Τι απαντά ο Καραχάλιος στο δίλημμα «Καρυστιανού ή Σαμαράς»
12:42 - 07 Νοε 2025

Τι απαντά ο Καραχάλιος στο δίλημμα «Καρυστιανού ή Σαμαράς»

Άγγελος Κωβαίος
Ξεκίνησε με μία ανάρτηση για «Το Κύμα», συνέχισε με δηλώσεις για τα σχέδια της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική, το επόμενο βήμα ήταν η αποκάλυψη για το ποιος τον έφερε σε επαφή μαζί της και στην τελευταία (;) του δημόσια εμφάνιση, ο Νίκος Καραχάλιος κατέληξε σε μία αφοπλιστική παραδοχή.

Ο πρώην συνεργάτης του Κώστα Καραμανλή δεν έχει κρύψει ποτέ την πολιτική (και ίσως όχι μόνο τέτοια) αντιπάθειά του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τον τελευταίο καιρό φάνηκε πως είχε ταχθεί στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού, με την οποία όπως είπε τον είχε φέρει σε επαφή ο πρώην βουλευτής Αχαΐας Νίκος Νικολόπουλος, θεωρώντας ότι το κίνημα των Τεμπών μπορεί να μετεξελιχθεί σε πολιτικό φορέα και, τελικά, σε ένα κόμμα.

Την Παρασκευή το πρωί όμως, όταν ρωτήθηκε σε εκπομπή του ΑΝΤ1 ποιον θα στήριζε αν είχε να επιλέξει μεταξύ Καρυστιανού και Σαμαρά, απάντησε ως εξής: «Θα πόνταρα στο έμπειρο άλογο, στον άνθρωπο που κυβέρνησε τη χώρα με πυγμή και στον φίλο μου επί 30 χρόνια, που λέγεται Αντώνης Σαμαράς». Είναι αυτό που λένε «το αίμα νερό δεν γίνεται» και πάντως, αν κάποιος είναι επικοινωνιακά κερδισμένος από όλα αυτά, αυτός είναι ο ίδιος ο Καραχάλιος…

Τελευταία τροποποίηση στις 07/11/2025 - 13:21
