Η (πολύ) ακριβή μελέτη της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ

Πέραν της πολλαπλής ανικανότητας στη διαχείριση, τη στρατηγική και εν τέλει, στην ολοκλήρωση μίας κατά τα άλλα απλής και αναγκαίας μεταρρύθμισης ενός προβληματικού οργανισμού, η κυβέρνηση έχει τώρα και εσωτερικό πολιτικό πρόβλημα, λόγω της εκ του ασφαλούς ανταρσίας βουλευτών της.
Με την εμφάνιση του θέματος όμως προκύπτουν και άλλα ενδιαφέροντα. Μεταξύ αυτών και η ακατανόητη κωλυσιεργία, καθώς η μελέτη αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ είχε ανατεθεί από το 2022 σε γνωστή εταιρεία συμβούλων. Η μελέτη είχε ολοκληρωθεί το 2024 και δεν ήταν φτηνή, κόστισε 5 εκατ. ευρώ. Τελικά το μόνο που έγινε ήταν το μπάχαλο που παρακολουθούμε σήμερα…