom
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Η ΔΕΗ δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα ίντερνετ ΔΕΗ Fiber προσθέτοντας υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On). Με μόνο 4 ευρώ/μήνα για σταθερή τηλεφωνία, το ΔΕΗ Fiber διατηρεί τον internet-first χαρακτήρα του, προσφέροντας τη φωνή ως πρόσθετη επιλογή επιτρέποντας στους καταναλωτές να διαμορφώνουν το σχήμα επικοινωνίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώσουν το πακέτο τους ανάλογα με τις ανάγκες τους, καθώς μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε:
• Πακέτο απεριόριστων εθνικών κλήσεων προς όλα τα σταθερά και κινητά.
• Πακέτο διεθνών κλήσεων για οικονομικότερη επικοινωνία με το εξωτερικό.

Η ενεργοποίηση γίνεται εύκολα, χωρίς να επηρεάζεται η κορυφαία ταχύτητα της οπτικής ίνας, ενώ ο απαραίτητος εξοπλισμός (Wi-Fi 6 router) παρέχεται ήδη με το βασικό πρόγραμμα.

Οι νέες πρόσθετες υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας χρησιμοποιούν την τεχνολογία Voice Over Broadband (VoBB), αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ FiberGrid με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH), εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα επικοινωνίας, αξιόπιστη εμπειρία συνδεσιμότητας και υπηρεσιών φωνής, με την εγγύηση του Ομίλου ΔΕΗ.

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ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΝΈΑΣ ΓΕΝΙΆΣ

Το βασικό Add On της νέας υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, καθώς και τη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον Add On με 1000 λεπτά για διεθνείς κλήσεις προς σταθερά σε 35 επιλεγμένους προορισμούς.

Υποστηρίζει το σύνολο των βασικών λειτουργιών τηλεφωνίας, με επιλογή διατήρησης του ίδιου αριθμού ή νέας αριθμοδότησης, αναγνώριση κλήσης, προώθηση, αναμονή κλήσης και κλήσεις έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας πλήρη και οικεία εμπειρία χρήσης για τον τελικό πελάτη. Η ενεργοποίηση πραγματοποιείται εύκολα μέσω μιας απλής αίτησης, χωρίς ανάγκη πρόσθετου εξοπλισμού, καθώς αξιοποιεί τον υφιστάμενο εξοπλισμό του ΔΕΗ Fiber.

ΔΕΗ FIBER: ΤΟ INTERNET ΑΠΌ ΤΗ ΔΕΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση πρόσθετων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας είναι η σύνδεση internet σε πρόγραμμα ΔΕΗ Fiber.

Το ΔΕΗ Fiber διατίθεται σε τρία προγράμματα internet, με ταχύτητες 500 Mbps, 1 Gbps και 2,5 Gbps και τιμές €17,90, €19,90 και €52,90 αντίστοιχα, σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού και επαγγελματία. Όλα τα προγράμματα βασίζονται σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) και προσφέρουν εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες, σταθερή απόδοση και προσιτές τιμές.

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Διαθεσιμότητα σε 42 περιοχές της Ελλάδας - Συνεχής επέκταση σε νέες περιοχές

Από 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed) έχει περάσει το δίκτυο 100% οπτικών ινών (FTTH) της ΔΕΗ FiberGrid, εκ των οποίων 1 εκατ. είναι ήδη έτοιμα για άμεση σύνδεση (ready for service) σε 42 περιοχές, ενώ επεκτείνεται συνεχώς σε νέες πόλεις και γειτονιές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά, να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα στο σπίτι ή το γραφείο τους και να ενεργοποιήσουν εύκολα τις υπηρεσίες που επιθυμούν στην ιστοσελίδα www.dei.gr/fiber, τηλεφωνικά στο 13870 ή σε επιλεγμένα καταστήματα ΔΕΗ.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Ιουλίου 2026

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