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Υπουργείο Παιδείας: Ειδικό ποσοστό εισαγωγής στα ΑΕΙ για υποψηφίους από πληγείσες περιοχές
Ειδήσεις
22:10 - 18 Σεπ 2026

Υπουργείο Παιδείας: Ειδικό ποσοστό εισαγωγής στα ΑΕΙ για υποψηφίους από πληγείσες περιοχές

Reporter.gr Newsroom
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Καθορισμός δικαιούχων και δικαιολογητικών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.253.2/ 123049 /A5/18-09-2026 Υπουργική Απόφαση, η οποία θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων:

I. Της Περιφέρειας Αττικής

α) του Δήμου Μαραθώνος, του Δήμου Σαρωνικού, του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, του Δήμου Ωρωπού, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου και Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

β) του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

γ) του Δήμου Γλυφάδας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών

δ) της Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων του Δήμου Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

ε) του Δήμου Μεγαρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Δ. Αττικής.

II.Της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

α) του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

III.Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

α) του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας και του Δήμου Θέρμου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας

β) της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων, των Δημοτικών Κοινοτήτων Βραχνέικων, Θεριανού, Καμινίων και Τσουκαλέικων της Δημοτικής Ενότητας Βραχνέικων, της Δημοτικής Κοινότητας Σαραβαλίου της Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος και των Δημοτικών Κοινοτήτων Ρίου, Αγίου Βασιλείου και Πλατανίου της Δημοτικής Ενότητας Ρίου, του Δήμου Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

γ) του Δήμου Ήλιδας και των Δημοτικών Ενοτήτων Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

IV.Της Περιφέρειας Ηπείρου

α) του Δήμου Ιωαννιτών, του Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων και των Δημοτικών Ενοτήτων Ευρυμένων, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνας του Δήμου Ζίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων

β) του Δήμου Αρταίων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

γ) του Δήμου Ζηρού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

δ) του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Δήμου Φιλιατών και των Δημοτικών Ενοτήτων Αχέροντα και Σουλίου του Δήμου Σουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

V.Της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

α) της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

VI.Της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

α) του Δήμου Μεγίστης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.

VII.Της Περιφέρειας Πελοποννήσου

α) των Δημοτικών Ενοτήτων Φενεού και Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

VIII.Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

α) του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, της Δημοτικής Κοινότητας Τριάδας της Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων και της Δημοτικής Κοινότητας Πισσώνα της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, των Δημοτικών Κοινοτήτων Κύμης, Πλατάνας και Μετοχίου της Δημοτικής Ενότητας Κύμης, της Δημοτικής Κοινότητας Πετριών της Δημοτικής Ενότητας Διστύων και της Δημοτικής Κοινότητας Αλιβερίου της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, των Δημοτικών Ενοτήτων Χαλκίδας και Νέας Αρτάκης και της Δημοτικής κοινότητας Αφρατίου της Δημοτικής Ενότητας Λιλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

IX. Της Περιφέρειας Κρήτης

α) της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού και των Δημοτικών Κοινοτήτων Ιεράπετρας και Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας, του Δήμου Ιεράπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση - δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2026, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.).

Το δικαίωμα αυτό ισχύει για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολικού έτους 2025-2026, καθώς και για τους αποφοίτους, οι οποίοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση στα Λύκεια των ανωτέρω περιοχών και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2026.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή των υποψηφίων στο ειδικό ποσοστό της εν λόγω κατηγορίας θα κατατεθούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οι πληγείσες περιοχές.

Το ειδικό ποσοστό που αποδίδεται στους υποψηφίους βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026 ανά κατηγορία Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά κατηγορία το 2%, καθώς και η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών θα οριστούν με νεότερη υπουργική απόφαση.

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