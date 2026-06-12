Απολογισμός Κυρανάκη: Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο με 25 τρένα και ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας

Έναν εκτενή απολογισμό των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν στον τομέα των μεταφορών κατά τη διάρκεια της θητείας του παρουσίασε ο απερχόμενος Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, κατά την τελετή παράδοσης – παραλαβής του χαρτοφυλακίου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι αλλαγές στον σιδηρόδρομο, οι επενδύσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες, η οδική ασφάλεια και η ψηφιοποίηση κρίσιμων υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου μετά την τραγωδία των Τεμπών. Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με στόχο ο βασικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη να διαθέτει έως το τέλος του καλοκαιριού πλήρη σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS σε όλο το μήκος του. Όπως τόνισε, τα κατασκευαστικά έργα ολοκληρώνονται έως τα τέλη Ιουλίου, ενώ η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας αναμένεται μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Σημαντική θέση στον απολογισμό κατείχε η νέα συμφωνία με τη Ferrovie dello Stato και τη Hellenic Train για την ανανέωση του στόλου. Σύμφωνα με τον απερχόμενο υπουργό, η συμφωνία βελτιώθηκε σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, αυξάνοντας τον αριθμό των νέων τρένων από 23 σε 25 συρμούς. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι δύο ολοκαίνουργια τρένα θα αφιχθούν στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026, με τους πρώτους επιβάτες να τα χρησιμοποιούν από το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς. Η ολοκλήρωση της παράδοσης του νέου στόλου προβλέπεται έως το τέλος του 2027, ενώ η συμφωνία συνοδεύεται από αυστηρές ρήτρες τήρησης χρονοδιαγραμμάτων.

Ο κ. Κυρανάκης παρουσίασε επίσης τη νέα πλατφόρμα Railway.gov.gr, η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των τρένων σε πραγματικό χρόνο. Μέσω του συστήματος καταγράφονται η θέση των συρμών, οι κινήσεις τους, οι επικοινωνίες των εμπλεκομένων στελεχών και η τήρηση των κανόνων λειτουργίας, προσφέροντας, όπως υποστήριξε, επιπλέον δικλείδες ασφαλείας και περιορίζοντας τον κίνδυνο ανθρώπινου λάθους.

Στον τομέα των υποδομών ανακοινώθηκε η ανακαίνιση των δύο μεγαλύτερων σιδηροδρομικών σταθμών της χώρας. Η ΔΕΗ θα χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση του ιστορικού Σταθμού Αθηνών, ενώ η Protergia αναλαμβάνει την αναβάθμιση του Σταθμού Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, οι οποίες σήμερα παρουσιάζουν εικόνα φθοράς και εγκατάλειψης.

Αναφερόμενος στις δημόσιες συγκοινωνίες, ο απερχόμενος υπουργός σημείωσε ότι ο στόλος των λεωφορείων στην Αθήνα έχει ενισχυθεί με 1.076 νέα οχήματα, ενώ αντίστοιχη βελτίωση καταγράφεται και στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, μετά από χρόνια πραγματοποιήθηκαν νέες προσλήψεις οδηγών, γεγονός που επέτρεψε την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων. Ως σημαντική τομή χαρακτήρισε και τη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς σε 24ωρη βάση τα Σάββατα.

Για τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι παραδόθηκε ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός της Γραμμής 1 έπειτα από δύο δεκαετίες, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου. Όσον αφορά το Μετρό της Αθήνας, έκανε λόγο για σημαντική ενίσχυση του διαθέσιμου στόλου και ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι πόροι για την προμήθεια 19 νέων συρμών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη Θεσσαλονίκη, όπου η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη Ιουλίου. Παράλληλα προχωρά ο σχεδιασμός για τον δυτικό προαστιακό σιδηρόδρομο, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου μεταφορών που θα συνδέει μετρό, προαστιακό, λεωφορεία και νέους οδικούς άξονες.

Στον τομέα της οδικής ασφάλειας, ο απερχόμενος υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, οι στοχευμένες δράσεις πρόληψης και η συνεργασία με συλλόγους συγγενών θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων, προτάσεις των οποίων ενσωματώθηκαν στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Τέλος, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών μεταφορών, επισημαίνοντας ότι πλέον μεγάλο μέρος των διαδικασιών που αφορούν άδειες οδήγησης και συναφείς υπηρεσίες πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια. Παράλληλα, παρουσίασε μέτρα που εφαρμόζονται για την καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών.

Κλείνοντας τον απολογισμό του, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της ασφάλειας στον σιδηρόδρομο αποτέλεσε τη βασική προτεραιότητα της θητείας του. Παράλληλα ευχαρίστησε τους συνεργάτες και τους εργαζομένους στον τομέα των μεταφορών, ευχόμενος καλή επιτυχία στον διάδοχό του, Γιώργο Κώτσηρα, για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που έχουν δρομολογηθεί.