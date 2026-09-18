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Μητσοτάκης: Πετά το μπαλάκι του ΕΦΚ στην Ευρώπη - «Θα θέσω το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο»
Πολιτική
11:31 - 18 Σεπ 2026

Μητσοτάκης: Πετά το μπαλάκι του ΕΦΚ στην Ευρώπη - «Θα θέσω το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο»

Reporter.gr Newsroom
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Η ένταση της ενεργειακής κρίσης αναγκάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αλλάξει ρότα και εκεί που ήταν ανένδοτος σχετικά με τις μειώσεις έμμεσων φόρων, τώρα αφήνει ανοιχτό παράθυρο για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα. Βέβαια, θα το πράξει μόνο αν υπάρξει ευρωπαϊκή απόφαση και δηλώνει πως θα θέσει το θέμα σε ανώτατο επίπεδο.

«Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων» ανέφερε την Παρασκευή (18/9) ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας πως «το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση ειδικά στη Β. Ελλάδα».

Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας πως θα συνεχιστεί και η στήριξη στο diesel.

Σε ό,τι αφορά τον ΕΦΚ, δήλωσε πως θα θέσει «μετ’ επιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο». «Δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη. Μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρξει στην Ευρώπη συνολική εξαίρεση για προσωρινή μείωση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων» εξήγησε, τονίζοντας πως «η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dliaxdprll3l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Με φόντο δε την αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων ο πρωθυπουργός επισήμανε πως «η Ελλάδα είναι προστατευμένη στις πιέσεις». «Οι επενδυτές μας πιστώνουν τη δημοσιονομική πειθαρχία και η χώρα μας δανείζεται χαμηλότερα από ΗΠΑ, ΗΒ, Γαλλία και Ιταλία, 4 χωρών του G7. Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός, η οικονομία μας αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τον ευρωπαϊκό μ.ο., δημιουργούμε πλεονάσματα, αποπληρώνουμε το χρέος μας και ταυτόχρονα έχουμε αποθέματα να στηρίξουμε την κοινωνία» πρόσθεσε.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2026 - 11:56
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