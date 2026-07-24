Μερτς: Ανακοίνωσε περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμό - Πιέσεις για άρση του «τείχους προστασίας» απέναντι στην AfD

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (24/7) έναν περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμό της κυβέρνησής του, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι θα ακολουθήσουν ευρύτερες αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο.

Την ίδια ώρα, δημόσια παρέμβαση στενού πολιτικού συμμάχου του άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) με την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Στο πλαίσιο των άμεσων αλλαγών, ο κ. Μερτς ανακοίνωσε ότι η Νίνα Βάρκεν αναλαμβάνει νέα διευθύντρια του γραφείου της καγκελαρίας.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη θέση θεωρείται ιδιαίτερα κομβική για τον συντονισμό της κυβερνητικής λειτουργίας και την παρακολούθηση της καθημερινής δραστηριότητας της κυβέρνησης, ιδίως μετά τη μετακίνηση του Τόρστεν Φράι στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU/CSU.

Παράλληλα, ο Κάρστεν Λίνεμαν αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ο καγκελάριος προχωρά επίσης στην απομάκρυνση του υπουργού Μεταφορών Πάτρικ Σνίντερ, επικαλούμενος την ανεπαρκή πρόοδο που έχει καταγραφεί στους τομείς των σιδηροδρομικών μεταφορών και των υποδομών. Τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο βουλευτής του CDU και υπεύθυνος για θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, Φριτς Γκούντσλερ.

Ο Φρίντριχ Μερτς κατέστησε σαφές ότι οι αλλαγές δεν ολοκληρώνονται με τον συγκεκριμένο ανασχηματισμό, επισημαίνοντας πως στο μέλλον θα ακολουθήσουν και άλλες παρεμβάσεις στη σύνθεση της κυβέρνησης, οι οποίες, όπως ανέφερε, απαιτούν περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούν.

Παρέμβαση για το «τείχος προστασίας» απέναντι στην AfD

Την ίδια στιγμή, αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις ενός εκ των σημαντικότερων συμμάχων του καγκελαρίου, ο οποίος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της μέχρι σήμερα στάσης των Χριστιανοδημοκρατών απέναντι στην AfD, το δημοσκοπικά ισχυρότερο κόμμα της χώρας.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου της Σαξονίας, Μίχαελ Κρέτσμερ, μέλος του CDU, αμφισβήτησε τη στρατηγική του Φρίντριχ Μερτς να διατηρεί το λεγόμενο «τείχος προστασίας» απέναντι στην ακροδεξιά, ενόψει των κρίσιμων περιφερειακών εκλογών του Σεπτεμβρίου, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν την AfD στην πρώτη θέση στο κρατίδιο για πρώτη φορά.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Handelsblatt νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο κ. Κρέτσμερ, ο οποίος ηγείται κυβέρνησης μειοψηφίας στη Σαξονία, υποστήριξε ότι η πολιτική πραγματικότητα έχει μεταβληθεί και άφησε να εννοηθεί πως απαιτείται διαφορετική προσέγγιση απέναντι στο κόμμα της άκρας δεξιάς.

«Όποιος εξακολουθεί να μιλά για τείχη προστασίας δεν έχει αντιληφθεί τα σημάδια των καιρών», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «πρέπει να συζητάμε με όποιον είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε διάλογο».