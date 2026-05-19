Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας
19:34 - 19 Μάι 2026

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας

Τις σύγχρονες προκλήσεις και τις προοπτικές για μια πιο δίκαιη, αποτελεσματική και ολιστική φροντίδα υγείας για τις γυναίκες, ανέδειξε η Agata Jakoncic, Managing Director της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας στο πλαίσιο του Most Powerful Women Summit 2026 που διοργάνωσε το Fortune Greece την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Κατά τη διάρκεια του πάνελ με τίτλο “The Future of Womens Health: Data, Equity & Innovation” στο οποίο συμμετείχαν επίσης η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, και η κυρία Νίκη Τσούμα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., με συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Βασίλη Σαμούρκα, αναδείχθηκε η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση στην υγεία των γυναικών, που να συνεχίζει να εστιάζει στη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσής, αλλά να περιλαμβάνει εξίσου τις κοινωνικές, ψυχολογικές και οικονομικές διαστάσεις της νόσου. Να στηρίζει τη γυναίκα να κλείσει τον κύκλο που άνοιξε με τη διάγνωση της νόσου.

Η κυρία Jakoncic υπογράμμισε ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, εξακολουθεί να υφίσταται χάσμα στην υγεία των φύλων, επισημαίνοντας ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερα χρόνια, αλλά περνούν μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας και χρόνιες παθήσεις. Τόνισε, επίσης, τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, ιδιαίτερα σε νοσήματα όπως ο καρκίνος, καθώς και την ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση όλων των γυναικών στις υπηρεσίες υγείας.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στον τομέα της υγείας, σημείωσε ότι η «νέα εποχή» διαμορφώνεται μέσα από τη μετάβαση σε μια πιο εξατομικευμένη, προληπτική και βασισμένη στα δεδομένα φροντίδα υγείας. Η αξιοποίηση των Real World Data, η πρόοδος στη γονιδιωματική, καθώς και οι ψηφιακές καινοτομίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα διαλειτουργικά συστήματα υγείας, μας βοηθούν στη δημιουργία πολιτικών που είναι απαραίτητες για την βελτίωση της υγείας των γυναικών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Managing Director της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας και στις πολυδιάστατες επιπτώσεις των γυναικείων καρκίνων, οι οποίες επηρεάζουν όχι μόνο τη σωματική υγεία, αλλά και την ψυχική ευεξία, την οικογενειακή ζωή και την επαγγελματική πορεία των γυναικών. Όπως υπογράμμισε η κυρία Jakoncic, οι γυναικείοι καρκίνοι παραμένουν ένα σημαντικό και αυξανόμενο φορτίο στην Ελλάδα, με χιλιάδες νέα περιστατικά κάθε χρόνο και με αυξητική τάση τα επόμενα χρόνια, επηρεάζοντας όλο και συχνότερα γυναίκες σε νεότερες ηλικίες.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε πρόσφατη μελέτη για τους γυναικείους καρκίνους στην Ελλάδα, που υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας με την υποστήριξη της MSD, η οποία καταδεικνύει ότι οι γυναίκες ασθενείς αντιμετωπίζουν σημαντικές ψυχοκοινωνικές προκλήσεις, που αφορούν την αυτοεικόνα, την ψυχική υγεία και τη γονιμότητα, καθώς και ουσιαστικές επιπτώσεις στην εργασία και την οικογενειακή τους ζωή. Ταυτόχρονα, η μελέτη αναδεικνύει το σημαντικό οικονομικό βάρος της νόσου, με το μέσο ιδιωτικό κόστος για τις ασθενείς με καρκίνο μαστού να ανέρχεται σε 4.706 ευρώ, ενώ ένα στα δύο νοικοκυριά αντιμετωπίζει καταστροφικές δαπάνες υγείας.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι λιγότερες από τις μισές γυναίκες λαμβάνουν την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανισότητες στην πρόσβαση σε ολοκληρωμένη φροντίδα, ιδιαίτερα για γυναίκες που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι διαπιστώσεις αυτές αναδεικνύουν την ανάγκη για ενίσχυση της ολιστικής προσέγγισης, που να καλύπτει όχι μόνο την αντιμετώπιση της νόσου, αλλά και τη συνολική υποστήριξη της γυναίκας.

Όπως τόνισε η κυρία Jakoncic, η ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, η αξιοποίηση των εθνικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, η ενδυνάμωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και η καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων υγείας για τη χάραξη πολιτικών, αποτελούν κρίσιμες προτεραιότητες για τη βελτίωση της υγείας των γυναικών.

«Η υγεία των γυναικών δεν αφορά μόνο τις ίδιες, αφορά το σύνολο της κοινωνίας και το μέλλον της», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η πραγματική πρόοδος πρέπει να είναι δίκαιη, συμπεριληπτική και προσβάσιμη σε όλες τις γυναίκες.

Η MSD Ελλάδος συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες φαρμακευτικές επιλογές, στην πρόληψη και στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στην υγεία, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος υγείας που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των γυναικών.

