Αντωνάκου (Google): Μόλις 9% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη σε καθημερινή βάση
Τεχνολογία
23:05 - 19 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Το παράδοξο της ελληνικής τεχνολογικής πραγματικότητας -μια κοινωνία με υψηλή υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τους νέους, αλλά χαμηλή αξιοποίηση από το επιχειρείν- ανέδειξε η Πέγκυ Αντωνάκου, Γενική Διευθύντρια της Google για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Η κυρία Αντωνάκου παρουσίασε ένα σύνολο στοιχείων της Eurostat: το 83% των Ελλήνων νέων ηλικίας 18-25 χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, ποσοστό σαφώς υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 64% και μεγαλύτερο ακόμη και από αυτό της Εσθονίας. Όταν όμως μετακινούμαστε στο ελληνικό επιχειρείν, μόλις το 9% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ΑΙ σε καθημερινή βάση, έναντι 20% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

«Στο top 1% των καλύτερων μηχανικών για AI, η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο ποσοστό. Είμαστε πολύ καλοί στο κομμάτι των μηχανικών, και μετά αυτό το πράγμα κάπου χάνεται. Η σύνδεση με την αγορά κάπου χάνεται - γι' αυτό και φεύγουν στο εξωτερικό οι καινοτομίες».

Η ίδια κάλεσε τους Έλληνες ηγέτες -επιχειρηματίες, εκπαιδευτικούς, πολιτικούς, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης- να περάσουν από το στάδιο του «AI aware» σε αυτό του «Chief Experimenter». «Όλοι μας θα πρέπει να δούμε τι εργαλεία είναι σχετικά για τον τομέα μας, για τη θέση μας, για τη δουλειά μας, και να πειραματιστούμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος τρόπος να έχεις άποψη, και σίγουρα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ηγηθείς», τόνισε.

Όπως είπε, ακόμη και η ίδια δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τον ρυθμό των εξελίξεων: «Πριν λίγες μέρες κοιτούσα ένα brief για κάποιον πελάτη και νόμιζα ότι είχαν περάσει 10 χρόνια, όχι ένας, από το περσινό μέχρι σήμερα».

Αναφερόμενη στη θέση της Google στην αγορά, επεσήμανε ότι πρόκειται για τη μοναδική από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας με παρουσία από το software μέχρι το hardware, τα chips και τον κβαντικό υπολογισμό - ενώ διαθέτει πέντε προϊόντα με πάνω από 7 δισεκατομμύρια μοναδικούς χρήστες.

Ερωτηθείσα αν η άνοδος του ChatGPT έχει επηρεάσει την κίνηση της μηχανής αναζήτησης της Google, απάντησε ότι η τάση είναι αυξητική, σημειώνοντας ότι τα ερωτήματα στη μηχανή αναζήτησης είναι πλέον πέντε φορές μεγαλύτερα σε μήκος, καθώς οι χρήστες κάνουν πιο σύνθετες συζητήσεις μέσω του ενσωματωμένου AI mode και των μοντέλων Gemini.

Σε ερώτηση για την έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα, ανέφερε ότι οι εταιρείες τεχνολογίας ως επί το πλείστον δεν κάνουν R&D στη χώρα, ωστόσο ανέδειξε ένα δίκτυο συνεργασιών: το υπερσύγχρονο κέντρο εκπαίδευσης σε κυβερνοασφάλεια που η Google έχει στήσει δωρεάν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -με hardware που υπάρχει σε ελάχιστα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια- καθώς και τις συνεργασίες με τον ΣΕΒ και το υπουργείο Εσωτερικών. «Ίσως εκπλαγείτε αν σας πω ότι το υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας έχει εκπαιδεύσει από εμάς σε τεχνητή νοημοσύνη το μεγαλύτερο απόλυτο νούμερο στελεχών από όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης», ανέφερε.

