ΗΠΑ: Νέα χρηματοδότηση $50 εκατ. για την αντιμετώπιση της έξαρσης του Έμπολα στην Αφρική

Σημαντική οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της τρέχουσας έξαρσης του ιού Έμπολα στην Αφρική ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαθέτοντας επιπλέον 50 εκατομμύρια δολάρια στον Συνασπισμό Καινοτομιών Ετοιμότητας για Επιδημίες (CEPI), με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης ιατρικών αντιμέτρων κατά του σπάνιου στελέχους Bundibugyo.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η νέα χρηματοδότηση θα υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών μελετών, κλινικών δοκιμών και της παραγωγής υποψήφιων εμβολίων και θεραπευτικών λύσεων για το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού.

Με τη νέα αυτή συνεισφορά, η συνολική άμεση χρηματοδότηση που έχει διαθέσει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών για δράσεις αντιμετώπισης του Έμπολα ανέρχεται πλέον στα 270 εκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Ουάσινγκτον στην ενίσχυση της παγκόσμιας υγειονομικής ασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο CEPI γνωστοποίησε ότι έχει ήδη δεσμεύσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη τεσσάρων διαφορετικών υποψήφιων εμβολίων που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, ενώ παράλληλα εξετάζονται και επιπλέον επιστημονικές επιλογές για την αντιμετώπιση της επιδημίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Δρ Ρίτσαρντ Χάτσετ, υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης δράσης, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για το στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα. Όπως ανέφερε, η νέα χρηματοδότηση θα επιτρέψει την ταχύτερη ανάπτυξη κρίσιμων ιατρικών εργαλείων που μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό της τρέχουσας έξαρσης και να ενισχύσουν την παγκόσμια ετοιμότητα απέναντι σε μελλοντικές επιδημίες.

Η κατάσταση στην Αφρική εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Μέχρι την Παρασκευή, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είχε καταγράψει 676 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 136 θανάτους που συνδέονται με την επιδημία, ενώ η νόσος έχει επεκταθεί και στη γειτονική Ουγκάντα, όπου έχουν αναφερθεί 19 κρούσματα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η εξάπλωση του ιού παρέμεινε για εβδομάδες μη ανιχνεύσιμη, γεγονός που δυσχέρανε την έγκαιρη αντιμετώπιση της κατάστασης. Όπως επισημαίνουν εργαζόμενοι πρώτης γραμμής και ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στις πληγείσες περιοχές, οι υγειονομικές αρχές καλούνται πλέον να καλύψουν σημαντικό χαμένο έδαφος, εντείνοντας τις προσπάθειες για τον περιορισμό της επιδημίας και την προστασία των τοπικών πληθυσμών.

Η νέα αμερικανική πρωτοβουλία θεωρείται κρίσιμη για την επιτάχυνση της επιστημονικής έρευνας και την ανάπτυξη αποτελεσματικών μέτρων αντιμετώπισης, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξημένη ανησυχία την πορεία της επιδημίας στην περιοχή.