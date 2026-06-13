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Η SpaceX είναι πλέον η έκτη πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία, ξεπερνώντας την Tesla
Χρηματιστήρια
08:09 - 13 Ιουν 2026

Η SpaceX είναι πλέον η έκτη πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία, ξεπερνώντας την Tesla

Reporter.gr Newsroom
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Η μετοχή της SpaceX έκλεισε με άνοδο 19% την Παρασκευή (12/6), στην πρώτη της συνεδρίαση, αποκομίζοντας έτσι χρηματιστηριακή αξία περίπου 2,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό την καθιστά την έκτη πιο πολύτιμη εταιρεία εισηγμένη σε χρηματιστήριο στις ΗΠΑ.

Με αυτή την αποτίμηση, η SpaceX αντιπροσωπεύει περίπου το 3% του συνόλου της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία αποτιμάται στα 75,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία των FactSet και Dow Jones Market Data.

Οι μετοχές της SpaceX ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με άνοδο 19%, καθώς επενδυτές από όλο τον κόσμο ξεκίνησαν επιτέλους να διαπραγματεύονται τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή (IPO) όλων των εποχών, έπειτα από εβδομάδες προσμονής και εικασιών.

Η κατασκευάστρια πυραύλων είναι πλέον η έκτη πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία στις ΗΠΑ, με χρηματιστηριακή αξία 2,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μετοχή ξεκίνησε τη διαπραγμάτευσή της στα 150 δολάρια, δηλαδή 11% υψηλότερα από την τιμή διάθεσης της IPO των 135 δολαρίων, και έκλεισε στα 160,95 δολάρια.

Ο Ίλον Μασκ έγινε επίσημα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο μετά την εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο με το σύμβολο SPCX. Το μερίδιό του στη SpaceX αποτιμήθηκε περίπου στα 690 δισεκατομμύρια δολάρια με βάση την τιμή της IPO, ενώ η συμμετοχή του στην Tesla αντιστοιχεί σε περίπου 279 δισεκατομμύρια δολάρια της συνολικής καθαρής περιουσίας του.

Οι εταιρείες OpenAI και Anthropic σχεδιάζουν επίσης τις δικές τους μεγάλες δημόσιες εγγραφές, ακολουθώντας το ντεμπούτο της SpaceX.

Οι κύριες τράπεζες αναδοχής, Goldman Sachs και Morgan Stanley, θα λάβουν το μεγαλύτερο μέρος των αμοιβών της IPO, εισπράττοντας από κοινού το 40% των συνολικών προμηθειών, δηλαδή περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία.

Ορισμένοι σκεπτικιστές θεωρούν ότι η εξαιρετικά υψηλή αποτίμηση της SpaceX είναι υπερβολική και δεν δικαιολογείται από τα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας.

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