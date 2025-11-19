Ο Αβραμόπουλος επιμένει… κινεζικά

Η συγκυρία έχει τη σημασία της και υπό αυτήν την έννοια είναι χρήσιμη η παρατήρηση. Τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση συνάπτει αλλεπάλληλες συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τίθεται πλέον ανοιχτά το ζήτημα του περιορισμού της κινεζικής επιρροής στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και Μεσογείου, ο βουλευτής της ΝΔ, πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της ΕΕ, Δημήτρης Αβραμόπουλος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, προσκεκλημένος του Πανεπιστημίου Tsinghua και του Shanghai Institute of International Studies (SIIS).

Ο κ. Αβραμόπουλος, είχε σειρά συναντήσεων με διακεκριμένους πανεπιστημιακούς, ερευνητές, καθώς και με Κινέζους και Ευρωπαίους φοιτητές και εκφώνησε ομιλίες σε ειδικά, επιστημονικά και καταρτισμένα ακροατήρια.

Σε μία από αυτές, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε σταυροδρόμι και καλείται να επιλέξει αν θα παραμείνει παρατηρητής ή θα αναλάβει ενεργό στρατηγικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας παγκόσμιας τάξης. Υπογράμμισε δε επίσης και ότι η μονοπολική εποχή που ακολούθησε τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έχει παρέλθει, με την τεχνολογία και την ενέργεια να εξελίσσονται στους κύριους μοχλούς ισχύος, τομείς στους οποίους η Κίνα διαδραματίζει πλέον καθοριστικό ρόλο. Μοιάζει να είναι (και σε αυτό) σε κάπως διαφορετικό κλίμα από την κυβέρνηση ο πρώην Επίτροπος…