Νορβηγία: Γρίπη των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πολική αρκούδα
20:40 - 19 Μάι 2026

Ο ιός της γρίπης των πτηνών ανιχνεύθηκε σε νεκρή πολική αρκούδα στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ της Αρκτικής, σύμφωνα με ανακοίνωση νορβηγικής αρμόδιας υπηρεσίας. Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση εντοπισμού του συγκεκριμένου ιού στο συγκεκριμένο είδος θηλαστικού στην Ευρώπη.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Κτηνιατρικό Ινστιτούτο της Νορβηγίας γνωστοποίησε επίσης ότι ο ιός εντοπίστηκε και σε έναν νεκρό θαλάσσιο ίππο στην ίδια περιοχή. Τα νησιά Σβάλμπαρντ βρίσκονται στον Αρκτικό Ωκεανό, περίπου ανάμεσα στον Βόρειο Πόλο και την ηπειρωτική Ευρώπη.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ο ιδιαίτερα μεταδοτικός ιός της γρίπης των πτηνών εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια ολοένα και συχνότερα σε διάφορα είδη θηλαστικών στην Ευρώπη, ενώ πλέον έχει επεκταθεί και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπως η Αρκτική. Η εξάπλωση αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε ευάλωτα είδη και στα οικοσυστήματα της περιοχής.

Παράλληλα, η παγκόσμια διασπορά της γρίπης των πτηνών εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία σε κυβερνήσεις και στον κλάδο της πτηνοτροφίας, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στην απώλεια μεγάλων πληθυσμών πτηνών, έχει διαταράξει την εφοδιαστική αλυσίδα και έχει επηρεάσει τις τιμές των τροφίμων, ενώ εγείρει και προβληματισμούς για πιθανό κίνδυνο μετάδοσης στον άνθρωπο.

Το νορβηγικό Ινστιτούτο σημείωσε ότι τα θηλαστικά μολύνονται συνήθως μέσω άμεσης επαφής είτε με άρρωστα πτηνά είτε με άλλα μολυσμένα ζώα. Παράλληλα, διερευνάται κατά πόσο το στέλεχος που εντοπίστηκε στην πολική αρκούδα και στον θαλάσσιο ίππο έχει υποστεί μεταλλάξεις. Ο ιός που ταυτοποιήθηκε ανήκει στον υπότυπο H5N5, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί σε άγρια πτηνά, σε αρκτικές αλεπούδες, αλλά και σε ακόμη έναν θαλάσσιο ίππο στην περιοχή των Σβάλμπαρντ.

