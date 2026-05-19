ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
19:20 - 19 Μάι 2026

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μικτά ήταν τα αποτελέσματα στις ευρωαγορές την Τρίτη (19/5), με τους επενδυτές να αξιολογούν το γεωπολιτικό τοπίο και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο σχεδόν 0,27% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 611,81 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες ωστόσο να κλείνουν τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός DAX κέρδισε 0,49% στις 24,428.17 μονάδες. Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE σημείωσε μικρή πτώση 0,05% στις 10,318.68 μονάδες.

Στο ίδιο πλαίσιο, με μικρές απώλειες έκλεισε τη συνεδρίαση και ο γαλλικός CAC κατά 0,07% στις 7,981.76 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX σημείωσε πτώση 0,48% στις 17,670.10 μονάδες, ενώ υποχώρηση σημείωσε και ο ιταλικός ΜΙΒ κατά 0,71% στις 48,325.50 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια για την επανα-ιδιωτικοποίηση της ενεργειακής εταιρείας Uniper, η οποία είχε διασωθεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 στην Ευρώπη με κόστος 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τους φορολογουμένους.

Ειδικότερα, η γερμανική κυβέρνηση, - η οποία κατέχει ποσοστό 99,12% της Uniper - , ανακοίνωσε την Τρίτη την πρόθεσή της για πώληση ή εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές συμφωνίες της χρονιάς.

«Τώρα είμαστε πιο σταθεροί, πιο ανθεκτικοί και με πιο σαφή στρατηγική θέση. Έχουμε ευθυγραμμίσει σταθερά τη δραστηριότητά μας προς αξιόπιστα έσοδα και διαθέτουμε ισχυρό ισολογισμό», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Uniper, Michael Lewis, την Τρίτη. Η συγκεκριμένη είδηση οδήγησε τη μετοχή της Uniper σε άνοδο περίπου 4,8% στις απογευματινές συναλλαγές.

Σε άλλο σημείο της αγοράς, οι μετοχές εταιρειών άμυνας κατέγραψαν άνοδο μετά από αναφορές ότι η Σουηδία θα αγοράσει ναυτικές φρεγάτες από τη Γαλλία, σε μια κίνηση που αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική επένδυση της χώρας εδώ και δεκαετίες. Η σουηδική εταιρεία Saab προορίζεται να αναλάβει την ανάπτυξη συστημάτων ραντάρ και οπλικών συστημάτων για τις ναυτικές δυνατότητες της χώρας.

Σε αυτό το φόντο, η μετοχή της Saab ενισχύθηκε κατά 4,3% στις απογευματινές συναλλαγές, ενώ ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Aerospace and Defense σημείωσε άνοδο περίπου 2,1%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα, επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 5% για το τρίμηνο έως το Μάρτιο, από 4,9% το Φεβρουάριο.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι η ανεργία θα παρέμενε αμετάβλητη.

Ο Τζακ Κένεντι, ανώτερος οικονομολόγος στην Indeed, δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο τους επόμενους μήνες, περιορίζοντας περαιτέρω τη ζήτηση για προσλήψεις. Πρόσθεσε ότι το ασταθές εγχώριο πολιτικό περιβάλλον «προσθέτει αβεβαιότητα που οι επιχειρήσεις θα ήθελαν να αποφύγουν».

«Για την Τράπεζα της Αγγλίας, τα στοιχεία για την ανεργία του Μαρτίου δε θα αλλάξουν σημαντικά τις ισορροπίες σε μια διχασμένη Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής», ανέφερε. «Μια αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο παραμένει στο τραπέζι λόγω των πληθωριστικών πιέσεων από τις υψηλές παγκόσμιες τιμές ενέργειας, αλλά δεδομένου ότι η νομισματική πολιτική είναι ήδη περιοριστική, η επιτροπή πρέπει να σταθμίσει και τους σημαντικούς κινδύνους περαιτέρω επιδείνωσης της αγοράς εργασίας».

Παράλληλα, να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7 ολοκληρώνεται επίσης σήμερα Τρίτη στο Παρίσι. Η συνάντηση έχει επικεντρωθεί στον πόλεμο στο Ιράν και στους τρόπους περιορισμού του παγκόσμιου οικονομικού σοκ από τη σύγκρουση.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, ο οποίος προεδρεύει της φετινής συνάντησης της G7, δήλωσε στο CNBC τη Δευτέρα ότι είναι σημαντικό να κατανοηθεί ο αντίκτυπος της κρίσης στην ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τα δημοσιονομικά ελλείμματα πριν ληφθούν αποφάσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ
Ειδήσεις

Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο 20/5 οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων
Ειδήσεις

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο 20/5 οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων

Global Sumud Flotilla: Άγνωστη παραμένει η τύχη του στολίσκου - Για απαγωγές μιλούν οι ακτιβιστές
Ειδήσεις

Global Sumud Flotilla: Άγνωστη παραμένει η τύχη του στολίσκου - Για απαγωγές μιλούν οι ακτιβιστές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ
Χρηματιστήρια

Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν
Χρηματιστήρια

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

Σκιά πληθωρισμού πάνω από τις αγορές: Βουτιά στις ευρωαγορές και πολιτική πίεση στον Στάρμερ
Χρηματιστήρια

Σκιά πληθωρισμού πάνω από τις αγορές: Βουτιά στις ευρωαγορές και πολιτική πίεση στον Στάρμερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 22:10

Coca Cola 3E: Εγκαίνια για τη νέα γραμμή παραγωγής φιαλών PΕΤ στο Σχηματάρι παρουσία του Πρωθυπουργού 

Ειδήσεις
19/05/2026 - 22:00

Βανς: Σημαντική η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις - Δεν υπάρχει σχέδιο μεταφοράς ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία

Magazino
19/05/2026 - 22:00

Panathēnea 2026: Σινεμά, μουσική, AI και άρωμα Όσκαρ στην Αθήνα

Οικονομία
19/05/2026 - 21:42

Fitch: Ανάπτυξη 1,7% για την Ελλάδα το 2026 - Στο 120% του ΑΕΠ το χρέος έως το 2030

Ειδήσεις
19/05/2026 - 21:22

Bloomberg: Το ΝΑΤΟ... μπαίνει στα Στενά του Ορμούζ για ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων

Τεχνολογία
19/05/2026 - 21:17

Το σχέδιο για να μπει η Ελλάδα στο χάρτη της ΑΙ - Δασκαλάκης: Χρειάζεται μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ

Υγεία
19/05/2026 - 21:11

Πανελλήνιες 2026: Το συγκινητικό μήνυμα του Ερυθρού Σταυρού σε μαθητές και γονείς – «Η αξία σου δεν μετριέται με έναν βαθμό»

Οικονομία
19/05/2026 - 20:57

OEE: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:40

Νορβηγία: Γρίπη των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πολική αρκούδα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:21

ΕΦΚΑ: Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 20:05

Βερνίκος (ΙΝΣΕΤΕ): «Δυστοπικό» το περιβάλλον στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά τη βελτίωση σε ορισμένους οικονομικούς δείκτες

Magazino
19/05/2026 - 20:00

Συναυλίες, παραστάσεις, αφιέρωμα στον Μίνω Βολανάκη: Το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 202

Πολιτική
19/05/2026 - 19:53

Απάντηση Φλωρίδη στην Κοβέσι: Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένουν πλήρως σε ισχύ

Πολιτική
19/05/2026 - 19:40

Καλαφάτης: Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο βιοτεχνολογίας

Υγεία
19/05/2026 - 19:34

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 19:20

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:04

Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:00

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο 20/5 οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων

Πολιτική
19/05/2026 - 18:53

Πηγές υπουργείου Δικαιοσύνης: Απάντηση στην Κοβέσι για την τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:53

Global Sumud Flotilla: Άγνωστη παραμένει η τύχη του στολίσκου - Για απαγωγές μιλούν οι ακτιβιστές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:43

Τραμπ: Βλέπει ως ιδιαίτερα πιθανή διπλωματική συμφωνία με την Κούβα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:38

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19/05/2026 - 18:25

ΔΕΗ: Οι τιμές στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) από το ΔΕΗ Fiber

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:25

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 18:15

Fourlis: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 12,6% το α’ τρίμηνο του 2026

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 18:10

Φαρμάκης: Η περιφερειακή ανάπτυξη βασική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:08

«Ασπίδα» της ΕΕ στη χαλυβουργία: Θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα κατά των φθηνών εισαγωγών χάλυβα

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 17:56

Aegean: Βελτίωση EBITDA στα €46,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Ακίνητα
19/05/2026 - 17:52

Δ. Ανδριόπουλος (Dimand): Η συνταγή για ένα σοκ προσφοράς στο στεγαστικό

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:50

Ιράν: Επαναλειτουργεί το Χρηματιστήριο μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο λόγω του πολέμου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ