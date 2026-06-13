Ηράκλειο: Κοριτσάκι 18 μηνών κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ

Ένα μικρό κορίτσι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, οι γιατροί του νοσοκομείου επί 50 λεπτά περίπου έδωσαν υπεράνθρωπο αγώνα για να σώσουν το κοριτσάκι, που διακομίστηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα από τον παππού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν καλά και φέρεται πως είχε εξεταστεί πριν από λίγα 24ωρα από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή.

Ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε και ο παππούς του, που το φρόντιζε καθώς οι γονείς του παιδιού εργάζονται εκτός Κρήτης, μετέφερε την εγγονή του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο παππούς συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, ώστε να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές πώς ακριβώς επήλθε η μοιραία κατάληξη.