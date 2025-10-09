Πώς βλέπει σήμερα ο Τσακαλώτος τα «κατορθώματα» του ‘15

Εν μέσω γενικού αναβρασμού στο χώρο της Αριστεράς, η δημόσια παρέμβαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου της Πέμπτης (9/10) ήταν μία ενδιαφέρουσα υπενθύμιση ενός στοιχείου: ότι υπάρχει και μία εκδοχή νηφάλιου και τεκμηριωμένου λόγου σε αυτόν τον πολιτικό χώρο, που διαφέρει πολύ από τα διάφορα τοξικά και δήθεν επαναστατικά που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, βουλευτής σήμερα της ΝΕΑΡ, μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, και σχολίασε, μεταξύ άλλων, τις πολιτικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, τη δική του αποχώρηση από τον ΣΥΡΙZA, τα όσα συνέβησαν επί ηγεσίας Στέφανου Κασσελάκη, κ.ά.

Πέραν όλων των άλλων και επειδή όλοι έχουν τη δική τους εκδοχή για τα όσα συνέβησαν το 2015, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος είπε τα εξής (ευγενικά) για τον Βαρουφάκη: «μου θύμιζε τους δυνατούς συνδικαλιστές που δεν ξέρουν πότε να σταματήσουν μια απεργία, για να κεφαλαιοιποιήσουν αυτό που έχουν κερδίσει». Μήπως όμως αν πίεζε όπως και όσο θα έπρεπε σε αυτήν την κατεύθυνση, θα ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα για όλους;…