Δοκιμασία για το Μαξίμου: Η απεργία πείνας του Ρούτσι, τα Τέμπη και οι εσωκομματικές ρωγμές
Πολιτική
11:43 - 05 Οκτ 2025

Δοκιμασία για το Μαξίμου: Η απεργία πείνας του Ρούτσι, τα Τέμπη και οι εσωκομματικές ρωγμές

Reporter.gr Newsroom
Έντονος προβληματισμός επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου καθώς η τραγωδία των Τεμπών επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της πολιτικής επικαιρότητας, προκαλώντας εκ νέου κραδασμούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Τη νέα αυτή δυναμική φαίνεται πως ενεργοποίησε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην 21η ημέρα απεργίας πείνας, ζητώντας την πλήρη ικανοποίηση του αιτήματός του για εκ νέου τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του.

Παρά το γεγονός ότι η Δικαιοσύνη έχει ήδη κάνει δεκτό το αίτημα σε ένα περιορισμένο βαθμό —μόνο για μερική ταυτοποίηση— η απαίτηση για τοξικολογικές εξετάσεις παραμένει εκκρεμής. Ο κ. Ρούτσι έχει δηλώσει αποφασισμένος να φτάσει «μέχρι τα άκρα», την ώρα που η κατάσταση της υγείας του επιδεινώνεται ραγδαία, με τους γιατρούς να προειδοποιούν για πιθανή απότομη επιδείνωση. Να σημειωθεί ότι έχουν προγραμματιστεί και σήμερα (5/10) εκδηλώσεις συμπαράστασης του Πάνου Ρούτσι.

Αντιδράσεις και κοινωνική πίεση

Η στάση της κυβέρνησης να μην ικανοποιήσει μέχρι στιγμής το αίτημα έχει προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της QED, το 84% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της ικανοποίησης των αιτημάτων των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Πολλοί πολίτες εκφράζουν ανοιχτά την υποψία πως πίσω από την κυβερνητική αδιαλλαξία ενδέχεται να κρύβεται προσπάθεια συγκάλυψης, κάτι που ενισχύεται από την έλλειψη πλήρους διαφάνειας και την απουσία ομοφωνίας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Ρήγματα στο κυβερνητικό στρατόπεδο

Σημαντικές διαφοροποιήσεις από την επίσημη γραμμή του Μαξίμου καταγράφονται και εντός της ΝΔ. Ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος εδώ και καιρό προβάλλεται ως ένας από τους βασικούς διεκδικητές της ηγεσίας μετά την εποχή Μητσοτάκη, πήρε σαφείς αποστάσεις από τους κυβερνητικούς χειρισμούς και δήλωσε τη στήριξή του στον Πάνο Ρούτσι.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται επίσης υπουργοί όπως οι Κωνσταντίνος Κυρανάκης και Θάνος Πλεύρης, αλλά και βουλευτές όπως οι Δημήτρης Καλογερόπουλος, Στέλιος Πέτσας και Δημήτρης Μαρκόπουλος, οι οποίοι διαχωρίζουν δημόσια τη θέση τους από την κεντρική πολιτική γραμμή. Ο τελευταίος μάλιστα, που είχε δεχτεί σφοδρή κριτική για τη στάση του στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Βουλής όπου προήδρευε, ζήτησε επανεκκίνηση του διαλόγου με τις οικογένειες των θυμάτων.

Σε αυτούς προστέθηκε, άλλο ένα προβεβλημένο στέλεχος της ΝΔ, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος κάλεσε την Πολιτεία να σταθεί απέναντι στον λαϊκισμό και την πολιτική εκμετάλλευση, στηρίζοντας το αίτημα των συγγενών.

Πολιτική αντιπαράθεση και επικοινωνιακά αδιέξοδα

Την ίδια στιγμή, η σφοδρή δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου –που εκπροσωπεί νομικά την οικογένεια Ρούτσι– όχι μόνο δεν συμβάλλει στην εκτόνωση της κατάστασης, αλλά, αντίθετα, οξύνει περαιτέρω το κλίμα.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες λεκτικές επιθέσεις του κ. Γεωργιάδη προς την κ. Κωνσταντοπούλου τον περασμένο Φεβρουάριο, κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων για τα Τέμπη, είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της πολιτικής της απήχησης και όχι την αποδυνάμωσή της. Παράλληλα, οι υπαινιγμοί περί «συντονισμένης» απεργίας πείνας, χωρίς την παραμικρή τεκμηρίωση, ρίχνουν λάδι στη φωτιά και εντείνουν την καχυποψία.

Στο φόντο όλων αυτών, το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθεί μάλλον αμήχανα τις εξελίξεις, αντιλαμβανόμενο πως η υπόθεση ενδέχεται να εξελιχθεί σε μείζονα πολιτική κρίση, εάν συνεχιστεί η απεργία πείνας και υπάρξει σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του Πάνου Ρούτσι. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν η κυβέρνηση τελικά θα επιλέξει να κάνει στροφή και να ικανοποιήσει πλήρως τα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων, με όρους πλήρους διαφάνειας.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ