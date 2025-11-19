ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Αβραμόπουλος επιμένει… κινεζικά
Ανεμοδείκτης
13:54 - 19 Νοε 2025

Ο Αβραμόπουλος επιμένει… κινεζικά

Άγγελος Κωβαίος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η συγκυρία έχει τη σημασία της και υπό αυτήν την έννοια είναι χρήσιμη η παρατήρηση. Τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση συνάπτει αλλεπάλληλες συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τίθεται πλέον ανοιχτά το ζήτημα του περιορισμού της κινεζικής επιρροής στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και Μεσογείου, ο βουλευτής της ΝΔ, πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της ΕΕ, Δημήτρης Αβραμόπουλος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, προσκεκλημένος του Πανεπιστημίου Tsinghua και του Shanghai Institute of International Studies (SIIS).

Ο κ. Αβραμόπουλος, είχε σειρά συναντήσεων με διακεκριμένους πανεπιστημιακούς, ερευνητές, καθώς και με Κινέζους και Ευρωπαίους φοιτητές και εκφώνησε ομιλίες σε ειδικά, επιστημονικά και καταρτισμένα ακροατήρια.

Σε μία από αυτές, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε σταυροδρόμι και καλείται να επιλέξει αν θα παραμείνει παρατηρητής ή θα αναλάβει ενεργό στρατηγικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας παγκόσμιας τάξης. Υπογράμμισε δε επίσης και ότι η μονοπολική εποχή που ακολούθησε τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έχει παρέλθει, με την τεχνολογία και την ενέργεια να εξελίσσονται στους κύριους μοχλούς ισχύος, τομείς στους οποίους η Κίνα διαδραματίζει πλέον καθοριστικό ρόλο. Μοιάζει να είναι (και σε αυτό) σε κάπως διαφορετικό κλίμα από την κυβέρνηση ο πρώην Επίτροπος…

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 14:00
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αβραμόπουλος: Η Ελλάδα διαθέτει μέσα αντίδρασης αν κλιμακώσει η Τουρκία
Πολιτική

Αβραμόπουλος: Η Ελλάδα διαθέτει μέσα αντίδρασης αν κλιμακώσει η Τουρκία

Αβραμόπουλος: Σε γενικές γραμμές το Λιμενικό κάνει καλή δουλειά, η τραγωδία στη Χίο πρέπει να διερευνηθεί
Πολιτική

Αβραμόπουλος: Σε γενικές γραμμές το Λιμενικό κάνει καλή δουλειά, η τραγωδία στη Χίο πρέπει να διερευνηθεί

Δοκιμασία για το Μαξίμου: Η απεργία πείνας του Ρούτσι, τα Τέμπη και οι εσωκομματικές ρωγμές
Πολιτική

Δοκιμασία για το Μαξίμου: Η απεργία πείνας του Ρούτσι, τα Τέμπη και οι εσωκομματικές ρωγμές

Νέες ενστάσεις Αβραμόπουλου για τις κυβερνητικές επιλογές σε Λιβύη και μεταναστευτικό
Πολιτική

Νέες ενστάσεις Αβραμόπουλου για τις κυβερνητικές επιλογές σε Λιβύη και μεταναστευτικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 22:00

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι στον Δρυμό

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:42

Μακρόν: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:36

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:19

Iran International: Ο Πεζεσκιάν υπέβαλε την παραίτησή του στον Χαμενεΐ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:08

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξελίξεις στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 20:10

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από ισχυρή έκρηξη σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ