Από τον Yianis στον Κυριάκο

Το γεγονός ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης συγκαταλέγεται στα φαβορί για τη θέση του Προέδρου του Eurogroup έχει πολλαπλούς συμβολισμούς και ιδιαίτερη σημασία.

Ασχέτως του ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αν τελικά θα είναι και επισήμως υποψήφιος ο ΥΠΟΙΚ και αν κερδίσει στην κούρσα τον Βέλγο και τον Ισπανό ομόλογό του, που επίσης περιγράφονται ως επάξιοι διεκδικητές της θέσης, είναι ιδιαίτερα σημαντική η διαπίστωση: Δέκα χρόνια μετά τα ρεζιλίκια των συνεδριάσεων του Eurogroup επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπου μεταξύ όλων των άλλων ο Βαρουφάκης ηχογραφούσε τους συναδέλφους του υπουργούς, η Ελλάδα εμφανίζει μία εντελώς διαφορετική εικόνα και ο υπουργός Οικονομικών διεκδικεί μία τέτοια θέση.

Πέραν αυτού όμως, θα πρέπει να αξιολογηθεί και κάτι ακόμη. Και αυτό είναι ότι Κυριάκος Πιερρακάκης διαθέτει ήδη ένα διεθνές προφίλ, που κανένας άλλος στην κυβέρνηση, πέραν του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν έχει. Και αυτό μπορεί να σημάνει πολλά για τα όσα πρόκειται να συμβούν, όταν έρθει η συζήτηση στη μετά-Μητσοτάκη εποχή…