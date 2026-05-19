Χρηστίδης: Η υπόθεση των «πόθεν έσχες» γυρνάει μπούμερανγκ στη ΝΔ

Την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και διαμόρφωσης ενός νέου κοινωνικού και παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα, ανέδειξε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή “Κοινωνία Ώρα Mega”, στηλιτεύοντας τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης της ΝΔ.

«Η Νέα Δημοκρατία, εφτά χρόνια τώρα, έχει επιβάλει ένα μοντέλο, το οποίο έχει οδηγήσει την Ελλάδα να είναι τελευταία χώρα σε αγοραστική δύναμη, πανευρωπαϊκά. Οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν τις περισσότερες ώρες τα Σαββατοκύριακα, από τις περισσότερες ώρες εβδομαδιαία και παρ’ όλα αυτά ο μέσος μισθός είναι κάτω από τη μέση πανευρωπαϊκά. Βγήκε ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, πριν από λίγες μέρες και είπε ότι η παραγωγικότητα στην εργασία είναι στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ξέρετε τι δηλώνει αυτό; Αποτυχία του μοντέλου», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε αναλυτικά στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πιλοτική εφαρμογή 4ημερης εργασίας, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων.

«Σε πρώτο επίπεδο αφορά τους κλάδους της διανοίας, δηλαδή τους ανθρώπους, οι οποίοι δουλεύουν σε εταιρείες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά νέων τεχνολογιών. Αυτό είναι κάτι που εφαρμόζεται σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες πιλοτικά και υπάρχουν ακόμα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα που το εφαρμόζουν γιατί η βάση τους είναι στο εξωτερικό. Να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να τους δώσουμε κίνητρα και να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες. Ο κόσμος επιβαρύνεται. Πρέπει να ασχοληθούμε και με τις οικογένειές μας, με τη γονεϊκότητα. Να δώσουμε έμφαση στον άνθρωπο», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης.

Σχολίασε, ακόμη, αναφορικά με τον πόλεμο λάσπης που δέχεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι η ΝΔ συνειδητά επιλέγει την προπαγάνδα για να τον σπιλώσει.

«Στις ποιοτικές έρευνες ο Νίκος Ανδρουλάκης προκύπτει ως ένας έντιμος και καθαρός πολιτικός. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος δεν έχει κυβερνήσει. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει γνώσεις, εμπειρίες και μπορεί να σταθεί στα πράγματα και αυτό είναι κάτι που θέλει να το σπιλώσει η Νέα Δημοκρατία. Άρα ακολουθεί μία τακτική προπαγανδιστική σε ένα συγκεκριμένο σημείο», σημείωσε και κάλεσε τους Υπουργούς της κυβέρνησης να ασχοληθούν και με τα πόθεν έσχες άλλων βουλευτών της ΝΔ.