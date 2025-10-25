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Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Οι παρουσίες και οι απουσίες
Ανεμοδείκτης
15:59 - 25 Οκτ 2025

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Οι παρουσίες και οι απουσίες

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πλήθος υπουργών και πολιτικών και φυσικά πολλοί καλλιτέχνες έδωσαν το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία για τον Διονύση Σαββόπουλο.  

Ωστόσο, σημειώθηκαν και απουσίες. Μεταξύ αυτών ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Από τα κόμματα της Αριστεράς δεν παρέστη κανείς, πλην της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Κατά τα άλλα, από πολιτικούς το «παρών» έδωσαν – πέρα από τους προαναφερθέντες – ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου (η οποία εκφώνησε και επικήδειο), ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Νίκη Κεραμέως, η Λίνα Μενδώνη, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο Προκόπης Παυλόπουλος, η Μαρία Δαμανάκη, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Κώστας Λαλιώτης με τη σύζυγό του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Τηλέμαχος Χυτήρης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλας και ο Στέφανος Τζουμάκας.

Από καλλιτέχνες, το «παρών» έδωσαν ο Γιώργος Νταλάρας, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η Πέγκυ Ζήνα, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Μανώλης Φάμελλος, η Μελίνα Τανάγρη, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, η Άννα Φόνσου, ο Στάθης Δρογώσης, ο Μίνως Μάτσας και ο Σταμάτης Γαρδέλης.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/10/2025 - 06:58
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