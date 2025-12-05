Δικηγορικά «μαχαιρώματα»

Σκληρή μάχη προμηνύεται εν όψει του β’ γύρου των εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας (7-8 Δεκεμβρίου). Αναμετρώνται ο νικητής του α’ γύρου Δημήτρης Αναστασόπουλος (22,49%) και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος (18,84%) και το ζητούμενο, προφανώς, είναι από ποιες από τις υπόλοιπες παρατάξεις θα εξασφαλίσει στήριξη ο καθένας τους.

Η αναμέτρηση αναμένεται αμφίρροπη και σε αυτό το περιβάλλον οργιάζει το παρασκήνιο. Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος στηρίζεται από τον απερχόμενο πρόεδρο Δημήτρη Βερβεσό και το γεγονός αυτό έχει επαναφέρει μία παλαιότερη συζήτηση (που είχε λάβει και δημοσιότητα). Θέμα της συζήτησης είναι η συμφωνία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) με τη δικηγορική εταιρεία του Δημήτρη Βερβεσού, στα τέλη του 2023. Με βάση αυτή, η Ομοσπονδία παρακρατούσε από τα 20.000 μέλη της το ποσό των 30 ευρώ ετησίως, ως αμοιβή προς την δικηγορική εταιρεία του Δ. Βερβεσού για την παροχή νομικών υπηρεσιών που μπορεί να χρειαζόταν ο καθένας – ήταν ένα είδος φθηνού για κάθε μέλος ασφαλιστηρίου για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών για ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές υποθέσεις. Συνεπώς, το σύνολο της ετήσιας αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας ανερχόταν σε 600.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στρατιωτικοί και δικηγόροι, για τα ποσά αυτά τα μέλη της Ομοσπονδίας δεν έλαβαν αποδείξεις. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό αναγκαστικά ότι δεν έχουν εκδοθεί παραστατικά και είναι μάλλον απίθανο να μην έχει συμβεί. Απλώς κάποιες αποσαφηνίσεις και διευκρινίσεις από την Ομοσπονδία και τη δικηγορική εταιρεία δεν θα ήταν αχρείαστες.