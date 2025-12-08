Η (όχι τυχαία) παρουσία του Παπασταύρου στο FOX News

Δεν είναι μυστικό ότι οι ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας με τις ΗΠΑ στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της μεθοδικής προετοιμασίας, παρασκηνιακής και μη, του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

Πέραν αυτού, πρόκειται ούτως ή άλλως για ένα πεδίο συνεργασίας που περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ. Και αυτό έχει τη σημασία του από πολλές απόψεις. Κάπως έτσι, ανατρέπεται και η γενική αίσθηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αγνοεί και περιφρονεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν θέλει να τον δει ζωγραφιστό.

Ως προς αυτά, δεν είναι δε καθόλου τυχαίο ότι ο Σταύρος Παπασταύρου έδωσε κατά την πρόσφατη παρουσία του στις ΗΠΑ δύο συνεντεύξεις στο FOX news, που ως γνωστόν είναι μάλλον η πιο δυνατή «φωνή» του Ντόναλντ Τραμπ στα media…