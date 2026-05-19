ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καλαφάτης: Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο βιοτεχνολογίας
Πολιτική
19:40 - 19 Μάι 2026

Καλαφάτης: Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο βιοτεχνολογίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο Βιοτεχνολογίας. Το ταλέντο των επιστημόνων μας είναι το «βαρύ πυροβολικό» μας. Το στοίχημα του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι η διασύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την επιχειρηματική παραγωγή και την αγορά», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης μιλώντας στο επιστημονικό συνέδριο “Biotechnologia 2026 - The Biotech Meeting in Greece”, που διοργανώνει το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Fondation Sante, στο Ρέθυμνο.

Και πρόσθεσε ότι: «Ιδιαίτερα η συζήτηση για την πλατφόρμα VelocImmune ή οι microRNA θεραπείες, αποδεικνύουν ότι το επίπεδο του διαλόγου που λαμβάνει χώρα εδώ, στην Κρήτη, είναι παγκόσμιας εμβέλειας ενώ παράλληλα μας υπενθυμίζουν ότι η ελληνική επιστημονική σκέψη βρίσκεται στον πυρήνα των πιο καινοτόμων θεραπειών παγκοσμίως. Το μέλλον των Επιστημών Ζωής στην Ανατολική Μεσόγειο περνά μέσα από την Ελλάδα”, υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης, επισημαίνοντας ότι: Σχεδιάζουμε πολιτικές που ευθυγραμμίζονται με τις διεθνείς τάσεις (Global Biotech Trends), διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η χώρα μας παραμένει ένας ελκυστικός και ασφαλής προορισμός για το κορυφαίο επιστημονικό κεφάλαιο».

Ειδικότερα, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης στην ομιλία του ανέφερε ότι: «Η Βιοτεχνολογία και οι Επιστήμες Υγείας βρίσκονται στον πυρήνα της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) 2021-2027. Το πλάνο μας περιλαμβάνει: Εστίαση στην Εξατομικευμένη Ιατρική, Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Υγείας, Σύμπραξη Έρευνας και Βιομηχανίας, Επένδυση στην Καινοτομία και ενίσχυση του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων και φορολογικά κίνητρα για δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης, προσελκύοντας επενδύσεις που μετατρέπουν τη χώρα σε περιφερειακό κόμβο καινοτομίας στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε.

Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ

Το πρωί ο Υφυπουργός Ανάπτυξης επισκέφθηκε στο Ρέθυμνο το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, ένα από τα 10 Ινστιτούτα του Ι.Τ.Ε. που προωθεί την έρευνα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες καθώς και την εφαρμογή της επιστήμης και τεχνολογίας στην πολιτιστική κληρονομιά και είχε συνάντηση και ενημέρωση από τον Διευθυντή του, Μαρίνο Σαρηγιάννη καθώς και το ερευνητικό στελεχιακό του δυναμικό.

Το απόγευμα ο κ. Καλαφάτης αναχώρησε για τα Χανιά, όπου επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γεωενέργειας του Ι.Τ.Ε., στο Πολυτεχνείο Κρήτης το οποίο αναπτύσσει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα αναφορικά με την παραγωγή ενέργειας και την ενεργειακή μετάβαση, εστιάζοντας στους τομείς της πράσινης ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Για τις ερευνητικές δραστηριότητες του Πολυτεχνείου Κρήτης ενημέρωσε τoν Υφυπουργό Ανάπτυξης ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης ενώ το έργο και τις δράσεις του Ινστιτούτου Γεωενέργειας του ΙΤΕ, παρουσίασε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου, Καθηγητής Ιωάννης Γεντεκάκης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας
Υγεία

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ
Ειδήσεις

Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Metlen: Εγκρίθηκε η επένδυση γαλλίου – Νέα εποχή για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Metlen: Εγκρίθηκε η επένδυση γαλλίου – Νέα εποχή για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Σύσκεψη στο υπουργείο Ανάπτυξης: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης οι λαϊκές αγορές της Αττικής
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Σύσκεψη στο υπουργείο Ανάπτυξης: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης οι λαϊκές αγορές της Αττικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 22:10

Coca Cola 3E: Εγκαίνια για τη νέα γραμμή παραγωγής φιαλών PΕΤ στο Σχηματάρι παρουσία του Πρωθυπουργού 

Ειδήσεις
19/05/2026 - 22:00

Βανς: Σημαντική η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις - Δεν υπάρχει σχέδιο μεταφοράς ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία

Magazino
19/05/2026 - 22:00

Panathēnea 2026: Σινεμά, μουσική, AI και άρωμα Όσκαρ στην Αθήνα

Οικονομία
19/05/2026 - 21:42

Fitch: Ανάπτυξη 1,7% για την Ελλάδα το 2026 - Στο 120% του ΑΕΠ το χρέος έως το 2030

Ειδήσεις
19/05/2026 - 21:22

Bloomberg: Το ΝΑΤΟ... μπαίνει στα Στενά του Ορμούζ για ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων

Τεχνολογία
19/05/2026 - 21:17

Το σχέδιο για να μπει η Ελλάδα στο χάρτη της ΑΙ - Δασκαλάκης: Χρειάζεται μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ

Υγεία
19/05/2026 - 21:11

Πανελλήνιες 2026: Το συγκινητικό μήνυμα του Ερυθρού Σταυρού σε μαθητές και γονείς – «Η αξία σου δεν μετριέται με έναν βαθμό»

Οικονομία
19/05/2026 - 20:57

OEE: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:40

Νορβηγία: Γρίπη των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πολική αρκούδα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:21

ΕΦΚΑ: Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 20:05

Βερνίκος (ΙΝΣΕΤΕ): «Δυστοπικό» το περιβάλλον στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά τη βελτίωση σε ορισμένους οικονομικούς δείκτες

Magazino
19/05/2026 - 20:00

Συναυλίες, παραστάσεις, αφιέρωμα στον Μίνω Βολανάκη: Το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 202

Πολιτική
19/05/2026 - 19:53

Απάντηση Φλωρίδη στην Κοβέσι: Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένουν πλήρως σε ισχύ

Πολιτική
19/05/2026 - 19:40

Καλαφάτης: Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο βιοτεχνολογίας

Υγεία
19/05/2026 - 19:34

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 19:20

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:04

Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:00

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο 20/5 οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων

Πολιτική
19/05/2026 - 18:53

Πηγές υπουργείου Δικαιοσύνης: Απάντηση στην Κοβέσι για την τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:53

Global Sumud Flotilla: Άγνωστη παραμένει η τύχη του στολίσκου - Για απαγωγές μιλούν οι ακτιβιστές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:43

Τραμπ: Βλέπει ως ιδιαίτερα πιθανή διπλωματική συμφωνία με την Κούβα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:38

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19/05/2026 - 18:25

ΔΕΗ: Οι τιμές στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) από το ΔΕΗ Fiber

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:25

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 18:15

Fourlis: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 12,6% το α’ τρίμηνο του 2026

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 18:10

Φαρμάκης: Η περιφερειακή ανάπτυξη βασική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:08

«Ασπίδα» της ΕΕ στη χαλυβουργία: Θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα κατά των φθηνών εισαγωγών χάλυβα

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 17:56

Aegean: Βελτίωση EBITDA στα €46,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Ακίνητα
19/05/2026 - 17:52

Δ. Ανδριόπουλος (Dimand): Η συνταγή για ένα σοκ προσφοράς στο στεγαστικό

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:50

Ιράν: Επαναλειτουργεί το Χρηματιστήριο μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο λόγω του πολέμου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ