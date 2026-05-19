Καλαφάτης: Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο βιοτεχνολογίας

«Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο Βιοτεχνολογίας. Το ταλέντο των επιστημόνων μας είναι το «βαρύ πυροβολικό» μας. Το στοίχημα του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι η διασύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την επιχειρηματική παραγωγή και την αγορά», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης μιλώντας στο επιστημονικό συνέδριο “Biotechnologia 2026 - The Biotech Meeting in Greece”, που διοργανώνει το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Fondation Sante, στο Ρέθυμνο.

Και πρόσθεσε ότι: «Ιδιαίτερα η συζήτηση για την πλατφόρμα VelocImmune ή οι microRNA θεραπείες, αποδεικνύουν ότι το επίπεδο του διαλόγου που λαμβάνει χώρα εδώ, στην Κρήτη, είναι παγκόσμιας εμβέλειας ενώ παράλληλα μας υπενθυμίζουν ότι η ελληνική επιστημονική σκέψη βρίσκεται στον πυρήνα των πιο καινοτόμων θεραπειών παγκοσμίως. Το μέλλον των Επιστημών Ζωής στην Ανατολική Μεσόγειο περνά μέσα από την Ελλάδα”, υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης, επισημαίνοντας ότι: “Σχεδιάζουμε πολιτικές που ευθυγραμμίζονται με τις διεθνείς τάσεις (Global Biotech Trends), διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η χώρα μας παραμένει ένας ελκυστικός και ασφαλής προορισμός για το κορυφαίο επιστημονικό κεφάλαιο».

Ειδικότερα, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης στην ομιλία του ανέφερε ότι: «Η Βιοτεχνολογία και οι Επιστήμες Υγείας βρίσκονται στον πυρήνα της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) 2021-2027. Το πλάνο μας περιλαμβάνει: Εστίαση στην Εξατομικευμένη Ιατρική, Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Υγείας, Σύμπραξη Έρευνας και Βιομηχανίας, Επένδυση στην Καινοτομία και ενίσχυση του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων και φορολογικά κίνητρα για δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης, προσελκύοντας επενδύσεις που μετατρέπουν τη χώρα σε περιφερειακό κόμβο καινοτομίας στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε.

Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ

Το πρωί ο Υφυπουργός Ανάπτυξης επισκέφθηκε στο Ρέθυμνο το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, ένα από τα 10 Ινστιτούτα του Ι.Τ.Ε. που προωθεί την έρευνα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες καθώς και την εφαρμογή της επιστήμης και τεχνολογίας στην πολιτιστική κληρονομιά και είχε συνάντηση και ενημέρωση από τον Διευθυντή του, Μαρίνο Σαρηγιάννη καθώς και το ερευνητικό στελεχιακό του δυναμικό.

Το απόγευμα ο κ. Καλαφάτης αναχώρησε για τα Χανιά, όπου επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γεωενέργειας του Ι.Τ.Ε., στο Πολυτεχνείο Κρήτης το οποίο αναπτύσσει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα αναφορικά με την παραγωγή ενέργειας και την ενεργειακή μετάβαση, εστιάζοντας στους τομείς της πράσινης ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Για τις ερευνητικές δραστηριότητες του Πολυτεχνείου Κρήτης ενημέρωσε τoν Υφυπουργό Ανάπτυξης ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης ενώ το έργο και τις δράσεις του Ινστιτούτου Γεωενέργειας του ΙΤΕ, παρουσίασε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου, Καθηγητής Ιωάννης Γεντεκάκης.