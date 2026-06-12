Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες

Νέα οικονομική ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις επιζωοτίες ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λευκάδος Αθανάσιος Καββαδάς, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη.

Ο Υφυπουργός γνωστοποίησε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέγραψε νέα απόφαση κατανομής αποζημιώσεων για τα ζώα που θανατώθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των επιζωοτιών, με σημαντικό μέρος των πόρων να κατευθύνεται στη Θεσσαλία.

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπέγραψε χθες απόφαση για νέα κατανομή αποζημιώσεων για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες, ύψους 671.651 ευρώ που αφορά το διάστημα των θανατώσεων από 30/04/26 έως σήμερα. Συγκεκριμένα, για την περιφέρεια σας τη Θεσσαλία, κύριε συνάδελφε, αναλογεί το ποσό των 238.766 ευρώ».

Ο κ. Καββαδάς τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον πρωτογενή τομέα και παρεμβαίνει άμεσα όπου απαιτείται, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με αλλεπάλληλα πλήγματα τα τελευταία χρόνια.

Αναφερόμενος στη συνολική κατάσταση της ελληνικής κτηνοτροφίας, επισήμανε ότι η χώρα εξακολουθεί να δίνει μία δύσκολη μάχη απέναντι στις επιζωοτίες, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή, το εισόδημα των κτηνοτρόφων και την αναπτυξιακή προοπτική της υπαίθρου.

«Η πολιτεία μαζί με τους παραγωγούς, δίνουμε μία σκληρή μάχη για την διάσωση της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ από το 2023 με τις θεομηνίες ELIAS και DANIEL. Από το 2024 μέχρι σήμερα– 550.000 ζώα έχουν θανατωθεί. Με αυστηρή επιτήρηση και περιοριστικά μέτρα, με πρωτόκολλα βιοασφάλειας στοχεύουμε στην εκρίζωση των νοσημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι επιζωοτίες δεν αποτελούν μόνο πρόβλημα για τους παραγωγούς, αλλά συνιστούν ευρύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, την επισιτιστική επάρκεια και την οικονομική δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό, όπως σημείωσε, εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα βιοασφάλειας και περιοριστικά μέτρα, με στόχο την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης των νοσημάτων.

Παράλληλα, ο κ. Καββαδάς ξεκαθάρισε ότι η Πολιτεία αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο τις φυσικές καταστροφές και τις επιζωοτίες, καθώς πρόκειται για διαφορετικές καταστάσεις που διέπονται από διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο.

Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε ότι μετά τις θεομηνίες Daniel και Elias υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα στήριξης των πληγέντων παραγωγών. Μέσω του ΕΛΓΑ καταβλήθηκαν αποζημιώσεις που ξεπέρασαν τα 20 εκατ. ευρώ, ενώ οι ενισχύσεις ανά ζώο διαμορφώθηκαν σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τα προβλεπόμενα στον κανονισμό του Οργανισμού για παράδειγμα για τα αιγοπρόβατα από τα 86 ευρώ ανά ζώο με διάταξη νόμου η αποζημίωση έφτασε στα 150 ευρώ. Επιπλέον, με ειδική νομοθετική ρύθμιση επεκτάθηκαν τα ηλικιακά όρια αποζημίωσης του ζωικού κεφαλαίου, ώστε να καλυφθούν περισσότεροι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν από τις καταστροφές.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Υφυπουργός επανέλαβε ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συνεχίσει να αξιολογεί τα δεδομένα και να προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της παραγωγικής συνέχειας και της βιωσιμότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας.

7,4 εκατ. ευρώ στη Μαγνησία για αποζημιώσεις και στήριξη κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά

Αποζημιώσεις 7,4 εκατ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί στους κτηνοτρόφους της Μαγνησίας που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ενώ συνεχίζεται η εφαρμογή μέτρων στήριξης και η εξέταση πρόσθετων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επιζωοτίας.

Αυτό τόνισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λευκάδος Αθανάσιος Καββαδάς απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Μπουκώρου, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα στοιχεία για την πορεία της νόσου, τις αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί και τις δυνατότητες στήριξης των πληγέντων κτηνοτρόφων.

Ο κ. Καββαδάς επισήμανε ότι η Μαγνησία αποτέλεσε μία από τις πλέον επιβαρυμένες περιοχές της χώρας από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. «Από τον Οκτώβριο του 2024 μέχρι σήμερα, είχαμε 140 κρούσματα και περίπου 195 εκτροφές σε 38.784 ζώα που θανατώθηκαν, δηλαδή η Μαγνησία είχε από τις μεγαλύτερες εξάρσεις της νόσου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τη βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας σε εθνικό επίπεδο, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η μάχη κατά των επιζωοτιών δεν έχει τελειώσει και ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Όπως σημείωσε, συνεχίζεται η αυστηρή επιτήρηση, η εφαρμογή των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας και η στενή συνεργασία Υπουργείου, Περιφερειών και Δήμων, με στόχο την πλήρη εξάλειψη της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Αναφερόμενος στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, ξεκαθάρισε ότι η απαγόρευση παραμένει σε ισχύ όσο διαρκούν οι περιορισμοί που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αξιολογεί διαρκώς τα επιδημιολογικά δεδομένα και αποφασίζει για την άρση ή την παράταση των μέτρων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα οικονομικά μέτρα στήριξης που έχουν ήδη εφαρμοστεί για τους πληγέντες παραγωγούς της Μαγνησίας. Συγκεκριμένα, για τα θανατωθέντα ζώα έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις ύψους 2.845.499 ευρώ, ενώ για την απώλεια εισοδήματος οι ενισχύσεις ανέρχονται σε 2.280.390 ευρώ σε 187 δικαιούχους.

Παράλληλα, έχουν χορηγηθεί επιπλέον 2.277.000 ευρώ σε 615 δικαιούχους για την κάλυψη του αυξημένου κόστους ζωοτροφών που προέκυψε από τα περιοριστικά μέτρα και τον υποχρεωτικό εγκλεισμό των ζώων στις εκτροφές.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών, επισημαίνοντας ότι στη Μαγνησία υποβλήθηκαν συνολικά 160 αιτήσεις, από τις οποίες οι 18 αφορούν εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.

Κατά τη δευτερολογία του, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτημα της ανωτέρας βίας για τους νέους αγρότες που επλήγησαν από τις επιζωοτίες. Όπως εξήγησε, το ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν επιτρέπει οριζόντιες εξαιρέσεις, αλλά προβλέπει τη δυνατότητα εξατομικευμένης εξέτασης κάθε περίπτωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, για το 2024 υποβλήθηκαν πανελλαδικά 508 αιτήσεις αναγνώρισης ανωτέρας βίας λόγω θανάτωσης ζώων από ευλογιά ή πανώλη, εκ των οποίων εγκρίθηκαν ολικά ή μερικά οι 468. Ο κ. Καββαδάς κάλεσε τους πληγέντες δικαιούχους να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι κάθε αίτηση θα εξεταστεί με αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη.

«Καλώ λοιπόν τους δικαιούχους να καταθέσουν τις αιτήσεις και, εφόσον τις καταθέσουν, μπορώ να σας διαβεβαιώσω για δύο πράγματα: Πρώτον, ότι κάθε αίτηση θα εξεταστεί εξατομικευμένα, θα ελεγχθεί διεξοδικά και θα κριθεί δίκαια. Και δεύτερον, ότι η Διοίκηση πάντα εξετάζει με προσοχή και ευαισθησία τις αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις περί ανώτερης βίας – και η υποχρεωτική θανάτωση ζωικού κεφαλαίου με εντολή της διοίκησης είναι ανωτέρα βία».

Ο Υφυπουργός επανέλαβε ότι η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης, με στόχο τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας, την προστασία του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και τη θωράκιση του πρωτογενούς τομέα απέναντι στις προκλήσεις που δημιουργούν οι επιζωοτίες.