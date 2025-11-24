Άλλο η εκδοτική επιτυχία, άλλο η πολιτική

Το μόνο σίγουρο με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι η εκδοτική του επιτυχία. Τα όσα προηγήθηκαν της επίσημης κυκλοφορίας ήταν ένας θρίαμβος του μάρκετινγκ και μένει να φανεί πού θα φτάσουν οι πωλήσεις.

Παρά ταύτα, η εκδοτική επιτυχία δεν προεξοφλεί αναγκαστικά και την πολιτική. Οσοι σχολιάζουν τα γραφόμενα του πρώην Πρωθυπουργού μπορεί, συνειδητά ή και όχι, να συμβάλλουν στην «διαφήμιση» του βιβλίου, όμως γίνεται φανερό ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για μια προσπάθεια του πρώην Πρωθυπουργού να πει ότι για όλα τα (πολλά) στραβά έφταιγε πάντοτε κάποιος άλλος, ενώ ο ίδιος τα έκανε όλα σωστά.

Αν αυτά τελικά οδηγούν σε κάποια πραγματική πολιτική αναβάπτιση ή σε διάψευση κάποιων υψηλών προσδοκιών, δεν θα αργήσει να φανεί…