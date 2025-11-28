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Οι πολιτικές μετοχές του Πιερρακάκη
Ανεμοδείκτης
14:49 - 28 Νοε 2025

Οι πολιτικές μετοχές του Πιερρακάκη

Άγγελος Κωβαίος
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Αφότου επιβεβαιώθηκε ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα είναι επισήμως υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του Eurogroup, διαμορφώνεται μία νέα πραγματικότητα.

Ένα στοιχείο της είναι η αλλαγή εποχής και η πλήρης μεταστροφή της εικόνας της χώρας, απλώς και μόνο αν αναλογιστεί κανείς τι συνέβαινε πριν από 15 ή δέκα χρόνια και σε τι δυσμενή θέση βρίσκονταν όσοι κάθονταν στην καρέκλα του υπουργού Οικονομικών.

Ένα άλλο στοιχείο έχει προφανώς να κάνει με το προφίλ που χτίζει ο Πειρρακάκης και στο εξωτερικό, αλλά υπάρχει και μία εσωτερική πτυχή, αφού μία ενδεχόμενη ανάδειξη του ΥΠΟΙΚ σε πρόεδρο του Eurogroup θα ανεβάσει πολύ τις πολιτικές του μετοχές. Και, πάντως, σίγουρα θα είναι αμετακίνητος σε έναν επόμενο ανασχηματισμό (αφού η θητεία του προέδρου του Eurogroup ορίζεται στα δυόμισι χρόνια)…

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 15:08
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