Αβραμόπουλος: Σε γενικές γραμμές το Λιμενικό κάνει καλή δουλειά, η τραγωδία στη Χίο πρέπει να διερευνηθεί
Πολιτική
12:05 - 09 Φεβ 2026

Αβραμόπουλος: Σε γενικές γραμμές το Λιμενικό κάνει καλή δουλειά, η τραγωδία στη Χίο πρέπει να διερευνηθεί

Reporter.gr Newsroom
Στα ελληνοτουρκικά, αλλά και την τραγωδία στη Χίο αναφέρθηκε σε δηλώσεις του το πρωί της Δευτέρας (9/2) ο πρώην επίτροπος μετανάστευσης της ΕΕ, Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Αρχικά, αναφερόμενος στη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν την Τετάρτη (11/2) ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε στον ρ/σ Παραπολιτικά:

«Η παρατεταμένη απουσία ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, παρά τη διακήρυξη των Αθηνών και την σχετική αποκλιμάκωση τα τελευταία χρόνια, προκαλεί προβληματισμό. Το παράθυρο ευκαιρίας που άνοιξε τότε μετά τις εκλογικές αναμετρήσεις και στις δύο χώρες φαίνεται πλέον να στενεύει καθώς οι διεθνείς ανακατατάξεις και οι εσωτερικές πολιτικές πιέσεις και στις δύο χώρες περιορίζουν τα περιθώρια πρωτοβουλιών και από τις δύο μεριές. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν εξελίσσονται σε κενό αέρος επηρεάζονται από ότι συμβαίνει γύρω μας. Οι περίοδοι σχετικής ηρεμίας δεν είναι από μόνες τους βιώσιμες όσο παραμένει άθικτος ο πυρήνας των διαφορών».

Ακολούθως πρoσέθεσε:

«Η αναθέρμανση των ευρωτουρκικών σχέσεων μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης σταθερότητας και να αναβαθμίσει τη θέση της Ελλάδος ως κατεξοχήν ευρωπαϊκού συνομιλητή και πυλώνα αξιοπιστίας στην περιοχή. Ο διάλογος ακόμα και υπό δυσμενείς συνθήκες παραμένει αναγκαίος. Ο χρόνος δεν είναι ουδέτερος και η στασιμότητα εγκυμονεί κινδύνους για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την περιοχής μας συνεπώς ναι να συνεχιστεί ο διάλογος. Ο κ. Μητσοτάκης είναι βέβαιος ότι πηγαίνει πολύ καλά προετοιμασμένος, δεν πρόκειται να γίνει από ελληνικής πλευράς καμία παραχώρηση. Τα όσα γράφονται και ακούγονται δεν είναι σοβαρά και δεν έχουν βάση γιατί δεν θα υπήρχε ποτέ Έλληνας πρωθυπουργός να πάει εκεί για να κάνει παραχώρηση πάει όμως για να εμβαθύνει τον διάλογο ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις σε βάθος χρόνου, να προχωρήσουμε σε συζητήσεις για άλλα θέματα, για την ώρα είναι μονάχα οι θαλάσσιες ζώνες».

Ερωτηθείς αν έχει έρθει η ώρα να πάμε στο δικαστήριο στη Χάγη απάντησε: «Η Χάγη προϋποθέτει ισότιμη συμμετοχή στο διάλογο, η Τουρκία δεν είναι συμβεβλημένη στο Δίκαιο της θάλασσας, η Ελλάδα είναι. Αν γίνει μέλος και η Τουρκία να γίνει μέλος της διεθνούς σύμβασης για τη θάλασσα τότε υπάρχει κοινή πλατφόρμα, τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε. Λέμε για το συνυποσχετικό, το συνυποσχετικό για να καταρτιστεί χρειάζεται μια κοινή βάση, να μιλάμε την ίδια γλώσσα του διεθνούς δικαίου. Να μην φοβηθούμε το διεθνές δίκαιο».

Με αφορμή την τραγωδία στη Χίο, κληθείς να σχολιάσει τη φράση «πιστεύω το Λιμενικό και όχι τους διακινητές» σε σχέση με το ναυτικό δυστύχημα και το χαμό 15 μεταναστών, ανέφερε:

«Το Λιμενικό μας έχει πάρει ήδη εύσημα από πλευράς Ευρώπης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2015 μέχρι τώρα. Το Λιμενικό κάνει καλά τη δουλειά του, στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν είναι το θέμα το Λιμενικό ή ποιος έχει δίκιο από αυτούς που περιγράφουν, είναι η διερεύνηση. Πρέπει να διερευνηθεί το γεγονός».

Τέλος, σχετικά με την πρόσκληση του Ντόναλντ Τράμπ στον Έλληνα Πρωθυπουργό για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα ο κ. Αβραμόπουλος εξέφρασε την ακόλουθη άποψη:

«Η Ελλάδα και η Κύπρος ως κράτη μέλη της ΕΕ και σταθεροί υποστηρικτές του Διεθνούς Δικαίου μπορούν να συμβάλουν εποικοδομητικά ώστε οι αποφάσεις να στηρίζονται σε κανόνες και λογοδοσία, ιδιαίτερα σε ζητήματα όπως η ανθρωπιστική πρόσβαση, η προστασία αμάχων και η αποκατάσταση των θεσμών στη Γάζα. Εφόσον διασφαλιστούν οι απαραίτητες εγγυήσεις ρόλου και ουσιαστικής επιρροής η συμμετοχή μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία ενίσχυσης όχι μόνο της Ελλάδας και της Κύπρου αλλά και της ευρωπαϊκής παρουσίας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Για αυτό νομίζω ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός θα συνεκτιμήσουν όλα αυτά πριν πάρουν τις αποφάσεις τους».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/02/2026 - 12:40
