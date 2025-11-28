Επίσημα υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup ο Πιερρακάκης: Η δήλωσή του (upd)

Οι πληροφορίες που υπήρχαν επιβεβαιώθηκαν και ο Κυριάκος Πιερρακάκης έλαβε την απόφαση να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία του Eurogroup.

Η προθεσμία για την κατάθεση υποψηφιότητας έληξε το απόγευμα της Παρασκευής και ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωση την απόφασή του να διεκδικήσει τη θέση.

Όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενα ρεπορτάζ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει βάσιμες πιθανότητες να εκλεγεί και γι' αυτό αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα. Διαφορετικά, όσοι τον γνωρίζουν καλά, λένε πως δεν θα το έκανε για το τυπικό της υπόθεσης.

Σίγουρος διεκδικητής της θέσης και φαβορί για αυτή θεωρείται, πάντως, ο Βέλγος Βίνσεντ φαν Πετέγκεμ.

Η ψηφοφορία αναμένεται να γίνει στην επόμενη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις 11 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες και απέναντι στον Κυριάκο Πιερρακάκη θα βρεθεί ο 45χρονος Βέλγος Πίτερ Βαν Πετέγκεμ, αναπληρωτής πρωθυπουργός και από τα πιο έμπειρα μέλη του Eurogroup.

Στον αρχικό κατάλογο ισχυρών υποψηφίων υπήρχε και ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο, ο οποίος όμως απέσυρε την υποψηφιότητά του.

Προφανώς, η υποψηφιότητα και μόνο του Κυριάκου Πιερρακάκη συμβολίζει την επιστροφή της Ελλάδας σε ισότιμη θέση εντός των χωρών - μελών της ευρωζώνης. Πριν από λίγα χρόνια η φράση «ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών είναι υποψήφιος πρόεδρος του Eurogroup» θα χαρακτηριζόταν ως το πιο σύντομο ανέκδοτο. Ιδιαίτερα την περίοδο των «Ουάου» του Βαρουφάκη και του Ντάισελμπλουμ.

Οι εποχές... Σόιμπλε, όμως, πέρασαν και εν έτει 2025 μπορεί ο επόμενος πρόεδρος του Eurogroup να είναι Έλληνας.

Στην επιστολή προς τους ομολόγους του στο Eurogroup ο κ. Πιερρακάκης αναφέρει:

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, το ζητούμενο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πώς το Eurogroup μπορεί να εξελιχθεί ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Στην Ευρώπη δεν έλειψε ποτέ η ανάλυση αλλά τώρα χρειαζόμαστε συντονισμένη εφαρμογή. Οι προτεραιότητες είναι ξεκάθαρες και το ερώτημα που τίθεται είναι το αν μπορούμε να δράσουμε με σαφήνεια, ταχύτητα και ενότητα.

Για πολύ καιρό, οι συζητήσεις μας διαμορφώνονταν γύρω από παλιές διαχωριστικές γραμμές - Βορράς και Νότος, Ανατολή και Δύση, «λιτότητα» και «ευελιξία». Αυτές οι γραμμές κάποτε πλαισίωναν τις δημοσιονομικές συζητήσεις, αλλά πλέον δεν ανταποκρίνονται στη φύση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Σήμερα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει κοινές ανάγκες: την ενίσχυση της αμυντικής μας ικανότητας, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, τη διασφάλιση της τεχνολογικής κυριαρχίας και την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας σε μια εποχή εντεινόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού. Αυτές οι πιέσεις είναι συστημικές κι όχι περιφερειακές, δομικές κι όχι ιδεολογικές. Επομένως, η παρούσα συγκυρία απαιτεί ένα πλαίσιο συντονισμού πιο συνεκτικό, πιο μεθοδικά διαμορφωμένο και με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα της εποχής μας, που επιδεινώνεται από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις αυξανόμενες εντάσεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, ενδυναμώνει την ανάγκη για ενότητα και ανθεκτικότητα. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της να αφεθεί στην αυταρέσκεια. Πρέπει να ενισχύσουμε συλλογικά τα οικονομικά, χρηματοπιστωτικά και δημοκρατικά μας θεμέλια.

Με αυτό το πνεύμα και με πλήρη σεβασμό στις κοινές μας ευθύνες, θα ήθελα να υποβάλω την υποψηφιότητά μου για την προεδρία του Eurogroup.

Υπό την ηγεσία του Paschal Donohoe, το Eurogroup έχει αναδείξει την αξία της εμπιστοσύνης, του πραγματισμού και της συναίνεσης. Εάν εκλεγώ, θα διασφαλίσω τη συνέχεια αυτού του έργου, επιδιώκωντας ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια και οργάνωση στο επόμενο στάδιο. Ως υπουργοί Οικονομικών, ο καθένας από εμάς έχει αντλήσει διδάγματα από τις εθνικές του εμπειρίες και η δύναμή μας έγκειται στο να συνθέσουμε αυτά τα διδάγματα με πιο στοχευμένο και διαφανή τρόπο, διασφαλίζοντας ότι οι συλλογικές μας αποφάσεις μεταφράζονται σε ουσιαστικά αποτελέσματα για τους πολίτες μας.

Εάν μου ανατεθεί αυτή η ευθύνη, θα προτείνω τέσσερις κοινές προτεραιότητες και μία κατευθυντήρια αρχή για να διαμορφώσουμε το έργο μας:

- Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU)— Απελευθέρωση ευρωπαϊκών κεφαλαίων και επενδύσεων

Η Ευρώπη αποταμιεύει σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά των ΗΠΑ, αλλά επενδύει διαρθρωτικά λιγότερο. Τα κεφάλαια υπάρχουν, αλλά παραμένουν εγκλωβισμένα σε εθνικά πλαίσια που κατακερματίζουν τη ρευστότητα και αποδυναμώνουν την αγορά.

Για να το αντιμετωπίσουμε, η Ευρώπη πρέπει να απευλευθερώσει τα κεφάλαια της εμβαθύνοντας την χρηματοπιστωτική της ολοκλήρωση, ενισχύοντας τη διασυνοριακή ρευστότητα και υποστηρίζοντας τη φυσική ενοποίηση και συνεργασία που ήδη εξελίσσεται στα τραπεζικά και χρηματιστηριακά οικοσυστήματα, όπου τέτοιες εξελίξεις ενισχύουν την ανθεκτικότητα και το βάθος τη αγοράς. Χρέος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι συνθήκες επιτρέπουν σε αυτή την εξέλιξη να προχωρήσει σε κλίμακα με τρόπο που να ενδυναμώνει τη χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική της Ευρώπης.

Ένα ενισχυμένο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον θα ενίσχυε σημαντικά την ικανότητα της Ευρώπης να χρηματοδοτήσει την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αμυντική ετοιμότητα και την καινοτομία, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση από μη ευρωπαϊκά κεφάλαια. Αυτή η δουλειά πρέπει να βασιστεί σε στέρεα μακροοικονομικά θεμέλια και με πλήρη σεβασμό στο δημοσιονομικό πλαίσιο, που είναι καθοριστικό για την εμπιστοσύνη και τη βαθύτερη ολοκλήρωση.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Μάριο Ντράγκι έθεσε αυτή την πολιτική προτεραιότητα στο επίκεντρο των συστάσεών του: όχι ως τεχνική βελτίωση, αλλά ως στρατηγική αναβάθμιση που είναι σε ευθυγράμμιση με τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της Ευρώπης.

To Eurogroup είναι το φυσικό φόρουμ για την προώθηση αυτής της ατζέντας.

- Ολοκλήρωση και στρατηγική κατεύθυνση της ενιαίας αγοράς

Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς παραμένει ο ισχυρότερος μοχλός ανάπτυξης της Ευρώπης. Ωστόσο, ο κατακερματισμός εξακολουθεί να επιφέρει σημαντικά οικονομικά κόστη. Όπως έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει το ΔΝΤ, οι ρυθμιστικές αποκλίσεις, τα διοικητικά βάρη και οι δυσκαμψίες των αγορών περιορίζουν την παραγωγικότητα και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την Ένωση· μια πραγματικότητα που βιώνουμε άμεσα ως υπουργοί Οικονομικών.

Η απλούστευση διαδικασιών πρέπει συνεπώς να αποτελέσει ακόμη περισσότερο μια κοινή προτεραιότητα. Η Ευρώπη χρειάζεται πιο καθαρούς και προβλέψιμους κανόνες προκειμένου να μειώσει τα βάρη και να επιταχύνει τις επενδύσεις. Η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς πρέπει επίσης να συνδυαστεί με στοχευμένες στρατηγικές σε τομείς όπου η κλίμακα καθορίζει την ανταγωνιστικότητα: τηλεπικοινωνίες, ψηφιακές υποδομές, πράσινες τεχνολογίες και προηγμένη μεταποίηση. Η Ευρώπη διαθέτει κορυφαίο ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρήσεις παγκόσμιας κλάσης, αλλά χάνει δυναμική χωρίς ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο και συντονισμένες επενδύσεις.

Επιπλέον, ανάλυση της ΕΚΤ, την οποία ανέδειξε πρόσφατα η Πρόεδρος Lagarde, έχει ποσοτικοποιήσει το πώς ο κατακερματισμός περιορίζει την αποδοτικότητα των αγορών, αποδυναμώνει την παραγωγικότητα και μειώνει τις διασυνοριακές επενδύσεις. Η ευθυγράμμιση των χρηματοοικονομικών συνθηκών της Ευρωζώνης με την πρόοδο της Ενιαίας Αγοράς είναι συνεπώς αναγκαία.

Ενώ το ECOFIN φέρει την κύρια ευθύνη, το Eurogroup μπορεί να διασφαλίσει ότι οι συνθήκες της Ευρωζώνης, η επενδυτική ικανότητα, η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση, οι παραγωγικές δυναμικές, στηρίζουν την πρόοδο της Ενιαίας Αγοράς. Αποστολή μας είναι να συμπληρώνουμε, όχι να αναπαράγουμε, το έργο του ECOFIN, διασφαλίζοντας ότι τα πλαίσια της Ευρωζώνης επιτρέπουν στην ολοκλήρωση να εδραιωθεί.

- Το ψηφιακό ευρώ και η τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης

Οι τεχνολογικές αλλαγές αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο νομισματικό και χρηματοπιστωτικό τοπίο. Η ψηφιακή ταυτότητα, η τεχνητή νοημοσύνη, οι υποδομές δεδομένων και τα συστήματα πληρωμών νέας γενιάς αποτελούν πλέον μέρος της βασικής αρχιτεκτονικής της ανταγωνιστικότητας και της νομισματικής σταθερότητας.

Το ψηφιακό ευρώ πρέπει να κατανοηθεί σε αυτό το στρατηγικό πλαίσιο. Η προοπτική του εκτείνεται πολύ πέρα από τις πληρωμές: μπορεί να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του ευρώ, να θωρακίσει τη νομισματική κυριαρχία της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή, να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα και να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή της ασφαλούς και διαλειτουργικής ψηφιακής χρηματοοικονομικής καινοτομίας.

Η ρυθμιστική πολιτική θα είναι πάντα απαραίτητη, αλλά πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να ενθαρρύνει την καινοτομία με τον ρυθμό που απαιτούν οι σημερινές παγκόσμιες συνθήκες, διασφαλίζοντας ότι οι δικλείδες ασφαλείας εξελίσσονται παράλληλα και όχι εις βάρος της τεχνολογικής πρόοδου, και στηρίζονται σε έξυπνη διαχείριση κινδύνων που υποστηρίζει την καινοτομία διατηρώντας παράλληλα την ανθεκτικότητα.

Καθώς η τεχνολογία καθορίζει όλο και περισσότερο την παραγωγικότητα, τον ανταγωνισμό και τη χρηματοπιστωτική κυριαρχία, το Eurogroup θα πρέπει να ασχοληθεί πιο άμεσα με αυτά τα ζητήματα. Η ανθεκτικότητα του ευρώ στη δεκαετία που έρχεται θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, αλλά και από τη συλλογική μας ικανότητα να ενσωματώσουμε την τεχνολογική πρόοδο στην ευρωπαϊκή πολιτική οικονομία με αυτοπεποίθηση και στρατηγική διορατικότητα.

- Διαφύλαξη των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης

Η μακροπρόθεσμη ευημερία της Ευρώπης απαιτεί την ενίσχυση των διαρθρωτικών πυλώνων της οικονομικής μας αρχιτεκτονικής. Η μακροοικονομική σταθερότητα, τόσο η δημοσιονομική όσο και η χρηματοπιστωτική, αποτελεί τη βάση της αξιοπιστίας, των επενδύσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι δημογραφικές αλλαγές και οι υστερήσεις στην παραγωγικότητα διαμορφώνουν περαιτέρω την αναπτυξιακή προοπτική και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Ένα Eurogroup που ασχολείται συστηματικά με αυτά τα διαρθρωτικά ζητήματα - σταθερότητα, δημογραφικό, παραγωγικότητα - θα βρίσκεται σε καλύτερη θέση να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ισχύ της Ευρώπης. Η αξιοπιστία σε αυτό το πλαίσιο βασίζεται στη συνεχή δημοσιονομική υπευθυνότητα και στην δίκαιη και αυστηρή εφαρμογή των κοινών κανόνων μας.

- Κατευθυντήρια αρχή: Ένα Eurogroup εστιασμένo, ευέλικτo και χωρίς αποκλεισμούς

Ένα στρατηγικό Eurogroup πρέπει επίσης να είναι επιχειρησιακό, καλά προετοιμασμένο, συμπληρωματικό προς το ECOFIN και επικεντρωμένο σε ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά την Ευρωζώνη. Η αποφυγή αλληλεπικαλύψεων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του ρόλου του ως φόρουμ συντονισμού και προοπτικής για τη ζώνη του ευρώ.

Πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί και χωρίς αποκλεισμούς, εξασφαλίζοντας χώρο για ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων και κοινή ευθύνη. Το Eurogroup λειτουργεί καλύτερα όταν η προσωπική εμπιστοσύνη επιτρέπει ειλικρινείς συζητήσεις και συλλογικές αποφάσεις. Σε στιγμές κρίσης, πρέπει να είμαστε σε θέση να ενεργούμε με ταχύτητα, συνοχή και ενότητα.

Ένα λειτουργικό Eurogroup είναι αυτό που θέτει μια εστιασμένη, διάφανη ατζέντα και εξασφαλίζει ότι κάθε υπουργός μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά. Το καθήκον μας είναι να μετατρέψουμε τη συλλογική σοφία της Ευρώπης σε συλλογική δράση.

Kλείνοντας,

η πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας μας υπενθυμίζει τι μπορεί να επιτύχει η Ευρώπη όταν ενεργεί από κοινού. Η γενιά μου διαμορφώθηκε από μια υπαρξιακή κρίση που μας δίδαξε τη δύναμη της ανθεκτικότητας, το κόστος του εφησυχασμού, την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων, και τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Αυτές οι εμπειρίες αποτελούν τη βάση για την κατανόηση του ρόλου της Ευρώπης στη διαφύλαξη της σταθερότητας και την προώθηση της προόδου. Η ιστορία μας δεν είναι απλώς εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή.

Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν κινείται με ενιαίο σκοπό και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση. Εάν μου ανατεθεί αυτή η ευθύνη, δεσμεύομαι να διασφαλίσω ότι το Eurogroup θα λειτουργεί ως συλλογικό όργανο για τη σταθερότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη ισχύ της Ευρώπης. Η ενίσχυση των θεμελίων του ευρώ, η ενίσχυση του παγκόσμιου ρόλου του και η προετοιμασία του για την επόμενη δεκαετία απαιτούν ενότητα, σύνεση και κοινό στρατηγικό όραμα.

Με βαθιά προσήλωση στο κοινό μας ευρωπαϊκό εγχείρημα, ζητώ με σεβασμό τη στήριξή σας για την υποψηφιότητά μου ως Προέδρου του Eurogroup, ώστε μαζί να διαμορφώσουμε μια Ευρωζώνη ισχυρή, σταθερή και έτοιμη για το μέλλον προς όφελος των πολιτών μας».