Ευρωαγορές: Η κρίση στα μικροτσίπ και η Μέση Ανατολή «χτυπούν» τις μετοχές

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Με απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Παρασκευής 17/7 τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών που ξεκίνησε από τις αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας επεκτάθηκε και στην Ευρώπη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,34%, κλείνοντας στις 641,53 μονάδες, με τον τεχνολογικό κλάδο να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων.

Οι επενδυτές εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και την παραγωγή προηγμένων μικροτσίπ, οδηγώντας σε έντονες απώλειες αρκετές μετοχές του κλάδου.

Όσον αφορά τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια:

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κινήθηκε κόντρα στο γενικότερο αρνητικό κλίμα και ενισχύθηκε κατά 0,27%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 10.600,37 μονάδες.

Αντίθετα, στη Φρανκφούρτη ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 0,34% στις 24.830,98 μονάδες,

Στο Παρίσι ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,47% στις 8.338,81 μονάδες,

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε απώλειες 0,94%, κλείνοντας στις 51.882,28 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 διολίσθησε κατά 0,45% στις 19.216,90 μονάδες.

Ισχυρές πιέσεις στις μετοχές ημιαγωγών

Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν σημαντικό πλήγμα, ακολουθώντας την παγκόσμια διόρθωση στον κλάδο των ημιαγωγών.

Η ολλανδική εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού για την παραγωγή μικροτσίπ ASMI σημείωσε πτώση 4%, ενώ η ASML υποχώρησε κατά 0,7%. Παράλληλα, η μετοχή της STMicroelectronics κατέγραψε απώλειες 3,9%, ενώ η BE Semiconductor σημείωσε πτώση 4,5%.

Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών ενισχύθηκε από τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της μεγάλης επενδυτικής έκρηξης που έχει σημειωθεί γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι αγορές επανεξετάζουν τις προοπτικές κερδοφορίας και τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνολογίας.

Άλμα για τη Saab μετά τα ισχυρά αποτελέσματα

Στον αντίποδα, σημαντική άνοδο σημείωσε η σουηδική αμυντική εταιρεία Saab, η μετοχή της οποίας ενισχύθηκε κατά 9% μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες για το δεύτερο τρίμηνο.

Η ισχυρή ζήτηση για στρατιωτικό εξοπλισμό οδήγησε την εταιρεία σε νέο ιστορικό υψηλό στο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών της. Οι νέες παραγγελίες ανήλθαν σε 68,4 δισ. σουηδικές κορώνες (περίπου 7,1 δισ. δολάρια) και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συμφωνία με την Πολωνία για την προμήθεια υποβρυχίων ύψους 47 δισ. κορωνών.

Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της Saab διαμορφώθηκε στα 317,7 δισ. σουηδικές κορώνες, έναντι 197,6 δισ. κορωνών την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταδεικνύοντας τη δυναμική του αμυντικού κλάδου εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή – Άνοδος στις τιμές πετρελαίου

Στο επίκεντρο των αγορών παρέμειναν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν για έκτη συνεχόμενη νύχτα πλήγματα κατά του Ιράν.

Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι οι επιθέσεις έπληξαν πολιτικές υποδομές, όπως γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό, ενώ προειδοποίησε ότι σε περίπτωση συνέχισης των επιθέσεων, θα θεωρήσει όλες τις υποδομές στην περιοχή ως πιθανούς στόχους.

«Αν οι Αμερικανοί πλήττουν υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τότε όλες οι υποδομές της περιοχής γίνονται θεμιτοί στόχοι για το Ιράν», ανέφερε εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB.

Παράλληλα, το Κουβέιτ και το Κατάρ ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν αεροπορικές επιθέσεις κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν δύο φορές οι σειρήνες συναγερμού.

Οι νέες γεωπολιτικές ανησυχίες επηρέασαν τις αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται ανοδικά. Το Brent διαπραγματευόταν κοντά στα 84,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI διαμορφωνόταν περίπου στα 79,6 δολάρια το βαρέλι.