Δήμος Πειραιά: Πρόγραμμα εκδηλώσεων «Ημέρες θάλασσας 2026»

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Οι «Ημέρες Θάλασσας 2026» - η πιο ζωντανή θαλασσινή γιορτή-θεσμός της πόλης, που πραγματοποιείται για 12η χρονιά - συνεχίζονται δυναμικά με μουσική, αθλητικές δράσεις, εικαστικές εκθέσεις, ξεναγήσεις, παιδικές εκδηλώσεις και μοναδικές εμπειρίες δίπλα στη θάλασσα.

Ο Πειραιάς γεμίζει εικόνες, χρώματα, πολιτισμό και καλοκαιρινή ενέργεια, προσφέροντας δωρεάν δράσεις για μικρούς και μεγάλους σε κάθε γειτονιά της πόλης.

Το πρόγραμμα το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Ιουνίου είναι το ακόλουθο:

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΥΓΙΕΙΣ, ΒΙΩΣΙΜΟΙ ΚΑΙ… FUN!

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΕΝ ΠΛΩ

Ενημερωτική εκδήλωση για φοιτητές.

Κρουαζιερόπλοιο “Celestyal Journey” στον Πειραιά

10:00 - 15:00

Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων & Εξαγωγέων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου & την Celestyal

GREEN EQUAL SEAS

Ιστιοπλοϊκός αγώνας για παιδιά 6-18 ετών.

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς, Μικρολίμανο

09:30 - 13:30

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς, σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Συμμετεχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (ΕΣΟΑ)

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στη μόνιμη συλλογή του μουσείου και να «ταξιδέψουν» μέσα στον χρόνο.

Ακτή Θεμιστοκλέους, Μαρίνα Ζέας

09:00 - 14:00

Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ

Πλατεία Κοραή

11:00 - 13:00

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Περιφερειακό Τμήμα Πειραιά

ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Ανοιχτές δράσεις με εκθέσεις, εργαστήρια και διαδραστικές εμπειρίες.

Ιστορική Βιβλιοθήκη, 2ας Μεραρχίας 36 & Ακτή Μουτσοπούλου

11:00 - 13:00

Ξεναγήσεις στη Ναυτική Συλλογή του Ιδρύματος:

Συλλογή κοκκάλινων ομοιωμάτων ιστιοφόρων και ναυτικών αντικειμένων Συλλογή Ναυάρχου Codrington

Συλλογή Ναυάρχου Nelson

Στην έκθεση «30 χρόνια, 30 βιβλία: μικρά, μεγάλα, πολύτιμα, σπάνια» – μια επιλεγμένη διαδρομή μέσα από τις σπάνιες συλλογές της Ιστορικής Βιβλιοθήκης. Συλλογή Βελιμέζη: αποτελεί τη μοναδική δημοσιοποιημένη ιδιωτική συλλογή εικόνων, της οποίας τα έργα καλύπτουν έξι αιώνες καλλιτεχνικής παραγωγής, από τον 15ο έως και τον 20ο αιώνα.

Δανειστική Βιβλιοθήκη, Κουντουριώτου 173

11:00 - 13:00

«Με ένα καΐκι που το λένε Ευαγγελίστρια»: μια ψηφιακή εκπαιδευτική εφαρμογή και δράση του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, που παρουσιάζει την παραδοσιακή ελληνική ναυπηγική τέχνη. Επιτρέπει την τρισδιάστατη (3D) εξερεύνηση του ιστορικού καϊκιού, διδάσκοντας τα μέρη του σκάφους και την ιστορία του.

ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ, ΜΕ ΛΑΟΥΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΙΑ

Η καρδιά της Δωδεκανήσου «χτυπά» στον ρυθμό της παράδοσης. Ένα πανδωδεκανησιακό γλέντι, μια μεγάλη γιορτή όπου οι παραδοσιακοί χοροί και τα νησιώτικα τραγούδια γίνονται ένα, σε ένα αυθεντικό αντάμωμα πολιτισμού και χαράς.

Πλατεία Αλεξάνδρας

12:00 - 23:00

Σύλλογος Απανταχού Δωδεκανησίων Νέων, σε συνδιοργάνωση με την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών - Πειραιώς

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΕΝ ΠΛΩ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πλοιάριο «Γεώργιος Μπρούφας»

αναχώρηση από Προβλήτα Κ, Πλ. Αλεξάνδρας

Δρομολόγια: 19:30

Κράτηση θέσης απαραίτητη / Τηλ.: 6972516503.

10:00 - 14:30

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΩΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ομιλίες με τη συμμετοχή διακεκριμένων γυναικών επιχειρηματιών και στελεχών, οι οποίες θα αναδείξουν σύγχρονες επιχειρηματικές ευκαιρίες, προκλήσεις του οικοσυστήματος και τη δυναμική του Πειραιά ως περιφερειακού και διεθνούς κόμβου.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

18:00

ΣΕΓΕ - Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος

Ο ΕΡΩΣ ΤΗΣ ΑΛΟΣ

Μια φιλόλογος και ένας μαθηματικός συνομιλούν.

Εταιρία Γραμμάτων & Τεχνών Πειραιά, Ευαγγελίστριας 21, Α’ όροφος

19:00

Εταιρία Γραμμάτων & Τεχνών Πειραιά

ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΡΙΖΩΜΟ ΣΤΗ ΡΙΖΑ:

Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Φωτογραφικό και εκθεσιακό υλικό από τον Πειραιά, με έμφαση στους Μικρασιάτες πρόσφυγες μετά το 1922.

Ν. Βότση & Ακτή Κουμουνδούρου, Μικρολίμανο

19:00

Σύλλογος Κατοίκων Μικρολίμανου - Απόγονοι Μικρασιατών Προσφύγων 1922

ΚΑΡΠΑΘΟΣ & ΚΑΣΟΣ, ΜΕ ΡΙΖΕΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Παρουσίαση βιβλίου του ερευνητή Γιάννη Βασιλάκη.

Ναυτικό Μουσείο

19:00 - 20:00

Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών - Πειραιώς

ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

Μια μαγευτική βραδιά χορού, όπου τα κύματα γίνονται κίνηση, συναίσθημα και ρυθμός, σε ένα εντυπωσιακό καλοκαιρινό dance show γεμάτο ενέργεια.

πλατεία Δημοτικού Θεάτρου – Μίκης Θεοδωράκης

20:00

Σχολές χορού: Deborah Thompson, Finix Dance Academy

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΨΑΡΑΣ

Ο θίασος «Σκιές & Γέλια» του Μιχαήλ Θεοδωρόπουλου παρουσιάζει τον Καραγκιόζη σε μια παράσταση γεμάτη κέφι, παράδοση και ασταμάτητο γέλιο για όλη την οικογένεια.

Παιδική χαρά, Σολωμού & Ελ. Βενιζέλου

20:30

Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού, Destination Piraeus, Γ’ Δημοτική Κοινότητα

ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Μουσικοχορευτική εκδήλωση αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση.

Πάρκο Αγνάντι - Καστέλλα

19:30 - 21:30

Πολιτιστικός Όμιλος «Δωδώνη»

STREET PARTY

DJs, live εμφανίσεις, χρώματα και ρυθμοί που ξεσηκώνουν στο μεγαλύτερο street party της πόλης!

Τρούμπα – Τερψιθέα – Κέντρο Πειραιά

22:00

Καταστήματα Εστίασης Τρούμπας, Τερψιθέας, Κέντρου Πειραιά

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Χτίζοντας γέφυρες πολιτισμού, οι Ημέρες Θάλασσας φιλοξενούν πολιτιστικούς συλλόγους σε μια γιορτή χορού, μουσικής και παράδοσης, με φόντο το γαλάζιο και τον παλμό της θάλασσας.

πλατεία Κοραή

20:00

Συμμετέχουν: Αδελφότητα Ολυμπιτών Καρπάθου «Η Δήμητρα», Δροσουλίτες - Σωματείο για την Κρητική Ιστορία, Παράδοση & Λαογραφία, Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη», Ένωση Καλυμνίων Αττικής, Κυθηραϊκή Αδελφότητα Πειραιώς - Αθηνών, Λύκειον των Ελληνίδων, Ομοσπονδία Συλλόγων Μικρών Κυκλαδονήσων, Πανελλήνια Ένωση Λερίων «Η Παναγία του Κάστρου», Πανελλήνιος Πολιτιστικός Σύλλογος Μανιατών & Φίλων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πολιτιστικός Σύλλογος «Δωδώνη», Πολιτιστικός Σύλλογος Πειραιά «Εν Πειραιεί», Σύλλογος Διάσωσης και Διάδοσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Ηγέχορος» Πειραιά, Σύνδεσμος Γυναικών Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Σύνδεσμος των Απανταχού Μηλίων «Η Αγία Σοφία», Τμήμα Πειραιά Διεθνούς Συμβουλίου Χορού, ΧΕΝ Πειραιά.

GREEN EQUAL SEAS

Ιστιοπλοϊκός αγώνας για παιδιά 6-18 ετών.

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς, Μικρολίμανο

09:30 - 13:30

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς, σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Συμμετεχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (ΕΣΟΑ)

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ξενάγηση εν πλω στα μυστήρια της Αρχαιότητας και της σύγχρονης ιστορίας

Πλοιάριο «Γεώργιος Μπρούφας»

αναχώρηση από Προβλήτα Κ, Πλ. Αλεξάνδρας

Δρομολόγιο: 10:00

Κράτηση θέσης απαραίτητη / Τηλ.: 6972516503

10:00 - 14:30

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ!

Μια όμορφη ευκαιρία για τα παιδιά και τους μεγαλύτερους να ανακαλύψουν τη χαρά της συνεργασίας και της θάλασσας, στην καρδιά του Πειραιά.

Ακτή Μουτσοπούλου 52, Μαρίνα Ζέας

10:00

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων - Περιφέρεια Προσκόπων Σαρωνικού

ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ – ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τινάνειος Κήπος

10:00 - 14:00

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά, σε συνεργασία με τον Σύλλογο ΑμεΑ «Υπάρχει Τρόπος» — Εικονική Επιχείρηση «Αργοναύτες», Λέσχη Κλασικών Αυτοκινήτων «ΟΡΚΑ», Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας «Harley Davidson Club Hellas»

Ἀγλαὰ δῶρα θεοῖσιν

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ

Θεματική ξενάγηση σε επιλεγμένα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου.

Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, Χαριλάου Τρικούπη 31.

11:30

Δήλωση συμμετοχής απαραίτητη / Τηλ.: 2104521598

ΥΠΠΟ - Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Η ΤΡΙΗΡΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πλατεία Αλεξάνδρας

Έως 14 Ιουνίου 2026

Διοργάνωση: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Υποστήριξη: DMARIN

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Γκαλερί Καψιώτη, Αλκιβιάδου 153

Διάρκεια έκθεσης: έως Σάββατο 13/06

Ομαδική έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής με θέμα τη θάλασσα.

Ωράριο λειτουργίας:

Σάββατο: 10:00 - 15:00

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Υ.ΝΑ.Ν.Π., Γρ. Λαμπράκη 154

Έως Σάββατο 13/06

09:00 - 14:00

Το Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας και το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής προσκαλούν το κοινό σε μια ξεχωριστή ξενάγηση στην ιστορία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

AURA MARITIMA

Gallery Art Prisma, Κουντουριώτου 187

Έως Σάββατο 13/06

Ατομική έκθεση ζωγραφικής της Γεωργίας Μπλιάτσου.

Ωράριο λειτουργίας:

Σάββατο: 11:00 - 15:00

Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑ

Γκαλερί του Νότου, Κουντουριώτου 152

Έως Σάββατο 13/06

Εικαστική έκθεση.

Ωράριο λειτουργίας:

Σάββατο: 10:00 - 15:00

ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΣΥΖΗΤΑΜΕ & ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΛΙΜΕΝΩΝ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ομιλία.

Σάββατο 13/06

17:00

Έδρα Jean Monnet in European Port Policy Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Επιτροπή Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά

Για τις «Ημέρες Θάλασσας 2026»

Οι Ημέρες Θάλασσας διοργανώνονται στο πλαίσιο της Πράξης «Τουριστική Προβολή Δήμου Πειραιά» του Προγράμματος «Αττική 2021-2027» από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού του Δήμου Πειραιά.

Οι δράσεις χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Προγράμματος «Αττική 2021-2027» μέσω της Ο.Χ.Ε. του Δήμου Πειραιά.

Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν.

Τελούν υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της European Maritime Day (E.M.D.).

Αναλυτικά το πρόγραμμα, πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

www.imeresthalassas.gr