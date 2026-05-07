ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κουτσόλαμπρος σε Πιερρακάκη - Κεραμέως: Παράνομες οι πράξεις ανάκτησης της ενίσχυσης των 600 ευρώ των δικηγόρων
Εργασιακά
17:04 - 07 Μάι 2026

Κουτσόλαμπρος σε Πιερρακάκη - Κεραμέως: Παράνομες οι πράξεις ανάκτησης της ενίσχυσης των 600 ευρώ των δικηγόρων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, απέστειλε επιστολές προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, με τις οποίες ζητεί την ανάκληση όλων των πράξεων αναζήτησης της οικονομικής ενίσχυσης των 600 ευρώ που είχαν λάβει δικηγόροι οι οποίοι δεν είχαν πραγματοποιήσει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας.

Στις επιστολές του στους δύο υπουργούς, ο κ. Κουτσόλαμπρος υποστηρίζει ότι η διαδικασία αναζήτησης των συγκεκριμένων ποσών δεν συνάδει με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ, όπως σημειώνει, έρχεται σε αντίθεση και με την αρχή της χρηστής διοίκησης. Σύμφωνα με την ίδια αρχή, όπως αναφέρεται, δεν επιτρέπεται η επιστροφή παροχών που έχουν εισπραχθεί καλοπίστως μετά την πάροδο εύλογου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία, ιδίως όταν οι δικαιούχοι είχαν κινηθεί βάσει επίσημων οδηγιών των αρμόδιων υπηρεσιών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση και τις σχετικές οδηγίες της επιτελικής δομής, δικαιούχοι της ενίσχυσης ήταν όλα τα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, χωρίς να τίθεται ως προϋπόθεση η έναρξη δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ.

Όπως αναφέρεται, δικαιούχοι ήταν επίσης όσοι είχαν υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο της αρχικής κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία προέβλεπε διαδικασία τηλεκατάρτισης βάσει καταλόγων που είχαν αποστείλει οι Δικηγορικοί Σύλλογοι στο αρμόδιο υπουργείο.

Με βάση τα παραπάνω, ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων υποστηρίζει ότι οι πράξεις ανάκτησης που εκδόθηκαν και ζητούν την επιστροφή της επιχορήγησης που είχε καταβληθεί πριν από έξι χρόνια σε νέους δικηγόρους οι οποίοι δεν είχαν ακόμη ξεκινήσει επαγγελματική δραστηριότητα ως αυτοαπασχολούμενοι, είναι μη νόμιμες.

Σύμφωνα με την ίδια θέση, οι εν λόγω ενέργειες αντίκεινται στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, καθώς οι δικαιούχοι είχαν ακολουθήσει τις επίσημες οδηγίες της διοίκησης κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων και καταβολής της ενίσχυσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 17:05
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος»: Η πρόταση Πιερρακάκη για 6G, AI και νέο ταμείο επενδύσεων
Οικονομία

«Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος»: Η πρόταση Πιερρακάκη για 6G, AI και νέο ταμείο επενδύσεων

Πιερρακάκης στη Βουλή: Η Ελλάδα του αύριο δεν μπορεί να χτιστεί με τα εργαλεία του χθες
Πολιτική

Πιερρακάκης στη Βουλή: Η Ελλάδα του αύριο δεν μπορεί να χτιστεί με τα εργαλεία του χθες

Πιερρακάκης για Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο: Η δημόσια περιουσία είναι περιουσία όλων των Ελλήνων
Ειδήσεις

Πιερρακάκης για Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο: Η δημόσια περιουσία είναι περιουσία όλων των Ελλήνων

Πιερρακάκης στο Politico: Η πραγματική ενιαία αγορά είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη
Οικονομία

Πιερρακάκης στο Politico: Η πραγματική ενιαία αγορά είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:02

Καύσωνας με βαρύ τίμημα: Έως €180 δισ. το κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 17:47

Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο Αθηνών – «Απογειώθηκε» η HELLENiQ ENERGY

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 17:20

Πώς «φουσκώνει» η Space X το νορβηγικό κρατικό fund – Η επένδυση των $1,2 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12/08/2026 - 17:17

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των OMODA & JAECOO αυξήθηκαν κατά 148,9%

Πολιτική
12/08/2026 - 17:03

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 16:44

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:36

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο αποχαιρετισμός στον πατέρα του

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:21

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 15:52

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:45

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:22

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 14:54

IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:45

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αυτοδιοίκηση
12/08/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνει» ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα (12/8) τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:20

Πρώτο τεστ για τον Μπέρναμ: Προεδρεύει σε έκτακτη σύσκεψη, καθώς η Βρετανία πλήττεται από ακραίο καύσωνα

Οικονομία
12/08/2026 - 14:15

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:03

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (13/8) - Σε ύψιστη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 13:54

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:45

Τελείωσε ο μήνας του μέλιτος του Μαμντάνι με τη Νέα Υόρκη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/08/2026 - 13:40

ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για την καταγραφή των αγροτικών ζημιών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:37

Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 13:22

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent

Ακίνητα
12/08/2026 - 13:14

Η διαδικασία για τη διόρθωση εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη» λόγω χρησικτησίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/08/2026 - 12:54

easyJet: Εξοπλίζει τους πιλότους με νέα εφαρμογή για μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων

Πολιτική
12/08/2026 - 12:43

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν τραπεζικό τομέα που να μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:43

ΥΠΕΝ - Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση - Η τράπεζα Πειραιώς Ανάδοχος Αποκατάστασης

Πολιτική
12/08/2026 - 12:37

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12/08/2026 - 12:30

ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Η νέα σελίδα μιας ελληνικής εταιρείας 130 ετών με το βλέμμα στη νέα διατροφή

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 12:03

Χρηματιστήριο: Ενδιαφέρον για positioning ενόψει του MSCI August Index Review

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ