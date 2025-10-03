Αλέξης Τσίπρας, όπως (περίπου) Χένρι Κίσινγκερ

Οσο συνεχίζεται η αναμονή για τις πολιτικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ διχάζεται και επισήμως με όλες τις πιθανές αφορμές – τελευταία από αυτές η ψήφιση ή μη του ν/σ για την αγορά της τέταρτης φρεγάτας του ΠΝ – η προσοχή στρέφεται στο υπό έκδοση βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού.

Κατά τα όσα διακινούνται από το περιβάλλον του, θέμα του βιβλίου θα είναι η (ηρωική, μην λησμονούμε) διαπραγμάτευση, το δημοψήφισμα, η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ και το μέλλον της Αριστεράς. Πιθανολογείται ότι με την έκδοση θα πυροδοτηθεί ένας νέος κύκλος συζητήσεων, όπως και ότι θα προκύψουν λόγοι και αφορμές για να γίνουν εντελώς μαλλιοκούβαρα στο ΣΥΡΙΖΑ και στα αποκόμματά του.

Αξίζει όμως να σημειωθεί και κάτι ακόμη. Λέγεται ότι ο τόμος του Τσίπρα θα είναι περί τις 700 σελίδες. Και αναρωτιέται κανείς τι έχει να διηγηθεί και να συγγράψει ο πρώην Πρωθυπουργός σε τέτοια έκταση, δίχως να αποφύγει την φλυαρία. Ακόμη και «Παγκόσμια Τάξη» του αείμνηστου Χένρι Κίσινγκερ (μιλώντας για πολιτικά συγγράμματα δηλαδή) ήταν στην ελληνική έκδοση μόλις 576 σελίδες….