UFO: Το Πεντάγωνο δημοσιοποιεί 71 νέα αρχεία – Στο φως φιλμ από το 1952

Νέα αρχεία σχετικά με περιστατικά UFO/UAP και παλαιότερες αμερικανικές έρευνες έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο, δημοσιοποιώντας την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου την έκτη παρτίδα σχετικού υλικού.

Η νέα δημοσιοποίηση περιλαμβάνει συνολικά 71 αρχεία, μεταξύ των οποίων αναφορές, φωτογραφίες, βίντεο και έγγραφα από παλαιότερα ερευνητικά προγράμματα των αμερικανικών υπηρεσιών.

Το περιστατικό του 1952 στη Γιούτα

Ανάμεσα στα αρχεία ξεχωρίζει υλικό από ένα περιστατικό που καταγράφηκε το 1952 κοντά στο Tremonton της Γιούτα.

Ο αξιωματικός του αμερικανικού Ναυτικού Delbert Newhouse, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή μαζί με την οικογένειά του, φέρεται να κατέγραψε σε φιλμ περίπου 10 έως 14 φωτεινά αντικείμενα στον ουρανό.

Σύμφωνα με την περιγραφή της εποχής, τα αντικείμενα εμφανίζονταν με μεταλλική ή γκριζομεταλλική όψη, έμοιαζαν με δύο δίσκους τοποθετημένους ο ένας πάνω στον άλλο και κινούνταν σε χαλαρό σχηματισμό, με γενική κατεύθυνση προς τα δυτικά.

Το φιλμ εξετάστηκε στη συνέχεια στο πλαίσιο του Project Blue Book, του επίσημου τότε προγράμματος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ για τη διερεύνηση αναφορών σχετικά με UFO. Η συγκεκριμένη έρευνα δεν οδήγησε σε οριστική ταυτοποίηση των αντικειμένων.

Βίντεο από περιστατικό στη Μέση Ανατολή

Στο νέο υλικό περιλαμβάνεται επίσης βίντεο από νεότερο περιστατικό στη Μέση Ανατολή.

Στο βίντεο εμφανίζονται φωτεινά αντικείμενα να κινούνται σε σχεδόν οριζόντιο σχηματισμό κοντά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση. Στη συνέχεια, ο σχηματισμός φαίνεται να διασπάται σε μικρότερες ομάδες.

Το υλικό έχει καταγραφεί από στρατιωτικά αεροσκάφη και εντάσσεται πλέον στο δημοσιοποιημένο αρχείο υλικού για UAP.

Οι έρευνες του AAWSAP

Σημαντικό τμήμα των εγγράφων αφορά το Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP), πρόγραμμα της Defense Intelligence Agency (DIA) που λειτούργησε από το 2008 έως το 2012.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησε έρευνες γύρω από μια σειρά προηγμένων και σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρητικών τεχνολογιών. Μεταξύ των αντικειμένων που εξετάστηκαν περιλαμβάνονταν προηγμένα υλικά, τεχνολογίες απόκρυψης, συστήματα λέιζερ και κατευθυνόμενης ενέργειας, καθώς και θεωρητικές προσεγγίσεις για τη διαστημική μετακίνηση.

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται επίσης μελέτες γύρω από τη θεωρητική έννοια του «warp drive».

Η θεωρητική «φυσαλίδα warp»

Μέρος του υλικού αφορά την ιδέα ενός υποθετικού διαστημικού σκάφους που θα μπορούσε, σε θεωρητικό επίπεδο, να μετακινείται δημιουργώντας μια «φυσαλίδα warp» στον χωροχρόνο.

Η συγκεκριμένη θεωρητική προσέγγιση περιγράφει τη συστολή του χωροχρόνου μπροστά από το σκάφος και τη διαστολή του πίσω από αυτό, ώστε η μετακίνηση να περιγράφεται διαφορετικά από τη συμβατική κίνηση μέσα στον χώρο.

Τα σχετικά έγγραφα αποτελούν θεωρητικές μελέτες και δεν συνιστούν απόδειξη ότι κατασκευάστηκε ή τέθηκε σε λειτουργία κάποιο σύστημα που βασίζεται σε αυτή την τεχνολογία.

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Από τις τεχνολογίες απόκρυψης στα όπλα λέιζερ

Άλλα έγγραφα εξετάζουν τεχνολογίες που θεωρητικά θα μπορούσαν να περιορίσουν την ανιχνευσιμότητα ενός αντικειμένου, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων την αντανάκλαση του φωτός ή την ανίχνευση μέσω θερμικών αισθητήρων και ραντάρ.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλάμβανε έρευνα για ισχυρά συστήματα λέιζερ και τεχνολογίες κατευθυνόμενης ενέργειας.

Στο πλαίσιο της έρευνας είχε εμπλακεί και η Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS), εταιρεία που είχε ιδρυθεί από τον επιχειρηματία Robert Bigelow. Η εταιρεία συνεργάστηκε με την αμερικανική κυβέρνηση σε έρευνες που αφορούσαν UFO/UAP και προηγμένες τεχνολογίες.

Στα νέα αρχεία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οικονομικά στοιχεία και δαπάνες που συνδέονται με το πρόγραμμα AAWSAP.

Τι προκύπτει από τη νέα δημοσιοποίηση

Τα νέα αρχεία προσφέρουν πρόσθετα στοιχεία για το γεγονός ότι αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες είχαν χρηματοδοτήσει και διερευνήσει επίσημα αναφορές για άγνωστα εναέρια φαινόμενα, στρατιωτικές καταγραφές, καθώς και τεχνολογίες που κυμαίνονταν από προηγμένα υλικά και συστήματα απόκρυψης έως θεωρητικές έννοιες όπως το «warp drive».

Ωστόσο, η ύπαρξη ενός αντικειμένου ή φαινομένου που δεν έχει ταυτοποιηθεί δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη εξωγήινης προέλευσης. Σημαίνει ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχει προκύψει επαρκής εξήγηση για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Αντίστοιχα, αναφορές για υποτιθέμενα εξωγήινα βιολογικά δείγματα, επικείμενες «αποκαλύψεις» ή πιθανή ανακοίνωση σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής δεν τεκμηριώνονται από τα συγκεκριμένα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ισχυρισμοί, όχι ως επιβεβαιωμένα ευρήματα.