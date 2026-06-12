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Η Shell απομακρύνεται από τις ΑΠΕ: Βγάζει στο σφυρί αιολικά έργα αξίας $1 δισ.
Επιχειρήσεις
20:55 - 12 Ιουν 2026

Η Shell απομακρύνεται από τις ΑΠΕ: Βγάζει στο σφυρί αιολικά έργα αξίας $1 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Shell ετοιμάζεται να ξεκινήσει διαδικασία πώλησης των υπεράκτιων αιολικών της πάρκων και έχει αναθέσει συμβουλευτικό ρόλο σε τράπεζες όπως η Rothschild και η PJT Partners για τη διαχείριση της διαδικασίας, η οποία σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg την Παρασκευή θα μπορούσε να αποφέρει πάνω από 1 δισ. δολάρια.

Η διαδικασία ενδέχεται να ξεκινήσει προς το τέλος του έτους, ενώ η ολοκλήρωση μιας πιθανής πώλησης τοποθετείται χρονικά στο 2027, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια ακόμη απόκλιση της Shell (SHEL) από την προηγούμενη στρατηγική της, η οποία στόχευε στη διαφοροποίηση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στροφή πλέον σε δραστηριότητες υψηλότερων αποδόσεων που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα. Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε αποεπενδύσεις από ευρωπαϊκές χερσαίες μονάδες ανανεώσιμης ενέργειας, ενώ εξετάζει και στρατηγικές επιλογές για τη μονάδα Sprng Energy στην Ινδία, την οποία είχε αποκτήσει πριν από μόλις τέσσερα χρόνια έναντι 1,5 δισ. δολαρίων.

Η Shell είχε στο παρελθόν φιλοδοξίες να εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ωστόσο τα σχέδια αυτά περιορίστηκαν μετά την ανάληψη της ηγεσίας από τον Wael Sawan στις αρχές του 2023.

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