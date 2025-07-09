Νέες ενστάσεις Αβραμόπουλου για τις κυβερνητικές επιλογές σε Λιβύη και μεταναστευτικό

Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην επίτροπος μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, σχολίασε την Τετάρτη (9/7) τις εξελίξεις με τη Λιβύη και τις μεγάλες ροές μεταναστών προς την Κρήτη.

Ο κ. Αβραμόπουλος εμφανίστηκε επικριτικός για ορισμένες κυβερνητικές επιλογές, οι οποίες θεωρεί πως δεν πρόκειται να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Μιλώντας στα Παραπολιτικά, σημείωσε πως εκ του αποτελέσματος, η επιλογή της προσέγγισης του Χαφτάρ αποδέχθηκε λανθασμένη, ενώ για την αποστολή πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού στα ανοιχτά της Λιβύης εκτίμησε πως δεν θα φέρουν κανένα ουσιαστικό αποτελέσμα.

Όσο για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για μαζικές επιστροφές μεταναστών, ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε επίσης πως δεν πρόκειται να εφαρμοστούν στην πράξη.

Αρχικά, κληθείς να σχολιάσει την πρόκληση του Χαφτάρ με το διωγμό της ευρωπαϊκής αποστολής από τη Βεγγάζη είπε:

«Ήταν απαράδεκτη, προσβλητική η στάση του στρατάρχη. Καταρχήν ο Χαφτάρ δεν είναι στρατάρχης, αυτό-ορίστηκε στρατάρχης σε έναν στρατό που δεν υπάρχει και σε μια περιοχή της Λιβύης η οποία έχει καταρρεύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν έχει σημασία πως αντέδρασε η Ευρώπη, σημασία έχει αυτή τη στιγμή επελέγη ως συνομιλητής το λάθος πρόσωπο. Η Λιβύη παραμένει εδώ και χρόνια στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής σκακιέρας που επηρεάζει και τα ελληνικά συμφέροντα στην ανατολική Μεσόγειο. Από την υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 η Ελλάδα αναζητά τρόπους να το ακυρώσει ή να το αχρηστεύσει αυτό είναι η ελληνική προσπάθεια που γίνεται αλλά με λάθος συνομιλητή γιατί η άλλη πλευρά, η μόνιμη κυβέρνηση της Λιβύης εξαρχής είχε στείλει μηνύματα ότι θα ήθελε συνεργασία με την Ελλάδα».

Ερωτηθείς αν είναι ευθύνη του τότε υπουργού Εξωτερικών, κ. Νίκου Δένδια η επαφή με τον Χαφτάρ σχολίασε: «Ήταν εθνική επιλογή σε κεντρική βάση. Δεν ξέρω τότε πως αποφασίστηκε να κληθεί ο Χαφτάρ στην Αθήνα, δεν ξέρω ποιος είχε την ιδέα να έρθει ο Χαφτάρ εδώ, εκείνη την εποχή κατά τη γνώμη μου έπρεπε εμείς να εγκαταστήσουμε σχέσεις με τη νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης».

Για την αποστολή φρεγατών στην θαλάσσια περιοχής της Λιβύης υπενθύμισε πως «έγινε η επιχείρηση Σοφία που αναπτύχθηκαν σκάφη της Γαλλίας της Μάλτας και της Ιταλίας στο βόρειο κομμάτι της Αφρικής για να σταματούν εκεί οι ροές, και αυτό το σχήμα κατέρρευσε. Γι' αυτό και όταν άκουσα ότι κάποιοι σκέφτονται να σταλούν φρεγάτες εκεί λέω θα είναι ατελέσφορο. Τι θα κάνουν οι φρεγάτες, θα πυροβολήσουν τους μετανάστες;»

Η επιτήρηση είπε ότι γίνεται από δορυφορικά συστήματα, ενώ αν υπάρχει λόγος να βρίσκονται εκεί λόγω του τουρκολιβικού μνημονίου, είπε πως «αν πήγαν για να προστατεύσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος τότε πάμε για αντιπαράθεση. Είμαστε για τέτοια τώρα;»

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι μπορεί να αποδώσει η μεταναστευτική πολιτική που λέγεται ότι θα ακολουθηθεί δηλαδή να φεύγουν εθελοντικά οι παράνομοι μετανάστες ή να φυλακίζονται απάντησε:

«Δεν ξέρω πως το σκέφτεται ο αρμόδιος υπουργός, σίγουρα σε συνεννόηση και με την Ευρώπη θα κάνει τις απαραίτητες κινήσεις και με τις οδηγίες που θα του δώσει ο Πρωθυπουργός αλλά θα σας πω κάτι. Το να στέλνονται πίσω είναι αδύνατο. Θα σας μιλήσω από την εμπειρία μου, τότε είχα επισκεφτεί χώρες από το Πακιστάν μέχρι τις χώρες της Βορείου Αφρικής με σκοπό να τους πείσουμε ή να στήσουμε εκεί μηχανισμούς ελέγχου ή να πάρουν πίσω τους υπηκόους του. Το παράδοξο ήταν και παραμένει παράδοξο ότι δεν δέχονται να πάρουν πίσω τους υπηκόους τους».

Κλείνοντας είπε: «Το θέμα είναι πως αντιμετωπίζεται συνολικά το προσφυγικό και φοβάμαι ότι ούτε η παγκόσμια κοινότητα ούτε η Ευρώπη μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω. Αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία που μας δίνει ο ΟΗΕ 115 εκατομμύρια άνθρωποι τώρα στον κόσμο είναι σε κίνηση για να πάνε κάπου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα για την Ελλάδα. Είναι χώρα πρώτης υποδοχής, απαιτείται η στήριξη της Ευρώπης όχι μόνο οικονομικά αλλά και ουσιαστικά και το κυριότερο η ευρωπαϊκή επιτροπή να ξεκινήσει σχέσεις με τις χώρες προέλευσης ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να μένουν οι άνθρωποι εκεί, να μην φεύγουν».