Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον νότιο Λίβανο

Ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν σήμερα (Σάββατο, 13/6) στον νότιο Λίβανο, λίγο μετά την έκδοση προειδοποίησης εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό για περίπου 20 πόλεις και χωριά της περιοχής.

Όπως μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων Ani, ανάμεσά τους και η περιοχή της Ναμπατίγια, περίπου 15 χιλιόμετρα βόρεια του ποταμού Λιτάνι, η οποία αποτελεί κεντρικό κόμβο της περιοχής με ιδιαίτερη σημασία σε οικονομικό, πληθυσμιακό και διοικητικό επίπεδο.

Η πόλη, επίσης, απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, κάτι που την καθιστά κομβικό σημείο σύνδεσης μεταξύ των συνοριακών περιοχών και του εσωτερικού του Λιβάνου.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί έπληξαν περιοχές που περιλαμβάνονταν στην προειδοποίηση εκκένωσης, όπως τα χωριά Ριχάν και Σουτζούντ, τα οποία βρίσκονται κοντά στη Ναμπατίγε, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Ani.