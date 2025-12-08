Η (όχι τυχαία) παρουσία του Παπασταύρου στο FOX News

Πέραν αυτού, πρόκειται ούτως ή άλλως για ένα πεδίο συνεργασίας που περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ. Και αυτό έχει τη σημασία του από πολλές απόψεις. Κάπως έτσι, ανατρέπεται και η γενική αίσθηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αγνοεί και περιφρονεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν θέλει να τον δει ζωγραφιστό.
Ως προς αυτά, δεν είναι δε καθόλου τυχαίο ότι ο Σταύρος Παπασταύρου έδωσε κατά την πρόσφατη παρουσία του στις ΗΠΑ δύο συνεντεύξεις στο FOX news, που ως γνωστόν είναι μάλλον η πιο δυνατή «φωνή» του Ντόναλντ Τραμπ στα media…