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Πιο πλούσιος και από τους πιο πλούσιους ο Μασκ - Οι 5 επόμενοι αρθοίζουν την περιουσία του
Ειδήσεις
09:15 - 13 Ιουν 2026

Πιο πλούσιος και από τους πιο πλούσιους ο Μασκ - Οι 5 επόμενοι αρθοίζουν την περιουσία του

Reporter.gr Newsroom
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Ως ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, ο Ίλον Μασκ είναι πραγματικά απίστευτα πλούσιος ακόμη και με τα πρότυπα των απίστευτα πλουσίων ανθρώπων του πλανήτη. 

Η περιουσία του Μασκ ανέρχεται σε 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια με βάση τις πρόσφατες τιμές μετοχών της SpaceX και της Tesla.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της εταιρείας πλούτου Altrata τον Μασκ ακολουθούν πέντε άτομα που όλα μαζί ξεπερνούν οριακά την περιουσία του.

Τα πρόσωπα αυτά είναι:

Οι συνιδρυτές της Google, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν: 321 δισεκατομμύρια δολάρια και 263 δισεκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα

Ο ιδρυτής της Amazon.com, Τζεφ Μπέζος: 276 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της Oracle, Λάρι Έλισον: 243 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο ιρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ: 219 δισεκατομμύρια δολάρια

Σύνολο και για τους πέντε συνολικά: περίπου 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια.

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