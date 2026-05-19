ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υπερκάλυψη-ρεκόρ για την ΑΜΚ της ΔΕΗ – Στα €12 δισ. η ζήτηση για το σχέδιο ανάπτυξης έως το 2030
Αναλύσεις
08:12 - 19 Μάι 2026

Υπερκάλυψη-ρεκόρ για την ΑΜΚ της ΔΕΗ – Στα €12 δισ. η ζήτηση για το σχέδιο ανάπτυξης έως το 2030

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ έδωσαν εγχώριοι και διεθνείς επενδυτές, καθώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ υπερκαλύφθηκε μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική ζήτηση προσέγγισε τα 12 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς για το επενδυτικό πλάνο του ομίλου έως το 2030.

Το ισχυρό ενδιαφέρον, κυρίως από μεγάλα διεθνή funds, αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική μετασχηματισμού της ΔΕΗ, η οποία προβλέπει επενδύσεις άνω των 24 δισ. ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση, δίκτυα, μονάδες φυσικού αερίου και data centers, καθώς και επέκταση της παρουσίας του ομίλου σε νέες ευρωπαϊκές αγορές.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της αύξησης πραγματοποιείται μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό. Η δημόσια προσφορά ξεκίνησε τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και ολοκληρώνεται στις 20 Μαΐου 2026.

Στους βασικούς επενδυτές που συμμετέχουν στην αύξηση περιλαμβάνονται το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο επιδιώκει να διατηρήσει ποσοστό 33,4% και την καταστατική μειοψηφία στη ΔΕΗ, καθώς και η CVC Capital, η οποία έχει δεσμευθεί για τοποθέτηση έως 1,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, σημαντικό ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει μεγάλοι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές και hedge funds.

Επενδύσεις

Στο φόντο αυτό, η ΔΕΗ συνδέει άμεσα την αύξηση κεφαλαίου με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου 2030. Το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει συνολικές επενδύσεις 24,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2030, με το 95% να αφορά έργα ανάπτυξης και περίπου το ήμισυ αυτών να κατευθύνεται σε δραστηριότητες εκτός Ελλάδας.

Ο όμιλος στοχεύει στον διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος του στα 24,3 GW έως το 2030, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και μονάδες φυσικού αερίου. Η επέκταση σε νέες αγορές, όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία, θα πραγματοποιηθεί μέσω οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών, με στόχο την ανάπτυξη 2,2 GW εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ και αποθήκευση.

Παράλληλα, το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία data center ισχύος 300 MW στην Κοζάνη, επένδυση ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις με κορυφαίους hyperscalers, ενώ η έναρξη κατασκευής τοποθετείται εντός του 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ η καθεμία, θα διατεθούν σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει τα 19,75 ευρώ ανά μετοχή. Η διάθεση πραγματοποιείται μέσω συνδυασμένης προσφοράς: στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και στο εξωτερικό μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές.

Από το σύνολο των νέων μετοχών, ποσοστό 15% θα διατεθεί μέσω της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, ενώ το υπόλοιπο 85%, μαζί με τις μετοχές cornerstone investors, θα κατανεμηθεί μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό.

Στην ιδιωτική τοποθέτηση, ρόλο παγκόσμιων συντονιστών και διαχειριστών του βιβλίου προσφορών έχουν αναλάβει οι Citigroup, Goldman Sachs και J.P. Morgan, με τη συμμετοχή μεγάλων διεθνών τραπεζών όπως οι BofA Securities, Deutsche Bank, Morgan Stanley και UBS.

Για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, σύμβουλος του εκδότη είναι η Εθνική Τράπεζα, ενώ ως συνδιαχειριστές συμμετέχουν οι Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Euroxx, AXIA Ventures, Optima bank, Credia Bank, Παντελάκης Χρηματιστηριακή και Ambrosia Capital.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 26 Μαΐου 2026.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/05/2026 - 08:18
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα: Το νέο τρίγωνο ισχύος
Ειδήσεις

Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα: Το νέο τρίγωνο ισχύος

SpaceX: Eισιτήριο για τον Άρη μέσω... χρηματιστηρίου – Το στοίχημα του $1 τρισ.
Επιχειρήσεις

SpaceX: Eισιτήριο για τον Άρη μέσω... χρηματιστηρίου – Το στοίχημα του $1 τρισ.

Γιατί μοιάζει η Βρετανία με ακυβέρνητο καράβι
Ειδήσεις

Γιατί μοιάζει η Βρετανία με ακυβέρνητο καράβι

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση
Χρηματιστήρια

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό
Ειδήσεις

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα
Σχόλια Αγοράς

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου
Ανακοινώσεις

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 09:15

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία ανησυχούν έντονα για το οικονομικό τους μέλλον

Φορολογία
19/05/2026 - 09:04

ΑΑΔΕ: Αυτόματη επιβολή προστίμων με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 09:00

Domes Resorts: Η Κρήτη και η έμφαση στην εξωστρέφεια – Το δυναμικό μοντέλο στην πολυτελή φιλοξενία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 08:44

Ευρώπη – ΗΠΑ: Μια εμπορική συμφωνία γεμάτη αμοιβαία δυσπιστία

Πολιτική
19/05/2026 - 08:33

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Αναλύσεις
19/05/2026 - 08:12

Υπερκάλυψη-ρεκόρ για την ΑΜΚ της ΔΕΗ – Στα €12 δισ. η ζήτηση για το σχέδιο ανάπτυξης έως το 2030

Ειδήσεις
19/05/2026 - 08:03

Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα: Το νέο τρίγωνο ισχύος

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 07:58

SpaceX: Eισιτήριο για τον Άρη μέσω... χρηματιστηρίου – Το στοίχημα του $1 τρισ.

Ειδήσεις
19/05/2026 - 07:45

Γιατί μοιάζει η Βρετανία με ακυβέρνητο καράβι

Magazino
19/05/2026 - 07:43

7 πράγματα για το σεξ στην εμμηνόπαυση που πρέπει να γνωρίζουμε όλες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/05/2026 - 07:24

Volkswagen Caravelle: έτοιμο για κάθε αποστολή, άμεσα διαθέσιμο με ειδικό πρόγραμμα απόκτησης

Magazino
19/05/2026 - 07:18

1 στους 3 Έλληνες έχει υπέρταση και συχνά δεν το γνωρίζει

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ