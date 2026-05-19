Χρηματιστήριο: Πώς εξηγείται η τριήμερη βουτιά, κόντρα στις... ανεβασμένες ευρωαγορές

Χωρίς ρυθμό η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παρά το διήμερο ράλι των ευρωπαϊκών αγορών (DAX +0.7%), με τον ΓΔ να υποχωρεί έντονα μετά το μεσημέρι και να κλείνει στις 2211 μονάδες -1.12%.

Συγκριτικά χαμηλότερος ο τζίρος στα 284 εκατ. ευρώ παρά το αυξημένο ενδιαφέρον στον τίτλο της ΔΕΗ -2,1% που εξακολουθεί να έχει την μερίδα του λέοντος στις συναλλαγές (σήμερα 38 εκ. ή 13% του συνόλου).

Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία ΑΜΚ της ΔΕΗ οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η υπερκάλυψη ίσως φτάσει σε ιστορικά επίπεδα (αρκετά πάνω από τα 14 δισ. η συνολική ζήτηση) ενώ αναμένεται από την εισηγμένη νέο guidance τιμής για το κάτω όριο διάθεσης κάτι που ουσιαστικά θα οριοθετήσει και τις εντολές που θα γίνουν αποδεχτές.

Σαφής υπεροχή των καθοδικών μετοχών στον FTSE μετά το γύρισμα, με τα υψηλότερα κέρδη σε ΜΠΕΛΑ +2,7%, OPTIMA +2%, ΑΡΑΙΓ +1,7%, ΕΛΠΕ +0,3%, ΕΕΕ +1,6% και τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη να εγκαινιάζει την νέα γραμμή παραγωγής στο Σχηματάρι. Σημαντικές απώλειες σε ΕΛΧΑ -8%, AKTR -3,5%, CENER -5%, ΤΙΤΑΝ -3%, METLEN -3.2% και ΓΕΚΤΕΡΝΑ -2,5%.

Παρόμοια εικόνα και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με ΑΛΜΥ +0,3%, ΟΛΠ +0,5%, ΚΟΥΕΣ +1,2% και ΙΝΤΚΑ +0,6% ενώ στο κόκκινο έκλεισαν ΑΒΑΞ -3,9%, ΦΡΛΚ -2,1%, CREDIA -2.7%, ΕΧΑΕ -2.1%, ΛΑΒΙ -2.6% και ΙΝΤΕΚ -1,8%.

Με σημαντικές διαφοροποιήσεις οι τίτλοι στην μικρή κεφαλαιοποίηση με τις ΙΝΛΙΦ +1% και ΥΚΝΟΤ τελικά στο -1% παρά το ενδοσυνεδριακό νέο υψηλό στην κίνηση μετά την ΑΜΚ των 23 εκ., κοντά στην τιμή της δικής της ΑΜΚ η ΤΡΑΣΤΟΡ -10% με την ποιότητα των συμμετεχόντων να δείχνει χαμηλής αξιοπιστίας, καθοδικά και η ΔΟΜΙΚ -6,2%, ΚΟΥΑΛ -1,7%, ΦΑΙΣ -1,7%.

Οι λόγοι της βουτιάς

Η σημαντική υποαπόδοση του Euronext Athens (ΓΔ -1,6% vs DAX +2.3%) που ξεπέρασε το -3,8% (!) θα μπορούσε σε κάποιο βαθμό να αιτιολογηθεί και από τις πολιτικές διεργασίες της περιόδου, αρχικά με την ίδρυση δύο νέων κομμάτων που θα χτυπηθούν για τις θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και για την φημολογία που έχει ενταθεί μετά το συνέδριο της ΝΔ για πιθανή προσφυγή στις κάλπες νωρίτερα από την άνοιξη του 2027. Στο συγκεκριμένο θέμα εμμέσως αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Metlen Ευ. Μυτιληναίος σχολιάζοντας ότι το χειρότερο ενδεχόμενο για τις επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα για την οικονομία θα ήταν μια μακρά περίοδος ακυβερνησίας.

Σε αμιγώς επιχειρηματικά νέα η ΕΥΡΩΒ ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία νέα ομολογιακή έκδοση ύψους έως 700 εκ. με τεράστια υπερκάλυψη , παρόμοια διαδικασία εκκινεί και η ΛΑΜΔΑ για ομόλογο ύψους 300 εκ.

Μετά το κλείσιμο αναμένονται οι ανακοινώσεις από ΑΡΑΙΓ και ΦΡΛΚ για τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου και αύριο (20/5) ακολουθούν η ΑΛΦΑ και η ΚΟΥΕΣ, ενώ οι σημερινές ανακοινώσεις της BYLOT σε ενοποιημένη πλέον βάση έδωσαν τον τόνο για την δυναμική έτους με τα έσοδα τριμήνου στα 268 εκ. και τα ebitda στα 100 εκ.

Τέλος, προφανώς ως αρνητική εξέλιξη θα θεωρήσουν οι αγορές τις πιθανές 2 ή 3 αυξήσεις επιτοκίων του ευρώ από την ΕΚΤ, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο σε μια προσπάθεια να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης