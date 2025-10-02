Τα συχαρίκια των υπουργών

Στην τελευταία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρότρυνε τους υπουργούς να δραστηριοποιηθούν στην κατεύθυνση της επικοινωνιακής στήριξης του κυβερνητικού έργου.

Δεν έχει άδικο ο Πρωθυπουργός ως προς αυτά, αν και η σύσταση μάλλον δεν θα έπρεπε να διατυπώνεται στη συνεδρίαση του υπουργικού, αλλά μάλλον παρασκηνιακά ή κατ’ ιδίαν.

Λεπτομέρειες, θα πει κάποιος. Πάντως δύο υπουργοί φαίνεται ότι το πήραν σοβαρά: Ο Γιώργος Φλωρίδης και ο Αδωνης Γεωργιάδης, οι οποίοι συμμετείχαν από κοινού και ταυτόχρονα στην πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή του ΣΚΑΪ (2/10) όπου και αλληλοσυγχαίρονταν, επαινώντας ο ένας το έργο του άλλου. Η αλήθεια πάντως είναι ότι πρόκειται για τους δύο υπουργούς που σε σταθερή βάση και κατ’ εξοχήν υπερασπίζονται την κυβέρνηση, εντός και εκτός Βουλής…