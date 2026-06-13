Fourlis: Από όμιλος αλυσίδων σε ενιαία πολυεθνική πλατφόρμα λιανικής

Σε φάση εις βάθος οργανωτικού και τεχνολογικού μετασχηματισμού εισέρχεται η Fourlis, με στόχο τη μετάβαση από ένα μοντέλο διακριτών επιχειρηματικών μονάδων σε μια ενιαία πολυεθνική πλατφόρμα λιανικής. Η διοίκηση επιδιώκει να ενοποιήσει κρίσιμες εταιρικές λειτουργίες σε όλες τις αγορές και τα brands του ομίλου, δημιουργώντας κοινές υποδομές που θα υποστηρίξουν την επόμενη φάση ανάπτυξης και θα επιτρέψουν μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτερη κλιμάκωση δραστηριοτήτων και καλύτερη αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε στη γενική συνέλευση των μετόχων την Παρασκευή και συνιστά τον μεγαλύτερο οργανωτικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό στην 75χρονη ιστορία του ομίλου. Η αγορά φάνηκε να υποδέχεται θετικά τη στρατηγική αυτή, με τη μετοχή να κλείνει στα 4,50 ευρώ, ενισχυμένη κατά 1,88%.

Κεντρικός άξονας του νέου μοντέλου αποτελεί η δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας που θα εξυπηρετεί το σύνολο των δραστηριοτήτων του ομίλου. Λειτουργίες όπως το IT, τα οικονομικά, το ανθρώπινο δυναμικό, οι προμήθειες και οι νομικές υπηρεσίες θα λειτουργούν με κοινή δομή και ενιαίες διαδικασίες σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Fourlis.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Βασιλάκος, το 2026 αποτελεί τη χρονιά κατά την οποία διαμορφώνονται το νέο οργανόγραμμα, οι κοινές υπηρεσίες και η νέα αρχιτεκτονική δεδομένων και συστημάτων, πάνω στην οποία θα στηριχθεί το νέο λειτουργικό μοντέλο. Η πλήρης ενοποίηση των λειτουργιών αναμένεται να εξελιχθεί σταδιακά την περίοδο 2027-2028.

Η φιλοσοφία του σχεδίου παραπέμπει σε δομές που εφαρμόζουν μεγάλοι διεθνείς όμιλοι λιανικής, όπου η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και η γεωγραφική επέκταση υποστηρίζονται από κεντρικές λειτουργίες και κοινές τεχνολογικές υποδομές, αντί για αυτόνομους οργανωτικούς μηχανισμούς ανά χώρα ή εμπορικό σήμα.

Η μετάβαση στο νέο μοντέλο συνοδεύεται από έκτακτες επιβαρύνσεις ύψους 10,7 εκατ. ευρώ για το 2026, οι οποίες αφορούν παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης, εξορθολογισμού του δικτύου και αναδιάταξης δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τη διοίκηση, από το 2027 και μετά οι κινήσεις αυτές αναμένεται να αποφέρουν επαναλαμβανόμενα ετήσια οφέλη άνω των 9 εκατ. ευρώ.

Οι άξονες της αναδιοργάνωσης

Ο πρώτος άξονας αφορά την κεντροποίηση λειτουργιών και τη δημιουργία της ενιαίας πλατφόρμας εξυπηρέτησης για όλα τα brands και τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, με τη συνολική επιβάρυνση να εκτιμάται σε 4,4 εκατ. ευρώ και το αναμενόμενο ετήσιο όφελος από το 2027 να διαμορφώνεται στα 3,4-3,5 εκατ. ευρώ.

Οι εργαζόμενοι έχουν ήδη ενημερωθεί για τη νέα οργανωτική δομή και τις δυνατότητες μετάβασης σε νέους ρόλους, ανάπτυξης δεξιοτήτων και προσαρμογής στα νέα συστήματα και διαδικασίες.

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό από έναν έμπειρο εργαζόμενο που έχει διάθεση να αλλάξει και να προχωρήσει μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλάκος, διευκρινίζοντας ότι η εθελουσία απευθύνεται κυρίως σε όσους δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν τη μετάβαση στο νέο μοντέλο. Αν και επιλέξιμοι είναι έως και 300 εργαζόμενοι, η διοίκηση εκτιμά ότι τελικά θα αποχωρήσουν περίπου 100 άτομα.

Ρουμανία: η βασική εστία επιβάρυνσης

Ο δεύτερος άξονας αφορά το κλείσιμο περίπου δέκα ζημιογόνων καταστημάτων σε όλες τις χώρες και τα concepts του ομίλου. Το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων αφορά τη Ρουμανία, η οποία αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη πηγή πίεσης για τα οικονομικά αποτελέσματα της Fourlis.

Το κόστος των παρεμβάσεων υπολογίζεται σε 3,9 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει αποζημιώσεις προσωπικού, διαγραφές επενδύσεων και επιβαρύνσεις από πρόωρες λήξεις μισθώσεων. Από το 2027 και μετά, η διοίκηση εκτιμά ότι θα δημιουργείται όφελος περίπου 3,5 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, οι πολιτικοοικονομικές συνθήκες στη Ρουμανία αναμένεται να επιβαρύνουν τις αρχικές προβλέψεις του ομίλου κατά 4 έως 5 εκατ. ευρώ. Η Fourlis διατηρεί στη χώρα περίπου 40 καταστήματα IKEA, Intersport και Foot Locker, γεγονός που καθιστά την αγορά στρατηγικής σημασίας παρά τις τρέχουσες δυσκολίες.

Η διοίκηση περιέγραψε τη συγκυρία ως μια «τέλεια καταιγίδα» παραγόντων που επηρεάζουν την κερδοφορία, εκτιμώντας ωστόσο ότι οι συνθήκες θα εξομαλυνθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Ο κ. Βασιλάκος χαρακτήρισε το κλείσιμο των ζημιογόνων σημείων ως μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, σημειώνοντας ότι στη λιανική η καθυστέρηση λήψης μέτρων συχνά αποδεικνύεται περισσότερο κοστοβόρα από την έγκαιρη παρέμβαση.

Holland & Barrett: Αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου

Ο τρίτος πυλώνας αφορά τη συμφωνία για τη Holland & Barrett, στο πλαίσιο της αναδιάταξης του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων του ομίλου. Η συναλλαγή συνεπάγεται εφάπαξ επιβάρυνση 2,4 εκατ. ευρώ για το 2026, ωστόσο από το 2027 αναμένεται να συνεισφέρει θετικά κατά περίπου 2,2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ομίλου, Βασίλης Φουρλής, η αξιολόγηση των προοπτικών της δραστηριότητας έδειξε ότι ως αυτόνομο δίκτυο θα δυσκολευόταν να επιτύχει ικανοποιητική κερδοφορία τα επόμενα χρόνια, καθώς η αγορά συμπληρωμάτων διατροφής και προϊόντων ευεξίας στην Ελλάδα εξακολουθεί να συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το κανάλι των φαρμακείων.

Μέσω της συνεργασίας με τη Golden Age Capital, ο όμιλος διατηρεί παρουσία σε έναν κλάδο που εξακολουθεί να θεωρεί ελκυστικό μακροπρόθεσμα, περιορίζοντας παράλληλα την έκθεσή του σε μια δραστηριότητα που απαιτούσε σημαντικές επενδύσεις για να αποκτήσει κρίσιμη μάζα.

Συνολικά, η διοίκηση εμφανίζεται πεπεισμένη ότι το κόστος της φετινής χρονιάς αποτελεί επένδυση για την επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Fourlis, Βασίλης Φουρλής, η εταιρεία βρίσκεται σε μια περίοδο βαθιών αλλαγών, καθώς προχωρά ταυτόχρονα στον εκσυγχρονισμό της οργανωτικής και τεχνολογικής της δομής, στην ενίσχυση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

«Είμαι βέβαιος ότι μέσα από αυτές τις τακτικές και στρατηγικές κινήσεις ο όμιλος θα συνεχίσει να ενισχύει την ηγετική του θέση στην αγορά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επενδύσεις στον βασικό επιχειρηματικό κορμό

Παράλληλα με την αναδιοργάνωση, η Fourlis συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων της. Η διοίκηση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων IKEA, Intersport και Foot Locker, αλλά και στις υποδομές που θα υποστηρίξουν την επόμενη αναπτυξιακή φάση του ομίλου.

Από τον Ιούνιο, η Inter IKEA ξεκίνησε να παραλαμβάνει προϊόντα και να πραγματοποιεί αποστολές προς χώρες του εξωτερικού μέσω του νέου Διεθνούς Κέντρου Διανομής (IDC) της Fourlis, ενισχύοντας τον ρόλο του ομίλου στην εφοδιαστική αλυσίδα της σουηδικής αλυσίδας.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επενδύσεις στα μικρού και μεσαίου μεγέθους καταστήματα IKEA, στην επέκταση της Foot Locker και στην ενίσχυση των ψηφιακών και πολυκαναλικών δυνατοτήτων, οι οποίες αποτελούν βασικό συστατικό του νέου μοντέλου λειτουργίας.

Στόχος πωλήσεις 645 εκατ. ευρώ το 2026

Παρά το αυξημένο κόστος του μετασχηματισμού, η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητο το guidance για το 2026. Οι πωλήσεις εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 645 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,6% σε σχέση με το 2025, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους αναμένεται να παραμείνει στο 46,5%.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το EBITDA προβλέπεται να κινηθεί μεταξύ 15 και 17 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας τις έκτακτες επιβαρύνσεις του προγράμματος μετασχηματισμού.

«Το 2026 είναι μια χρονιά μετάβασης, επενδύσεων και μετασχηματισμού», τόνισε ο κ. Βασιλάκος, προσθέτοντας ότι οι αναλυτικές προβλέψεις και το guidance για το 2027 θα παρουσιαστούν το φθινόπωρο. Παρά την απώλεια τζίρου ύψους 8-10 εκατ. ευρώ που αναμένεται να προκύψει από το κλείσιμο των ζημιογόνων καταστημάτων, η διοίκηση εκτιμά ότι η επόμενη χρονιά θα είναι αισθητά ισχυρότερη.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος, οι πωλήσεις αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα, ενώ βασική προτεραιότητα παραμένει η προστασία και περαιτέρω βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους.

«Θα το προστατεύσουμε και θα το ενισχύσουμε μέσω καλύτερης διαχείρισης και βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων μας», υπογράμμισε.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι η εμπορική δραστηριότητα παραμένει ανθεκτική. Από την αρχή του έτους έως τις 6 Ιουνίου οι πωλήσεις αυξάνονται κατά 8%, ενώ σε συγκρίσιμη βάση κατά 4%. Στον κλάδο οικιακού εξοπλισμού οι πωλήσεις ενισχύονται κατά 4%, στον κλάδο αθλητικών ειδών κατά 16%, ενώ ο τομέας Health & Wellness καταγράφει άνοδο 26%.

Για τη Fourlis, το 2026 αποτελεί έτος μετάβασης, κατά το οποίο καταγράφεται το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της αναδιοργάνωσης. Η διοίκηση εκτιμά ότι από το 2027 θα αρχίσουν να αποτυπώνονται τα οφέλη της ενοποίησης λειτουργιών, της αναδιάρθρωσης του δικτύου και της ανακατανομής πόρων, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική μετάβασης σε ένα περισσότερο κεντροποιημένο και κλιμακούμενο μοντέλο λειτουργίας.