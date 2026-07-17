ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωαγορές: Η κρίση στα μικροτσίπ και η Μέση Ανατολή «χτυπούν» τις μετοχές
Χρηματιστήρια
20:04 - 17 Ιουλ 2026

Ευρωαγορές: Η κρίση στα μικροτσίπ και η Μέση Ανατολή «χτυπούν» τις μετοχές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Παρασκευής 17/7 τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών που ξεκίνησε από τις αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας επεκτάθηκε και στην Ευρώπη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,34%, κλείνοντας στις 641,53 μονάδες, με τον τεχνολογικό κλάδο να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων.

Οι επενδυτές εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και την παραγωγή προηγμένων μικροτσίπ, οδηγώντας σε έντονες απώλειες αρκετές μετοχές του κλάδου.

Όσον αφορά τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια:

  • Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κινήθηκε κόντρα στο γενικότερο αρνητικό κλίμα και ενισχύθηκε κατά 0,27%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 10.600,37 μονάδες.
  • Αντίθετα, στη Φρανκφούρτη ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 0,34% στις 24.830,98 μονάδες,
  • Στο Παρίσι ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,47% στις 8.338,81 μονάδες,

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε απώλειες 0,94%, κλείνοντας στις 51.882,28 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 διολίσθησε κατά 0,45% στις 19.216,90 μονάδες.

Ισχυρές πιέσεις στις μετοχές ημιαγωγών

Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν σημαντικό πλήγμα, ακολουθώντας την παγκόσμια διόρθωση στον κλάδο των ημιαγωγών.

Η ολλανδική εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού για την παραγωγή μικροτσίπ ASMI σημείωσε πτώση 4%, ενώ η ASML υποχώρησε κατά 0,7%. Παράλληλα, η μετοχή της STMicroelectronics κατέγραψε απώλειες 3,9%, ενώ η BE Semiconductor σημείωσε πτώση 4,5%.

Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών ενισχύθηκε από τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της μεγάλης επενδυτικής έκρηξης που έχει σημειωθεί γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι αγορές επανεξετάζουν τις προοπτικές κερδοφορίας και τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνολογίας.

Άλμα για τη Saab μετά τα ισχυρά αποτελέσματα

Στον αντίποδα, σημαντική άνοδο σημείωσε η σουηδική αμυντική εταιρεία Saab, η μετοχή της οποίας ενισχύθηκε κατά 9% μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες για το δεύτερο τρίμηνο.

Η ισχυρή ζήτηση για στρατιωτικό εξοπλισμό οδήγησε την εταιρεία σε νέο ιστορικό υψηλό στο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών της. Οι νέες παραγγελίες ανήλθαν σε 68,4 δισ. σουηδικές κορώνες (περίπου 7,1 δισ. δολάρια) και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συμφωνία με την Πολωνία για την προμήθεια υποβρυχίων ύψους 47 δισ. κορωνών.

Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της Saab διαμορφώθηκε στα 317,7 δισ. σουηδικές κορώνες, έναντι 197,6 δισ. κορωνών την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταδεικνύοντας τη δυναμική του αμυντικού κλάδου εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή – Άνοδος στις τιμές πετρελαίου

Στο επίκεντρο των αγορών παρέμειναν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν για έκτη συνεχόμενη νύχτα πλήγματα κατά του Ιράν.

Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι οι επιθέσεις έπληξαν πολιτικές υποδομές, όπως γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό, ενώ προειδοποίησε ότι σε περίπτωση συνέχισης των επιθέσεων, θα θεωρήσει όλες τις υποδομές στην περιοχή ως πιθανούς στόχους.

«Αν οι Αμερικανοί πλήττουν υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τότε όλες οι υποδομές της περιοχής γίνονται θεμιτοί στόχοι για το Ιράν», ανέφερε εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB.

Παράλληλα, το Κουβέιτ και το Κατάρ ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν αεροπορικές επιθέσεις κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν δύο φορές οι σειρήνες συναγερμού.

Οι νέες γεωπολιτικές ανησυχίες επηρέασαν τις αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται ανοδικά. Το Brent διαπραγματευόταν κοντά στα 84,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI διαμορφωνόταν περίπου στα 79,6 δολάρια το βαρέλι.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές επεκτείνονται και στις ευρωαγορές
Χρηματιστήρια

Οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές επεκτείνονται και στις ευρωαγορές

Οριακά κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Οριακά κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Αγορές: Πιέσεις στην Ασία και «βουτιά» 7% για τον Kospi – Αρνητικό άνοιγμα και για τις ευρωαγορές
Χρηματιστήρια

Αγορές: Πιέσεις στην Ασία και «βουτιά» 7% για τον Kospi – Αρνητικό άνοιγμα και για τις ευρωαγορές

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν μέσω μικτών μηνυμάτων από εταιρικά αποτελέσματα και γεωπολιτικές εξελίξεις
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν μέσω μικτών μηνυμάτων από εταιρικά αποτελέσματα και γεωπολιτικές εξελίξεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
17/07/2026 - 21:30

Από το πάρκο στο… κλειστό δωμάτιο: Γιατί δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές για το ήσυχο καλοκαίρι των εφήβων μας

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:15

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 20:50

Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/07/2026 - 20:30

ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»

Ειδήσεις
17/07/2026 - 20:15

Η JP Morgan πίσω από νέα παραγγελία δύο VLCC στη Hanwha Ocean

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 20:04

Ευρωαγορές: Η κρίση στα μικροτσίπ και η Μέση Ανατολή «χτυπούν» τις μετοχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:30

Θεσσαλονίκη – Σέρρες: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω τεχνικής βλάβης – Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 19:16

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:02

Μετρό Αθήνας – Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα πέντε σταθμοί από την Κυριακή 19/7 λόγω εργασιών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:46

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος στις τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο – Άλμα στις τιμές κινεζικών προϊόντων

ΑΜΥΝΑ
17/07/2026 - 18:33

EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:28

Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στα ανοικτά του Μεξικού: Προειδοποίηση για τσουνάμι

Οικονομία
17/07/2026 - 18:23

ΤτΕ: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 – Επενδύσεις και κατανάλωση κρατούν όρθια την ελληνική οικονομία

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:03

Καταναλωτική εμπιστοσύνη ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο – Το πετρέλαιο εκ νέου απειλή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17/07/2026 - 17:47

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Τρύπα» στον ΕΛΕΓΕΠ με €52 εκατ. λανθασμένες πληρωμές - Ζητά ανάκτηση ποσών

Σχόλια Αγοράς
17/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 5Χ5 με απώλειες -2,6% στην εβδομάδα - Αντιστάθηκαν μόνο Metlen, Jumbo, OTE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/07/2026 - 17:39

Η XPENG παρουσίασε χθες στο Μόναχο το νέο XPENG L03

Ειδήσεις
17/07/2026 - 17:26

«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ;»: Θύελλα αντιδράσεων μετά το βίντεο του ιρανικού Fars

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 17:18

Alpha Real Estate Services: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος €7 εκατ. – Οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/07/2026 - 17:11

Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο Volkswagen ID. Cross

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 17:10

Wall σε κλοιό πιέσεων: Βουτιά Nasdaq, καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 17:06

Optima bank: Η Αργυρώ Φερεντίνου νέο ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση επιτροπών

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 17:00

Alter Ego Media: Επανεπενδύθηκαν €1,31 εκατ. από το μέρισμα του 2025 – Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο

Ναυτιλία
17/07/2026 - 16:45

Dynagas για δημοσίευμα FT: «Το εμπάργκο στο ρωσικό LNG θα πλήξει την Ευρώπη, όχι τη Ρωσία»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/07/2026 - 16:26

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Allwyn Game Time: Ψάρεμα με Κέιν, Ικαριώτικο με Κουρτουά και σούβλες με Ρονάλντο

Ναυτιλία
17/07/2026 - 16:26

Κικίλιας: Ναυπηγεία και νέο λιμάνι αλλάζουν τη Χαλκίδα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:20

Λαβρόφ: Ευρώπη και Ζελένσκι επιχειρούν την απομάκρυση του Τραμπ από τη συμφωνία της Αλάσκας

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:11

Έκθεση Κομισιόν για Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Επιφυλάξεις για διαφθορά – Σημαντική πρόοδο «βλέπει» η κυβέρνηση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:02

Σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:00

Η Κομισιόν αναμορφώνει την ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα με αυστηρότερα όρια εκπομπών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ