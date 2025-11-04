Η (πολύ) ακριβή μελέτη της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ

Το θέμα των ΕΛΤΑ έχει πολλές πτυχές, που όπως τα κατάφερε η κυβέρνηση συνοψίζονται στην εξής μία, κατά τη λαϊκή ρήση: κάποιοι δεν μπορούν να μοιράσουν δυο γαϊδάρων άχυρα.

Πέραν της πολλαπλής ανικανότητας στη διαχείριση, τη στρατηγική και εν τέλει, στην ολοκλήρωση μίας κατά τα άλλα απλής και αναγκαίας μεταρρύθμισης ενός προβληματικού οργανισμού, η κυβέρνηση έχει τώρα και εσωτερικό πολιτικό πρόβλημα, λόγω της εκ του ασφαλούς ανταρσίας βουλευτών της.

Με την εμφάνιση του θέματος όμως προκύπτουν και άλλα ενδιαφέροντα. Μεταξύ αυτών και η ακατανόητη κωλυσιεργία, καθώς η μελέτη αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ είχε ανατεθεί από το 2022 σε γνωστή εταιρεία συμβούλων. Η μελέτη είχε ολοκληρωθεί το 2024 και δεν ήταν φτηνή, κόστισε 5 εκατ. ευρώ. Τελικά το μόνο που έγινε ήταν το μπάχαλο που παρακολουθούμε σήμερα…