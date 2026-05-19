Πηγές υπουργείου Δικαιοσύνης: Απάντηση στην Κοβέσι για την τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα

Κυβερνητικές πηγές διευκρινίζουν ότι η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας σε υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δεν επηρεάζει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και δεν μεταβάλλει τις υφιστάμενες αρμοδιότητες των δικαστικών αρχών.

Όπως τονίζουν η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά πολιτικά πρόσωπα και για την οποία η Λάουρα Κοβέσι πραγματοποίησε παρέμβαση, αναφέρει:

1. Η διάταξη δεν αλλάζει στο παραμικρό τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο ειδικός εφέτης ανακριτής, που ορίζεται από την Ολομέλεια του Συμβουλίου Εφετών, έχει τις αρμοδιότητες που έχει ήδη ο ανακριτής, κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι αρμοδιότητες αυτές δεν πρέπει να συγχέονται με τις αρμοδιότητες των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, οι οποίες είναι διαφορετικές και δεν θίγονται κατ' ελάχιστον.

2. Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ίσχυαν για πολιτικούς και κρατικούς αξιωματούχους εν γένει μέχρι το 2019, οπότε και καταργήθηκαν με τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ. Αποσκοπούν στην ταχύτερη, δυνατή, εκδίκαση υποθέσεων με ιδιαίτερο πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο, χωρίς καμία έκπτωση ως προς τις αρχές της δίκαιης δίκης.

3. Η διάταξη αφορά σε όλα τα αδικήματα βουλευτών, των οποίων έχει αρθεί η ασυλία, ανεξαρτήτως του αν εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις ή οι διατάξεις για την ευρωπαϊκή εισαγγελία.